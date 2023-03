Selskabsmeddelelse nr. 7/2023

Holbæk, den 9. marts 2023





Resultat af ordinær generalforsamling i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Den 9. marts 2023 afholdte Sparekassen Sjælland-Fyn A/S ordinær generalforsamling i Boxen, Østre Havnevej 11, 4300 Holbæk.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning og årsrapporten for 2022 samt forslag til fordeling af overskud, herunder udbetaling af udbytte på kr. 6,00 pr. aktie, blev godkendt.

Generalforsamlingen godkendte den fremlagte vederlagsrapport for 2022.

Derudover blev der valgt syv medlemmer til repræsentantskabet, følgende anført i alfabetisk rækkefølge efter efternavn blev valgt:

Direktør Connie Christensen

Adm. direktør Anders Hestbech

Maskinforhandler Gert Jensen

CEO Liselotte Munk

Kvalitetschef Marie Bruun de Neergaard

Programdirektør Kirsten Hede Nielsen

Adm. direktør Karina Wellendorph

Generalforsamlingen genvalgte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S.

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til – indtil næste ordinære generalforsamling – mod vederlag at lade Sparekassen Sjælland-Fyn A/S erhverve egne aktier med op til 3 % af Sparekassen Sjælland-Fyn A/S’ aktiekapital.

Lønpolitikken for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S samt vederlaget for 2023 til bestyrelsesmedlemmer i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S blev godkendt af generalforsamlingen.

De af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer blev vedtaget, indebærende følgende ændringer i vedtægterne:

Ændring af punkt 14.8:





Præcisering af processen for repræsentantskabets valg af bestyrelse.

Tilføjelse af nyt punkt 14.9:





Præcisering af afstemningsprocessen ved valg af bestyrelseskandidater.

Ændring af punkt 14.11:





Opdatering og præcisering af metoden for indkaldelse til repræsentantskabsmøde

Ændring af punkt 15.1:





Forkortelse af valgperioden for bestyrelsesmedlemmer.

Tilføjelse af nyt punkt 15.2:





Indsættelse af dato for repræsentantskabsmedlemmers meddelelse om opstilling til valg til bestyrelsen.

Ændring af punkterne 7.1, 14.2-14.4 samt 17-17.8, herunder indsættelse af nyt punkt 17.5:





Opdatering og præcisering af fremgangsmåden ved afholdelse af valg i aktionærkredsene.

Afslutningsvist besluttede generalforsamlingen at bemyndige dirigenten, advokat Bo Holse, til at anmelde anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen.

Med venlig hilsen

Lars Petersson Thomas Kullegaard

Administrerende direktør Formand

Yderligere information:

Presse- og direktionsrådgiver Morten Huse Eikrem-Jeppesen, tlf. 53 85 07 70

Administrerende direktør Lars Petersson

Sparekassedirektør Lars Bolding

