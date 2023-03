Verizon trae de vuelta la oferta exclusiva de +play, con un año de Netflix gratis

English Spanish

NUEVA YORK, March 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ¡Llamando a todos los amantes del contenido! A partir del 12 de marzo y por tiempo limitado, los clientes inalámbricos de Verizon pueden obtener un año del plan Premium de Netflix por nuestra cuenta a través de +play , el centro de suscripción de Verizon diseñado para comprar, administrar y ahorrar en tus suscripciones de contenido favoritas. La oferta de Netflix brinda a los clientes $240 en ahorros anuales y solo estará disponible por tiempo limitado, así que accede cuanto antes.

+play integra a la perfección una amplia gama de servicios de contenido, que van desde el entretenimiento hasta la educación, desde estilo de vida hasta fitness, en un solo lugar para que los clientes puedan buscar, suscribirse, ahorrar y pagar fácilmente sus servicios de suscripción, todo en un solo lugar. Para obtener la oferta especial del Plan Premium de Netflix, los clientes deben comprar una suscripción anual de una selección de socios de +play, incluidos AMC+, Calm, MasterClass, Paramount+, la aplicación Peloton, STARZ y Super Duolingo.

Más de lo que amas en +play:

La variedad de los servicios de contenido en +play se ha ampliado para incluir 10 nuevos socios disponibles en la plataforma, que es exclusiva para los clientes de Verizon en la red en la que América confía. Estos socios incluyen: Blue Apron, FlixLatino, KOCOWA+, Hallmark TV, Marquee TV, MasterClass, Paramount+, Quello Concerts by Stingray, UP Faith and Family y Wondrium.

+play se basa en el contenido que Verizon ya ofrece a través de proveedores líderes como Disney+, Hulu, ESPN+, Discovery y AMC+, todos los cuales se incluyen en el nuevo servicio, y presenta a más de 20 nuevos socios.

Por qué es importante:

Con +play, los clientes de Verizon tienen acceso a ahorros exclusivos en servicios que no pueden obtener en ningún otro lugar. Es donde los clientes pueden descubrir un mundo de suscripciones y servicios, así como administrarlos y pagarlos, todo en un solo lugar.

Para quién es:

Todos los clientes de Verizon móviles, 5G Home y LTE Home Internet que desean el mejor contenido de entretenimiento, estilo de vida, juegos y más, en un solo lugar y solo en Verizon.

Lo que dicen los ejecutivos:

Erin McPherson, directora de contenido de Verizon Consumer Group: “+play, y nuestra oferta con Netflix, demuestra el liderazgo de Verizon al reunir a los mejores y más queridos socios y servicios de contenido para el beneficio del cliente. +play presenta ofertas y paquetes nunca antes vistos que brindan a los consumidores el poder de comprar los tipos de servicios y experiencias que desean a precios que les encantarán. Es un mercado para que nuestros socios cuenten con un acceso directo al consumidor aún más amplio, y promueve la estrategia de Verizon de innovar y construir nuevos modelos de negocios en nuestra galardonada red”.

Aún más de tus favoritos en +play, disponibles el 12 de marzo:

Blue Apron: el mejor servicio de entrega de comidas de Estados Unidos, que lanza Blue Apron PLUS, un nuevo programa de ahorro que desbloquea ofertas exclusivas para los clientes de Verizon en la plataforma +play.

el mejor servicio de entrega de comidas de Estados Unidos, que lanza Blue Apron PLUS, un nuevo programa de ahorro que desbloquea ofertas exclusivas para los clientes de Verizon en la plataforma +play. FlixLatino: La mayor variedad de películas y series premiadas producidas en español. FlixLatino Kids está incluido con suscripciones a través de +play, con innumerables horas de animaciones

La mayor variedad de películas y series premiadas producidas en español. FlixLatino Kids está incluido con suscripciones a través de +play, con innumerables horas de animaciones KOCOWA+: el destino definitivo para el entretenimiento coreano con películas, K-Dramas, K-Pop y K-Variety con subtítulos en varios idiomas

el destino definitivo para el entretenimiento coreano con películas, K-Dramas, K-Pop y K-Variety con subtítulos en varios idiomas Hallmark TV: ve el canal Hallmark en vivo y transmite el contenido original, películas y programas de televisión en cualquier momento

ve el canal Hallmark en vivo y transmite el contenido original, películas y programas de televisión en cualquier momento Marquee TV: servicio de transmisión que ofrece acceso a representaciones teatrales

servicio de transmisión que ofrece acceso a representaciones teatrales MasterClass: plataforma de transmisión donde cualquiera puede aprender de los mejores del mundo en una amplia gama de temas

plataforma de transmisión donde cualquiera puede aprender de los mejores del mundo en una amplia gama de temas Paramount+: una de las plataformas de transmisión más destacadas que incluye contenido en vivo y bajo demanda de CBS, BET, Comedy Central, MTV, Nickelodeon y más

una de las plataformas de transmisión más destacadas que incluye contenido en vivo y bajo demanda de CBS, BET, Comedy Central, MTV, Nickelodeon y más Quello Concerts by Stingray: ofrece conciertos de larga duración y documentales musicales galardonados en todos los géneros y épocas.

ofrece conciertos de larga duración y documentales musicales galardonados en todos los géneros y épocas. UP Faith and Family: entretenimiento familiar y de afirmación de la fe

entretenimiento familiar y de afirmación de la fe Wondrium: servicio de transmisión que presenta contenido educativo con cursos, tutoriales, documentales y más dirigidos por expertos

Aún más por venir: +play seguirá evolucionando con funciones mejoradas, nuevos servicios de entretenimiento, juegos y estilo de vida, e incluso más ofertas exclusivas en servicios selectos para una base de clientes de Verizon más amplia. Compruébalo y aprovecha nuestra oferta exclusiva de Netflix por tiempo limitado en verizon.com/plusplay .

Dale un vistazo a nuestro anuncio de +play que se transmitirá el domingo 12 de marzo:

Y para obtener más información sobre todas las increíbles funciones que +play tiene para ofrecer, ve el último episodio de George Talks Tech .

Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) se formó el 30 de junio de 2000 y es uno de los principales proveedores mundiales de tecnología y servicios de comunicaciones. Con sede en la ciudad de Nueva York y presencia en todo el mundo, Verizon generó ingresos de $136,800 millones en 2022. La compañía ofrece servicios y soluciones de datos, video y voz en sus redes y plataformas galardonadas, cumpliendo con la demanda de movilidad de los clientes, Conectividad de red confiable, seguridad y control.

