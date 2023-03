Davie appuie la R&D à l’Université du Québec à Chicoutimi pour maximiser l’utilisation de l’acier canadien dans la construction de brise-glaces

English French

LÉVIS, Québec, 09 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Chantier Davie Canada inc. (Davie) a annoncé aujourd’hui son soutien financier à un projet de recherche et développement en partenariat avec l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) visant à maximiser l’utilisation de l’acier canadien dans la construction de la prochaine génération de brise-glaces au Canada.



Le projet, soutenu par une contribution de 72 500 $ de Davie, sera dirigé par le professeur Mousa Javidani, Ph.D., l’un des plus grands experts en métallurgie du Canada. Son domaine d’expertise porte sur le développement d’alliages et l’ingénierie de la microstructure, sur les calculs thermodynamiques et la modélisation du traitement des matériaux, sur les méthodes de caractérisation et d’analyse des matériaux, sur les propriétés mécaniques des matériaux et sur les processus de déformation.

« Notre objectif est de mieux comprendre les grades d’acier commerciaux pouvant être utilisés dans des environnements à basse température, les techniques d’assemblage courantes des composants essentiels faits d’acier de qualité supérieure et les solutions de rechange potentielles aux matériaux disponibles sur le marché », explique Mousa Javidani, Ph. D., professeur au département des sciences appliquées de l’UQAC.

L’un des plus grands enjeux de la conception et de la construction de navires est l’impact des basses températures sur les performances de l’acier. Ce facteur exige une attention et une évaluation méticuleuses quant à l’intégrité structurelle du navire. Cependant, les résultats de recherche sont rares dans le domaine, et se limitent seulement à une petite quantité de grades d’acier utilisés dans des climats plus froids. Par ailleurs, la plupart de ces grades d’acier ne sont pas produits au Canada.

Afin de relever ces défis, un programme de recherche approfondi est nécessaire pour analyser la performance et les propriétés des aciers de qualité supérieure fabriqués au Canada. Ce programme consistera à effectuer des modélisations et des essais expérimentaux pour évaluer les propriétés essentielles de ces aciers, notamment la résistance à la traction et la ténacité, en fonction des températures de service correspondant à leur usage dans les navires. À travers ces études, nous pourrons obtenir des informations utiles pour les prochains travaux de recherche et de développement afin d’optimiser l’utilisation des aciers canadiens dans la construction navale.

« À notre avis, le succès de Davie est lié à l’innovation », affirme Ahmad Amini, architecte naval principal chez Davie et responsable de ce projet. « Nous reconnaissons également que la construction de la nouvelle génération de brise-glaces canadiens nécessite des recherches et des analyses complètes afin de ne pas écarter les technologies nouvelles et existantes », conclut M. Amini.

Les travaux menés par l’UQAC et Davie contribueront à renforcer à la fois les industries canadiennes de l’acier et de la construction navale. Le programme fournira également les bases d’un partenariat de recherche à long terme, multidisciplinaire et axé sur le marché avec le milieu universitaire, et offrira un environnement favorable à la formation de personnel qualifié.

« Davie s’engage entièrement à travailler avec les meilleurs chercheurs du Canada afin de stimuler l’innovation et l’impact économique à travers le pays. De tels projets nous permettent de continuer à fournir les meilleurs navires à notre principal client, le gouvernement du Canada, grâce à l’innovation et aux technologies avancées pour construire la future génération de brise-glaces canadiens et pour entretenir les navires déjà en service », a ajouté Lindsey Kettel, vice-présidente principale, Développement stratégique, Chantier Davie Canada inc.

Ce partenariat est le résultat d’un investissement réalisé dans le cadre de la politique des retombées industrielles et technologiques, ce qui souligne l’engagement inébranlable de Davie à encourager l’innovation dans les secteurs industriels clés de la conception de navires au Canada. Nous continuerons à faire des investissements importants dans la construction navale et dans les technologies de conception de navires afin de développer l’industrie canadienne de la construction navale et de la propulser vers de nouveaux sommets.

À propos de Chantier Davie Canada inc.

Situé à Lévis, au Québec, Davie est le premier constructeur naval du Canada et un leader mondial dans la livraison de navires spécialisés et essentiels des gouvernements et des clients commerciaux. Fondé en 1825, Davie est le constructeur naval le plus ancien, le plus important et le plus performant du Canada. Notre main-d’œuvre de classe mondiale construit et entretient des navires complexes qui permettent à nos clients de protéger la sécurité nationale et économique, ou de répondre à des besoins commerciaux aigus.

About Université du Québec à Chicoutimi

Fondée en 1969, l’Université du Québec à Chicoutimi fait partie du plus grand réseau universitaire du Canada, celui de l’Université du Québec. L’UQAC compte plus de 60 000 diplômés et accueille chaque année 6 500 étudiants, dont 2 000 proviennent d’une cinquantaine de pays. Réputée pour le rapport de proximité qui existe entre ses étudiants et ses professeurs, l’UQAC offre une expérience unique et plus de 200 programmes d’études. Elle est reconnue comme l’une des universités québécoises les plus prolifiques en matière de partenariats de recherche. Depuis sa fondation, l’UQAC contribue, notamment par l’entremise de ses créneaux d’excellence, à l’avancement de la recherche et de la création et au rayonnement de sa communauté.





