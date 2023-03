Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 9.3.2023 kello 15.45

Siili Solutions Oyj:n osakepalkkiojärjestelmän mukainen omien osakkeiden luovutus

Siili Solutions Oyj on tänään luovuttanut yhteensä 2 046 yhtiön hallussa olevaa Siilin osaketta vastikkeetta yhtiön avainhenkilöiden pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän 2020-2022 osallistujille kannustinjärjestelyn ehtojen mukaisesti. Kannustinjärjestelyistä on tiedotettu 5.2.2020 annetulla pörssitiedotteella.

Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu Siili Solutions Oyj:n yhtiökokouksen 31.3.2022 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 21 007 omaa osaketta.

SIILI SOLUTIONS OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Taru Kovanen, lakiasiainjohtaja

Puhelin: 040 4176 221

Sähköposti: taru.kovanen(at)siili.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.siili.com/fi



Siili Solutions lyhyesti:

Siili Solutions Oyj on digitaalisen muotoilutoimiston ja teknologian moniosaajan ainutlaatuinen yhdistelmä. Kaiken työmme lähtökohtana on syvällinen ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa, Unkarissa, Hollannissa, Itävallassa, Isossa-Britanniassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi