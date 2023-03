Selskabsmeddelelse nr. 6/2023

Holbæk, den 9. marts 2023





Kommende formandsskifte i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Bestyrelsesformand Thomas Kullegaard (69 år) har meddelt Sparekassen Sjælland-Fyn, at han ikke genopstiller som formand for bestyrelsen på det konstituerende bestyrelsesmøde, der afholdes efter sparekassens repræsentantskabsmøde den 11. april 2023. Han vil på den ordinære generalforsamling i dag tillige oplyse dette.

Thomas Kullegaard ønsker efter 11 år som formand for sparekassens bestyrelse at træde tilbage som formand for at give plads til nye kræfter.



”Jeg synes, at tiden er den helt rigtige til at give formandsstafetten i Sparekassen Sjælland-Fyn videre. Jeg afleverer en meget stærk og veldreven sparekasse, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for 11 meget spændende år som formand, hvor jeg har haft et sublimt samarbejde med bestyrelseskolleger, direktionen og medarbejderne, repræsentantskabsmedlemmer, kunder og aktionærer” siger afgående formand i Sparekassen Sjælland-Fyn Thomas Kullegaard.





Lars Petersson Jakob Andersson

Administrerende direktør Næstformand

Yderligere information:

Presse- og direktionsrådgiver Morten Huse Eikrem-Jeppesen, tlf. 53 85 07 70

www.spks.dk/ir

