Los datos más recientes del estudio A DUE fase 3 muestran que la terapia combinada experimental de macitentán y tadalafilo en un solo comprimido mejora significativamente la hemodinámica pulmonar frente a las monoterapias en pacientes con hipertensión arterial pulmonar (HAP)

Conclusiones del estudio presentadas durante la 72ª edición de la Annual Scientific Session & Expo Together With World Heart Federation, en el Congreso Mundial de Cardiología del American College of Cardiology



Las guías de HAP de la European Society of Cardiology/European Respiratory Society (ESC/ERS) recomiendan la terapia combinada dual inicial con macitentán y tadalafilo para pacientes con HAP sin comorbilidades cardiopulmonares1

BEERSE, BÉLGICA, March 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson anunció hoy los resultados del estudio fase 3 A DUE (NCT03904693), que mostraron que una terapia combinada en investigación en un solo comprimido, una vez al día, también conocida como combinación a dosis fija, de macitentán 10 mg y tadalafilo 40 mg (CDF M/T CDF M/T ), mejoraba de manera significativa la hemodinámica pulmonar (flujo sanguíneo a través de los vasos sanguíneos pulmonares) frente a las monoterapias con macitentán y tadalafilo en pacientes con hipertensión arterial pulmonar (HAP) de clase funcional (CF) II o III de la Organización Mundial de la Salud (OMS).2 Los datos se presentaron hoy en la presentación del ensayo clínico de última hora durante la 72a edición de la Annual Scientific Session & Expo Together With World Heart Federation en el Congreso Mundial de Cardiología del American College of Cardiology.

La HAP es una enfermedad rara, progresiva y potencialmente mortal que afecta a los vasos sanguíneos, y que se caracteriza por un estrechamiento de las pequeñas arterias pulmonares y por una elevada presión sanguínea en la circulación pulmonar, que puede provocar insuficiencia cardíaca derecha.3 Las últimas guías sobre HAP de la European Society of Cardiology/European Respiratory Society (ESC/ERS) han reforzado las recomendaciones de la combinación inicial dual de macitentán y tadalafilo para pacientes con HAP sin comorbilidades cardiopulmonares.1 En la actualidad, esto requiere que los pacientes tomen múltiples comprimidos, puesto que no hay ningún comprimido único disponible que combine dos o más de estas vías específicas para la HAP para dichos pacientes.

«Actuar desde diferentes vías en el tratamiento de la HAP ha demostrado beneficios clínicos claros; sin embargo, los tratamientos actuales son engorrosos y generan una importante carga de medicación para los pacientes, muchos de los cuales tiene que tomar un gran número de comprimidos a diario para tratar su HAP y el resto de comborbilidades », afirmó Kelly Chin, M.D., Catedrática de Medicina interna y Directora del Pulmonary Hypertension Program en UT Southwestern Medical Center, además de ser investigadora del estudio A DUE.4,5,6* «Los resultados de este estudio demuestran que una combinación de un solo comprimido tiene el potencial de respaldar la terapia inicial de combinación dual y el incremento rápido desde la monoterapia, lo que podría mejorar los resultados funcionales y ayudar a reducir la distancia que existe entre las recomendaciones de las directrices y la práctica clínica.2»

El estudio A DUE es un estudio de doble ciego, aleatorizado, controlado por principio activo, multicéntrico y de grupos paralelos adaptables diseñado para comparar la eficacia y seguridad de CDF M/T en investigación frente a las monoterapias de macitentán y tadalafilo en pacientes con HAP.7 Se incluyeron en el estudio a un total de 187 pacientes adultos con HAP de 148 centros en 19 países de todo el mundo con CF II o III de la OMS, que no habían recibido tratamiento previo o que llevaban recibiendo una dosis estable de un antagonista del receptor de endotelina (ERA) o de un inhibidor de la fosfodiesterasa de tipo 5 (PDE-5i), durante al menos tres meses.7 El criterio de valoración principal es la resistencia vascular pulmonar (RVP) medida a las 16 semanas del inicio del tratamiento y expresada como la relación entre las medias geométricas y el valor inicio.7

Las medidas de los resultados de eficacia secundarias incluían el cambio desde el punto de referencia en la capacidad de hacer ejercicio, medido según el cambio en una prueba de distancia caminando de 6 minutos (6MWD) al final del tratamiento de doble ciego en la semana 16, comparado con el punto de referencia.7

Tras el período de tratamiento de doble ciego, los pacientes pasaban al período de tratamiento abierto durante 24 meses. Hubo un equilibrio en las características del punto de referencia en las ramas de tratamiento, excepto por un porcentaje más elevado de pacientes en CF II de la OMS en la rama del CDF M/T y un tiempo mayor desde el diagnóstico de HAP en el grupo de macitentán.7

«Lo que impulsa nuestra investigación de HAP es el objetivo de transformar la HAP en una enfermedad controlable a largo plazo, por lo que buscamos constantemente la forma de mejorar tanto los resultados clínicos como la experiencia del tratamiento», sostuvo James List, M.D., Ph.D., Global Therapeutic Area Head, Cardiovascular, Metabolism, Retina & Pulmonary Hypertension, Janssen Research & Development, LLC. «Un tratamiento combinado en un solo comprimido puede llegar a convertirse en una nueva e importante opción para ayudar a los profesionales sanitarios a optimizar la gestión de la enfermedad con el potencial de aumentar la comodidad y ayudar a mejorar la adherencia y los resultados.8»

Conclusiones clave del estudio A DUE

El estudio A DUE cumplió sus criterio de valoración principales, demostrando una mejora marcada de la hemodinámica pulmonar, como muestra la reducción de RVP, estadísticamente significativa, coherente y robusta en participantes tratados con CDF M/T comparado con aquellos tratados con las dos monoterapias.2 El cambio de RVP con CDF M/T (n=70) fue significativamente mayor comparado con macitentán (n=35, efecto del tratamiento: 29 por ciento; 95 por ciento límite de confianza [LC]: -18 por ciento, -39 por ciento; p<0,0001). El cambio de RVP con CDF M/T (n=86) también fue significativamente mayor comparado con tadalafilo (n=44, efecto de tratamiento: 28 por ciento; 95 por ciento LC: -20 por ciento, -36 por ciento; p<0,0001).2

Aunque el estudio A DUE no se realizó para demostrar un beneficio en la capacidad de hacer ejercicio, se apreció una mejora relevante en términos clínicos en 6MWD.

En la semana 16, el efecto del tratamiento no fue estadísticamente significativo; sin embargo, se observó una mejora relevante en términos clínicos en 6MWD en favor de CDF M/T CDF M/T frente a las monoterapias. El efecto del tratamiento ajustado en 6MWD, el cambio desde el punto de referencia, en CDF M/T (n=70) frente al grupo de macitentán (n=35) fue de 16,04 m (LC: -17,0, 49,08; p=0,380) y 25,37m en CDF M/T (n=86) frente al grupo de tadalafilo (n=44, LC: -0,93, 51,59; p =0,059). 2

El perfil de seguridad de CDF M/T fue coherente con los perfiles de seguridad conocidos de las monoterapias de macitentán y tadalafilo y no se realizaron nuevas observaciones relativas a la seguridad.2

* La Dr. Chin recibió una remuneración por su participación en el estudio A DUE.

Acerca de la Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP)

La HAP es una forma específica y rara de hipertensión pulmonar (HP) con aproximadamente 48-55 casos por millón de adultos, para la que no existe una cura en estos momentos.1,3 La HAP es una enfermedad grave y progresiva, con una serie de etiologías, que tiene un gran impacto en el rendimiento de los pacientes, así como en su bienestar físico, psicológico y social.9,10

La HAP evoluciona silenciosamente durante años, puesto que síntomas como disnea, mareo y cansancio no son específicos y pueden confundirse con enfermedades más comunes como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).3 Como promedio, se tarda unos dos años desde el inicio de los síntomas hasta que se diagnostica la HAP, y en algunos casos hasta cuatro años.3,11 Esto significa que para cuando se diagnostica a un paciente, su HAP suele estar en una fase avanzada con síntomas graves y un mal pronóstico.3 Sin embargo, se han visto importantes avances en la última década en la comprensión de la fisiopatología de la HAP, transformando el pronóstico para pacientes con HAP desde mejoras sintomáticas en la tolerancia al ejercicio hace 10 años, hasta un retraso de la progresión de la enfermedad en la actualidad.3

Acerca de macitentán/tadalafilo STCT

Macitentán 10 mg y tadalafilo 40 mg STCT es una terapia en investigación que combina el ERA, macitentán, y el PDE5i, tadalafilo.

Acerca de OPSUMIT® (macitentán)

OPSUMIT® está indicado para el tratamiento a largo plazo de HAP (Grupo I de la OMS) para reducir los riesgos de progresión de la enfermedad y hospitalización por HAP. El uso de OPSUMIT® en pacientes con HAP (Grupo I de la OMS), un tipo de HP, se demostró en el ensayo crucial SERAPHIN, el mayor (n=742) ensayo a largo plazo (duración media del tratamiento=2 años) basado en resultados de un ARE en HAP.12

Para más información sobre macitentán, véase el Resumen de características del producto en: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/opsumit-epar-product-information_en.pdf

Acerca de tadalafilo

Tadalafilo está indicado en adultos para el tratamiento de la HAP(HAP Grupo 1 de la OMS), clasificado como clase funcional II y III de la OMS, para mejorar la capacidad de ejercicio. Se ha visto eficacia en HAP idiopática (HAPI) y en HAP relacionada con la enfermedad vascular del colágeno.13

Acerca de Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson

En Janssen, estamos creando un futuro en el que la enfermedad sea cosa del pasado. Nosotros, Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, trabajamos sin descanso para hacer de ese futuro una realidad para pacientes de todo el mundo, luchando contra la enfermedad de la mano de la ciencia, mejorando el acceso con ingenio y sanando la desesperanza con corazón. Nos centramos en áreas de la medicina donde podemos marcar la mayor diferencia: cardiovascular, metabolismo y retina; inmunología; enfermedades infecciosas y vacunas; neurociencia; oncología; e hipertensión pulmonar.

Obtenga más información en www.janssen.com/emea. Síganos en www.twitter.com/janssenEMEA para ver las noticias más recientes. Janssen Pharmaceutica NV, y Janssen Research & Development, LLC forman parte de Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson.

Precauciones relacionadas con declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene «proyecciones futuras» como se definen en la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 concernientes al desarrollo de productos y los beneficios potenciales y el impacto del tratamiento con macitentán/tadalafilo STCT. Se advierte al lector que no debe basarse en estas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones se fundan en expectativas actuales de eventos futuros. Si las suposiciones subyacentes resultan inexactas o se materializan riesgos o incertidumbres conocidos o desconocidos, los resultados reales podrían variar significativamente con respecto a las expectativas y proyecciones de Janssen Pharmaceutica NV, Janssen Research & Development, LLC, y cualquiera de las otras Janssen Pharmaceutical Companies y/o Johnson & Johnson. Los riesgos e incertidumbres incluyen, pero sin limitación, desafíos e incertidumbres inherentes a la investigación y desarrollo de productos, incluyendo la incertidumbre del éxito clínico y de la obtención de las autorizaciones reglamentarias; la incertidumbre del éxito comercial; competencia, incluyendo avances tecnológicos, nuevos productos y patentes conseguidos por los competidores; desafíos a las patentes; cambios en el comportamiento o pautas de gasto de los compradores de productos y servicios sanitarios; cambios en las leyes y normativas aplicables, que incluyan reformas sanitarias globales; y tendencias hacia una contención de los costes en salud. Una lista adicional y descripciones de estos riesgos, incertidumbres y otros factores pueden encontrarse en el Informe anual de Johnson & Johnson del Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el día 1 de enero de 2023, incluido en las secciones subtituladas «Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements» y «Item 1A. Risk Factors», y en los informes trimestrales posteriores de Johnson & Johnson del Formulario 10-Q y otros archivos en la Comisión de Valores y Bolsa. Hay copias de estas presentaciones disponibles en línea en www.sec.gov, www.jnj.com o previa solicitud a Johnson & Johnson. Ninguna de las Janssen Pharmaceutical Companies ni Johnson & Johnson se compromete a actualizar proyecciones futuras como resultado de nueva información o de eventos o desarrollos futuros.

