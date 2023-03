Remplissage aseptique de petits volumes haute précision

English French German

KUFSTEIN, Autriche, 09 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Habituellement, la distribution de petits volumes de médicaments de thérapie innovante (ATMP) dans des petits sacs à usage unique s'effectuait manuellement. Cependant, la manutention manuelle comporte des risques de contamination croisée, de remplissage excessif, de dénombrement incohérent des cellules et par conséquent, de perte de produit. RoSS.FILL Lab Scale est une technologie de remplissage aseptique entièrement automatisée conforme aux normes BPF actuelles pour un maximum de 12 petits sacs à usage unique de 10 à 500 ml. La technologie à usage unique optimise le remplissage des sacs grâce à un aliquotage rapide, évolutif et précis. La version à l'échelle du laboratoire de la ligne de remplissage de petits volumes de Single Use Support est spécialement conçue pour aider les laboratoires et les sociétés de biotechnologie fabriquant des applications de thérapie cellulaire et génique à faire progresser les processus de gestion des fluides grâce à l'automatisation.



Remplissage haute précision

Single Use Support propose des solutions de gestion des fluides de premier ordre pour des volumes aussi faibles que 1 ml. Avec une précision de remplissage de ± 5 % pour des volumes allant de 20 ml à 50 ml et une précision de remplissage de ± 2 % à partir de 50 ml, le fournisseur mondial de solutions de processus d'exploitation entre dans de nouveaux domaines de précision de remplissage automatisé pour les produits biopharmaceutiques. En se conformant à la Partie 11 du 21 CFR, le système d'aliquotage automatisé pour les sacs à usage unique remplace la documentation manuelle.

Les vannes à manchon de scellage avancées peuvent être intégrées en option dans n'importe quelle plate-forme modulaire RoSS.FILL. Grâce à un contrôle des fluides variable permettant d'accélérer le débit et de faciliter le remplissage rapide ainsi que le découplage aseptique simple des sacs à usage unique, ces vannes améliorent considérablement le processus de gestion des fluides.

Les solutions de processus modulaires et indépendantes des fournisseurs de Single Use Support pour le remplissage/drainage stérile, la congélation/décongélation, en plus de leurs solutions de protection couvrant l'ensemble du processus de stockage et d'expédition, permettent d'optimiser davantage la gestion des fluides de substances médicamenteuses liquides de grande valeur.

En savoir plus sur RoSS.FILL Lab Scale : https://www.susupport.com/solutions/platform-systems/fill/lab-scale

