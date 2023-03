French English

Jonny Wilkinson devient ambassadeur de Capgemini pour le rugby

Paris, 9 mars 2023 – Capgemini, partenaire mondial de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 et partenaire « Transformation digitale » de World Rugby, annonce aujourd’hui s’associer avec la légende du rugby Jonny Wilkinson. Capgemini et Jonny partagent de nombreuses valeurs ainsi qu’un engagement commun pour un sport plus durable. Il accompagnera la marque Capgemini tout au long de la Coupe du Monde.

Pour en savoir plus sur comment Capgemini accompagne la transformation du rugby : https://www.capgemini.com/fr-fr/notre-groupe/passion-sport/capgemini-rugby/

« Chez Capgemini, nos partenariats sportifs nous permettent de rassembler, d’innover et de transformer. C’est aussi la ligne de conduite de Jonny, en tant qu’ambassadeur du rugby comme dans ses autres activités, commente Virginie Regis, Directrice Marketing et Communication du groupe Capgemini et Membre du Comité Exécutif du Groupe. Fort d’un titre en Coupe du Monde de Rugby et de deux en Coupe d’Europe avec Toulon, et engagé pour une pratique du sport plus durable sur le terrain comme en dehors, Jonny a été un choix naturel pour nous. En tant qu’ambassadeur de Capgemini pour le rugby, Jonny va nous aider à réaliser notre ambition de tirer parti de la technologie et de l’innovation pour permettre au sport de se transformer. »

« En tant qu’organisation, Capgemini est porté par la conviction que la transformation doit bénéficier sur le long terme à l’humanité tout entière. C’est un point de vue que je partage totalement, qu’il s’agisse de développement personnel, du futur du sport et de l’économie dans son ensemble, a déclaré Jonny Wilkinson. Capgemini joue un rôle actif auprès de World Rugby pour transformer le sport, que ce soit en fournissant les solutions technologiques vitales pour la Coupe du Monde de Rugby France 2023, en soutenant l’émergence de dirigeantes dans le rugby, ou en aidant World Rugby à rendre leurs opérations plus durables. Je me réjouis d’accompagner Capgemini tout au long de cette Coupe du Monde, et de mettre en avant leur travail remarquable. »

Capgemini est la première organisation à sponsoriser à la fois World Rugby (comme partenaire « Transformation Digitale » et partenaire mondial de Women in Rugby), et la plupart de ses grandes compétitions internationales, pour les hommes (Coupe du Monde de Rugby France 2023) comme pour les femmes (Coupe du Monde de Rugby 2021 jouée en 2022 et Coupe du Monde de Rugby 2025), ainsi que des HSBC World Rugby Sevens Series.

Capgemini, 30 ans de passion pour le rugby

La longue histoire entre Capgemini et le rugby a commencé avec Serge Kampf, le fondateur du Groupe, qui était passionné de rugby et a soutenu ce sport tout au long de sa vie. Il y a plus de 30 ans, Capgemini a soutenu des clubs français, puis la Coupe du Monde de Rugby 2007 en France en tant que sponsor officiel Conseil et Technologie.

Capgemini est une entreprise mondiale basée dans plus de 50 pays. Le Groupe est présent dans de grandes nations du rugby telles que l’Angleterre, l’Ecosse, le Pays de Galles, l’Irlande, la France, l’Italie, l’Argentine, le Japon et l’Australie, ainsi qu’en Nouvelle-Zélande, qui a accueilli la Coupe du Monde féminine en octobre dernier. Le Groupe continuera à promouvoir ce sport pour les femmes comme pour les hommes sur tous ses sites à travers le monde.

A propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant 360 000 personnes dans plus de 50 pays. Partenaire stratégique des entreprises pour la transformation de leurs activités en tirant profit de toute la puissance de la technologie, le Groupe est guidé au quotidien par sa raison d’être : libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Fort de 55 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, Capgemini est reconnu par ses clients pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, de la stratégie et du design jusqu’au management des opérations, en tirant parti des innovations dans les domaines en perpétuelle évolution du cloud, de la data, de l’Intelligence Artificielle, de la connectivité, des logiciels, de l’ingénierie digitale et des plateformes. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 22 milliards d’euros en 2022.

Get The Future You Want* | http://www.capgemini.com/

*Capgemini, le futur que vous voulez

