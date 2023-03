La Classique hivernale, un match de hockey organisé par la Fondation de la famille Chiara, permet de recueillir 300 000 $ pour appuyer la Fondation du CUSM

English French

Ce match entre les Anciens Canadiens de Montréal et une équipe de généreux donateurs appuie la recherche sur les maladies infectieuses au Centre universitaire de santé McGill (CUSM).



MONTRÉAL, 09 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une activité de collecte de fonds unique pour appuyer la Fondation du CUSM s’est déroulée par une magnifique journée de février.

Onze membres des Anciens Canadiens de Montréal ont affronté une équipe de généreux donateurs dans un match extérieur amical pour appuyer la recherche sur les maladies infectieuses au CUSM. Cet événement authentiquement canadien a été imaginé et organisé par Vincent Chiara, membre du conseil d’administration de la Fondation du CUSM, ainsi que les membres de sa famille.

« Ce fut un honneur d’accueillir des légendes du hockey et de les voir en action pour une bonne cause. L’atmosphère festive et la compétition amicale ont fait de cette journée une expérience unique et extraordinaire. Je remercie nos généreux partenaires qui ont participé à l’événement et ont assuré son succès. »

—Vincent Chiara, président, Groupe Mach; membre du conseil d’administration de la Fondation du CUSM

Sous la direction de la légende du hockey Yvon Lambert, l’équipe des Anciens Canadiens était fièrement représentée par Patrice Brisebois, Steve Bégin, Jesse Bélanger, Francis Bouillon, Mathieu Dandenault, Normand Dupont, Gaston Gingras, Sergio Momesso, Oleg Petrov et Richard Sévigny. Leurs adversaires étaient des membres de la communauté d'affaires du Québec, qui ont fait un don à la Fondation du CUSM pour avoir la chance de jouer contre des anciennes vedettes de la LNH.

La Fondation du CUSM est très reconnaissante à la famille Chiara d’avoir organisé cet événement emballant.

« Nous sommes absolument renversés par la détermination de la famille Chiara d’appuyer la Fondation du CUSM. L’énergie qui s’est dégagée de l’événement et l’enthousiasme de tous les participants étaient vraiment inspirants. Je remercie Vincent et sa famille d’avoir recueilli une telle somme pour appuyer la recherche sur les maladies infectieuses. »

—Julie Quenneville, présidente et directrice générale, Fondation du CUSM

Les 300 000 $ recueillis appuieront l’Initiative interdisciplinaire en infection et immunité de l’Université McGill (MI4), qui réunit plus de 250 chercheurs et 5 000 employés pour trouver des solutions à des maladies infectieuses telles que la tuberculose, la COVID-19, la maladie de Lyme et plus encore.

Cette somme s’ajoute au don extraordinaire de 1,4 million de dollars de la Fondation de la famille Chiara à la Fondation du CUSM pour appuyer le Centre de résistance antimicrobienne McGill. Ce centre affilié à MI4 trouve des solutions à la résistance antimicrobienne, une menace croissante qui diminue l’efficacité des antibiotiques, des désinfectants et des produits antimicrobiens.

Mais les véritables gagnants de la journée, ce sont les patients qui profiteront un jour de nouvelles innovations dans la lutte contre les maladies infectieuses.

À propos de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill



La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) recueille des fonds pour appuyer l’excellence des soins aux patients, la recherche et l’enseignement au Centre universitaire de santé McGill, l’un des principaux hôpitaux universitaires au Canada. Notre Campagne Osez rêver pour transformer des vies et faire évoluer la médecine recueille des millions de dollars pour résoudre les énigmes les plus meurtrières de l’humanité – les maladies infectieuses; pour mettre fin au cancer en tant que maladie potentiellement mortelle; pour souder les cœurs brisés grâce à des soins novateurs; pour dépister les tueurs silencieux – les cancers de l’ovaire et de l’endomètre – à un stade précoce; pour mettre sur pied l’équipe de soins de santé la plus compétente au Canada et plus encore. Nous mobilisons toute notre communauté pour relever les défis médicaux les plus complexes au monde. https://fondationcusm.com

