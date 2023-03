Aktia on Suomen paras korkovarainhoitaja

Finnish Swedish English

Lehdistötiedote

9.3.2023

Aktia on valittu tänään julkaistussa Morningstar Awards 2023 -vertailussa Suomen parhaaksi korkovarainhoitajaksi. Samassa vertailussa Aktian yhdistelmärahasto Aktia Varainhoitosalkku+ Maltillinen B valittiin Suomen parhaaksi yhdistelmärahastoksi.

Riippumaton rahastovertailija Morningstar valitsee vuosittain parhaat rahastotalot viiden vuoden riskikorjatun tuoton perusteella. Vertailtavien rahastojen tulee olla saatavilla suomalaisille piensijoittajille. Aktia voitti korkorahastonhoitajien sarjan.

”Morningstar on arvostettu ja riippumaton toimija, joten menestys vertailussa tuntuu aina yhtä hienolta. Palkinto kertoo jatkuvuudesta ja osaamisesta. Haastavasta markkinasta huolimatta olemme säilyttäneet kärkipaikkamme osa-alueella, josta meidät on tunnettu pitkään. Menestys kertoo myös siitä, että meillä on tarjota niin instituutio- kuin henkilöasiakkaillemme Suomen parhaat korkorahastot”, Aktian varainhoidon vt. johtaja Uki Lammi sanoo.

Aktia ylsi kärkisijalle myös parhaan yhdistelmärahaston kategoriassa.

"Uskomme, että jokaisen sijoittajan pitäisi hajauttaa sijoituksiaan korkoihin, osakkeisiin ja vaihtoehtoisiin omaisuusluokkiin. Voittanut rahastomme sisältää yhdessä paketissa kaikki nämä. Voitto perustui hajauttamisen tuomaan hyötyyn, kun vaihtoehtoisten omaisuusluokkien sijoitukset menestyivät vahvasti viime vuonna”, Lammi jatkaa.

Aktian varainhoitopalvelut on palkittu toistuvasti Morningstarin ja useiden muiden toimijoiden vertailuissa. Se on Lammin mukaan osoitus Aktian menestyksekkäästä salkunhoidosta.

”Haluamme tarjota asiakkaillemme Suomen parasta varainhoidon osaamista nyt ja tulevaisuudessa. Menestys vertailussa on vahva osoitus siitä, että sijoitusprosessimme on erittäin laadukas, teemme tinkimätöntä työtä ja meillä on huipputiimi sitä tekemässä.”

Aktian hallinnoimat asiakasvarat 31.12.2022 olivat 13,5 miljardia euroa.

Lisätietoja:

Uki Lammi, vt. johtaja, Aktian varainhoito, +358 50 545 6749, uki.lammi(at)aktia.fi

Anne-Mari Smolander, viestintäpäällikkö, puh. +358 50 563 9496, anne-mari.smolander(at)aktia.fi

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 900 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 31.12.2022 olivat 13,5 miljardia euroa ja taseen arvo 12,4 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.