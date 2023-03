English Finnish

ORION OYJ

JOHTOHENKILÖIDEN LIIKETOIMET

9.3.2023 KLO 11.30



Orion Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet – Kari Jussi Aho

Orion Oyj on saanut seuraavan Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 mukaisen ilmoituksen johtohenkilön tai johtohenkilön lähipiirin liiketoimista Orionin osakkeilla tai muilla Orioniin liittyvillä rahoitusvälineillä.

Orion Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Kari Jussi Aho

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Orion Oyj

LEI: 74370029VAHCXDR7B745

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 26870/7/10

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2023-03-07

Kauppapaikka: CEUD

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009014369

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 44.375 EUR

(2): Volyymi: 75 Yksikköhinta: 44.4 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (2):

Volyymi: 77 Keskihinta: 44.39935 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2023-03-07

Kauppapaikka: DHEL

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009014369

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 44.35 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 6 Keskihinta: 44.35 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2023-03-07

Kauppapaikka: TQEM

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009014369

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 44.375 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 2 Keskihinta: 44.375 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2023-03-07

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009014369

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 44.35 EUR

(2): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 44.35 EUR

(3): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 44.35 EUR

(4): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 44.35 EUR

(5): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 44.4 EUR

(6): Volyymi: 46 Yksikköhinta: 44.4 EUR

(7): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 44.4 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (7):

Volyymi: 62 Keskihinta: 44.38952 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2023-03-08

Kauppapaikka: BEUP

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009014369

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 44.625 EUR

(2): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 44.65 EUR

(3): Volyymi: 34 Yksikköhinta: 44.65 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (3):

Volyymi: 66 Keskihinta: 44.64394 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2023-03-08

Kauppapaikka: CEUX

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009014369

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 41 Yksikköhinta: 44.8 EUR

(2): Volyymi: 40 Yksikköhinta: 44.55 EUR

(3): Volyymi: 42 Yksikköhinta: 44.55 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (3):

Volyymi: 123 Keskihinta: 44.63333 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2023-03-08

Kauppapaikka: DHEL

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009014369

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 8 Yksikköhinta: 44.375 EUR

(2): Volyymi: 75 Yksikköhinta: 44.275 EUR

(3): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 44.275 EUR

(4): Volyymi: 35 Yksikköhinta: 44.275 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (4):

Volyymi: 121 Keskihinta: 44.28161 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2023-03-08

Kauppapaikka: TQEM

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009014369

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 63 Yksikköhinta: 44.65 EUR

(2): Volyymi: 234 Yksikköhinta: 44.475 EUR

(3): Volyymi: 69 Yksikköhinta: 44.35 EUR

(4): Volyymi: 191 Yksikköhinta: 44.35 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (4):

Volyymi: 557 Keskihinta: 44.43645 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2023-03-08

Kauppapaikka: TQEX

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009014369

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 41 Yksikköhinta: 44.55 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 41 Keskihinta: 44.55 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2023-03-08

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009014369

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 32 Yksikköhinta: 44.8 EUR

(2): Volyymi: 144 Yksikköhinta: 44.7 EUR

(3): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 44.65 EUR

(4): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 44.65 EUR

(5): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 44.65 EUR

(6): Volyymi: 299 Yksikköhinta: 44.55 EUR

(7): Volyymi: 35 Yksikköhinta: 44.35 EUR

(8): Volyymi: 55 Yksikköhinta: 44.35 EUR

(9): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 44.45 EUR

(10): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 44.45 EUR

(11): Volyymi: 29 Yksikköhinta: 44.45 EUR

(12): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 44.45 EUR

(13): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 44.45 EUR

(14): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 44.45 EUR

(15): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 44.4 EUR

(16): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 44.4 EUR

(17): Volyymi: 13 Yksikköhinta: 44.4 EUR

(18): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 44.4 EUR

(19): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 44.35 EUR

(20): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 44.35 EUR

(21): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 44.35 EUR

(22): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 44.35 EUR

(23): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 44.35 EUR

(24): Volyymi: 18 Yksikköhinta: 44.35 EUR

(25): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 44.35 EUR

(26): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 44.35 EUR

(27): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 44.35 EUR

(28): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 44.35 EUR

(29): Volyymi: 18 Yksikköhinta: 44.3 EUR

(30): Volyymi: 8 Yksikköhinta: 44.3 EUR

(31): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 44.3 EUR

(32): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 44.3 EUR

(33): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 44.3 EUR

(34): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 44.3 EUR

(35): Volyymi: 12 Yksikköhinta: 44.3 EUR

(36): Volyymi: 99 Yksikköhinta: 44.3 EUR

(37): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 44.3 EUR

(38): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 44.3 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (38):

Volyymi: 2445 Keskihinta: 44.43961 EUR

