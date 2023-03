Jonathan Primard nommé Head of Partnership Europe & Sales Manager de Oro inc.

Oro Inc., éditeur de plateforme digitale pour le commerce B2B, complète son équipe de management en recrutant Jonathan Primard au poste de Head of Partnership Europe & Sales Manager. Cette nomination s’inscrit dans un cadre de forte accélération pour Oro qui vient de faire une levée de fonds de 13 millions de dollars.

En capitalisant sur sa double compétence en stratégies commerciales et partenariats, Jonathan Primard aura un rôle clé chez Oro inc. en Europe. En étant responsable des partenaires, son rôle sera d’animer l’écosystème existant en s’assurant du bon niveau d’implication et d’accompagnement, tout en nouant de nouveaux partenariats stratégiques. Par ailleurs, son expertise en e-commerce, sa maîtrise de l’édition logicielle et son excellent relationnel lui permettront de promouvoir Oro auprès des entreprises désirant développer leurs ventes B2B sur le digital.

Jonathan Primard indique : “Je suis particulièrement ravi de rejoindre Oro à ce moment si crucial. Cette levée de fonds maîtrisée va nous permettre de poursuivre la digitalisation du e-commerce B2B, nous étendre sur de nouveaux marchés, d’investir dans nos produits et de développer notre réseau de partenaires. Je suis impatient de mettre à disposition ma vision 360 au service de nos partenaires et de nos clients, pour améliorer la réussite de nos projets et pour une constante amélioration de la satisfaction de nos clients.”

“Oro continue sa croissance en conservant sa stratégie de collaboration proche de ses partenaires et de l’écosystème le tout avec le même objectif : “ la satisfaction client”, dans ce contexte, l’expérience et les valeurs de Jonathan font de lui le parfait match pour les clients, les partenaires et les équipes d'Oro” déclare Laurent Desprez, Executive VP General Manager Europe de Oro inc.

Pour mener à bien ses missions, Jonathan peut s’appuyer sur 10 ans d’expériences professionnelles sur des fonctions commerciales, principalement sur le marché de la Tech et du digital.