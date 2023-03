Clean Motion i samarbete med Champion Motors New Mobility i Israel

Swedish English

Clean Motion har undertecknat en avsiktsförklaring (LOI) för distribution och försäljning av EVIG med Champion Motors New Mobility Ltd. i Israel. Arbetet med att ta fram ett fullständigt kommersiellt distributionsavtal har påbörjats. Ett första testfordon för utvärdering, registrering och marknadsföring är på gång.



Champion Motors New Mobility Ltd är en ny satsning inom Allied Group som fokuserar på att tillhandahålla små elfordon för stadstransporter i Israel. Företaget har ett tecknat en avsiktsförklaring (LOI) med Clean Motion om att distribuera och sälja deras soldrivna fordon i landet. Ett fullständigt kommersiellt avtal är under framtagning.

Christoffer Sveder, kommersiellt ansvarig på Clean Motion, kommenterade partnerskapet och möjligheten att visa upp solcells-laddad mobilitet på den israeliska marknaden. "Champion Motors är en stark kommersiell partner på en marknad där vi kan verkligen kan visa nyttan med våra solceller och skapa energioberoende mobilitet.”

Partnerskapet mellan Clean Motion och Champion Motors New Mobility kommer att erbjuda ett hållbart och energieffektivt transportalternativ i Israel. Båda företagen är förväntansfulla över potentialen med EVIG och energioberoende transporter i det växande mikrofordonssegmentet.

Läs mer om Champion Motors: https://www.championmotors.co.il (Webbplats på hebreiska)

För mer information, vänligen kontakta:

Christoffer Sveder

Director Commercial Operations, Clean Motion AB

Tel: +46 70 611 26 98

Email: christoffer@cleanmotion.se

Om Champion Motors New Mobility Ltd.

Champion Motors New Mobility Ltd är ett helägt bolag av Allied Holdings och en del av Allied Group. Champion Motors representerar Volkswagen Group-varumärkena i Israel: Volkswagen, Volkswagen Commercial, Audi, Seat och Skoda.

Om Clean Motion AB

Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer verkligt hållbara fordon för städer. Fordonen är närproducerade och baserade på energi- och resurseffektivitet, för att maximera införandet av elfordon globalt. Bolagets vision är att erbjuda stadsmobilitet-laddad med solenergi och erbjuder därför lätta elfordon med låg energiförbrukning för att möta 2000-talets urbana transportutmaningar.

Clean Motion AB är listat på First North Growth Market vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08- 503 000 50.

För ytterligare information, vänligen besök: https://www.cleanmotion.se/.