Faaborg, den 9. marts 2023

Selskabsmeddelelse nr. 3/2023



Udmelding af helårsforventninger for 2023: SKAKO forventer et resultat af primært drift på 33-38 mio.kr., baseret på en stor ordrebeholdning og et positivt marked

Som følge af stærk ordreindgang i de seneste måneder har SKAKO følgende forventninger til 2023:

Resultat af primære drift (EBIT) før special items forventes at blive 33-38 mio.kr .

Omkostninger under special items forventes at udgøre 2,0-2,5 mio.kr. relateret til transaktionsomkostninger i forbindelse med den terminerede transaktionsproces med Zefyr Invest

SKAKO forventer desuden, at resultat af den primære drift (EBIT) før special items for 2022 kommer til at ligge i den øvre ende af guidance intervallet på 28-31 mio.kr.

Bestyrelsesformand Jens Wittrup-Willumsen udtaler ”Vi er meget tilfreds med, at vi kan udmelde forventninger til EBIT på 33-38 mio.kr., hvilket viser at vi er foran vores udmeldte ambitioner for 2024 (ambitionen for EBIT var 32-42 mio.kr.). I årsrapporten for 2022 vil vi derfor opjustere vores ambition for omsætning og indtjening for 2024”.

Forventningerne er baseret på en fortsat normalisering af markedsforholdene i løbet af 2023, hvor ingen nye væsentlige negative hændelser påvirker de globale økonomier. Som følge af krigen i Ukraine og den geopolitiske uro er forventningerne behæftet med en højere grad af usikkerhed end normalt.

SKAKO forventer at offentliggøre årsrapport for 2022 onsdag den 15. marts 2023.

