Le rapport RSE 2022 de Tarkett démontre les progrès réalisés sur ses priorités clés : objectifs climatiques, économie circulaire et soutien aux personnes et aux communautés

English French

PARIS, 9 mars 2023 – Tarkett, un leader mondial des solutions de revêtements de sol et de surfaces sportives innovantes et durables, publie aujourd'hui son rapport sur la responsabilité sociale e environnementale de l'entreprise (RSE) de l’année 2022. Entièrement audité par un tiers indépendant, ce rapport souligne les performances significatives de l'entreprise en matière de développement durable.

“Nos performances en matière de développement durable au cours de l'année écoulée contribuent activement à l'ambition de Tarkett : être la société de revêtements de sol et de surfaces sportives la plus innovante, la plus durable, et offrant la meilleure expérience pour nos clients et collaborateurs. La quête du ‘toujours plus’ menace notre planète. Nous devons trouver un moyen de faire plus avec moins. Pour nous, cela signifie moins de déchets, des émissions réduites et plus de bien-être. Faire plus avec moins est notre engagement, notre mission et notre état d'esprit" explique Fabrice Barthélemy, Président du Directoire de Tarkett.

En 2022, les objectifs climatiques ambitieux de Tarkett visant à réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 ont été approuvés par l'initiative indépendante Science Based Target (SBTi)1. CDP, la principale plateforme mondiale de reporting et de performance climatique, a reconnu l'action climatique de l'entreprise en lui attribuant une note de niveau A- (« leadership »). Par ailleurs, l’agence de notation durable EcoVadis a décerné une médaille d'or à Tarkett et l'a classée parmi les 2 % d'entreprises les plus performantes sur l'ensemble des 90 000 organisations évaluées dans 172 pays.

Des émissions réduites

Les émissions de gaz à effet de serre de S cope 1 et 2 liées aux opérations de fabrication ont été réduites de 41% par rapport à 2019, notamment grâce à l'augmentation de l'achat d'électricité issue des énergies renouvelable s .

Les émissions de S cope 3 ont également diminué de 13% par rapport à 2019, en lien avec l'évolution de notre mix produit, les actions menées pour décarboner nos produits et la progression de la part de matériaux recyclés qui atteint désormais 17% (vs. 15% en 2021 ) 2 . En 2022, 43 % de la consommation totale d'énergie de l'entreprise provenait d'énergies renouvelables. 13 sites de production ont acheté de l'électricité 100 % issue d’énergies renouvelable s .

Moins de déchets

Tarkett a réalisé d'importants progrès avec ReStart ® , son programme de collecte et de recyclage, en transformant les revêtements de sol en fin d ’usage et les matériaux recyclés en nouveaux sols. Cela permet de réduire les déchets et l'empreinte carbone, de diminuer les besoins en matières premières vierges tout en évitant la mise en décharge et l'incinération. Au cours des 12 dernières années, l'entreprise a collecté l'équivalent de 11 tours Eiffel (115 000 tonnes) de revêtements de sol grâce à Restart ® , dans ses huit centres de recyclage. Le programme est désormais déployé dans 26 pays différents, notamment en Europe, en Amérique du Nord, au Brésil et en Inde.

Tout au long de l'année, Tarkett a élargi la collaboration circulaire avec ses clients et multiplié les projets de reprise et de recyclage des revêtements de sol ReStart ® dans le monde entier. Par exemple, plusieurs magasins IKEA en Suède et dans sept autres pays européens ont renvoyé à Tarkett des revêtements de sol post-utilisation pour qu'ils soient recyclés en nouveaux sols. Les revêtements de sol en vinyle homogène récupérés sont renvoyés par Restart ® sur le site de recyclage Tarkett à Ronneby (Suède). Depuis le début de cette collaboration en 2020, Tarkett a reçu plus de 30 000 mètres carrés de revêtements de sol usagés , permettant d'éviter plus de 300 tonnes de CO 2 .

Au sein de la division Tarkett Sports, notre programme FieldTurf « Goal Zero » en Amérique du Nord contribue à détourner les déchets de chantier de la mise en décharge et à faciliter leur réutilisation et leur recyclage. En 2022, nous avons récupéré plus de 4 250 palettes de vieux gazon artificiel, les détournant ainsi de la mise en décharge et recyclant 182 tonnes de matériaux .





Plus de bien-être

Depuis de nombreuses années, Tarkett recherche de manière proactive des alternatives aux plastifiants à base de phtalates en collaboration avec ses fournisseurs. L'entreprise a considérablement investi dans la recherche et le développement et a modifié ses formules et ses processus pour fabriquer des revêtements de sol en vinyle avec la technologie des plastifiants sans phtalates . À ce jour, 100 % de nos sites de production de vinyle en Europe, en Amérique du Nord, au Brésil, en Ukraine, en Serbie et en Chine utilisent la technologie des plastifiants sans phtalates. L'année dernière, Tarkett a fait des revêtements de sol en vinyle sans phtalates la seule option au Brésil grâce à la transition réussie de notre site de production de Jacareí vers la technologie sans phtalates.

Respectant les normes mondiales les plus strictes en matière de qualité de l'air intérieur , 99 % de nos solutions de revêtement de sol présentent de faibles niveaux d'émission de composés organiques volatils, soit dix fois moins que les normes les plus strictes.

Soutenir nos équipes et les communautés locales

Tarkett a accompli de nouve lles avancées en termes de soutien à ses équipes et aux communautés locales tout au long de l'année 2022. Engagée en faveur de la diversité et de l'inclusion, la part des femmes dans les postes de direction a atteint 27% en 2022 , progressant ainsi vers notre objectif de 30% en 2025. La première S emaine de la Diversité et de l'Inclusion organisée sur l'ensemble des sites de Tarkett a permis de poursuivre les actions de sensibilis ation auprès d es équipes.

En proposant un large éventail de formations et de sessions de coaching, Tarkett assure la formation continue de ses équipes sur des sujets clés tels que la connaissance des produits, le développement durable, la santé et la sécurité, la conformité, ainsi que le développement du leadership. Tout au long de l'année, Tarkett a formé ses employés à travers le monde pendant un total de 252 000 heures et a déployé son nouveau programme de leadership . Le programme se déroule sur 8 mois avec des activités en ligne, un séminaire hors site et un accompagnement des managers par des coachs externes.

Depuis le lancement de la Tarkett Academy , 52 000 professionnels et étudiants ont également été formés en tant que poseurs professionnels et aux techniques de pose de revêtements de sol dans nos onze centres Tarkett Academy répartis dans huit pays.

Depuis le lancement de notre programme Tarkett Cares de soutien aux communautés locales, nos équipes se sont impliquées dans plus de 800 initiatives communautaires, avec 3 500 jours de bénévolat pour les employés et plus de 1,1 million d'euros de dons de produits. Tout au long de l'année, Tarkett Cares a continué à soutenir les initiatives de nombreuses communautés, y compris la solidarité et l'aide aux personnes touchées par la guerre en Ukraine. Les employés se sont mobilisés pour des activités de collecte de fonds, des dons de sang et des collectes de charité.

Contacts Médias

Brunswick - tarkett@brunswickgroup.com - +33 (0) 1 53 96 83 83

Tarkett – communication@tarkett.com

A propos de Tarkett

Riche de 140 années d’histoire, Tarkett est un leader mondial des solutions innovantes et durables de revêtements de sol et de surfaces sportives, et a réalisé un chiffre d’affaires de 3,4 milliards d’euros en 2022. Le Groupe compte 12 000 collaborateurs et dispose de 25 centres de R&D, 8 centres de recyclage et 34 sites de production. Tarkett conçoit et fabrique des solutions pour les hôpitaux, les écoles, l’habitat, les hôtels, les bureaux, les commerces et les terrains de sport, au service de clients dans plus de 100 pays. Pour construire "The Way to Better Floors", le Groupe s'engage dans l'économie circulaire et le développement durable, conformément à son approche Tarkett Human-Conscious Design®. Tarkett est coté sur le marché réglementé d’Euronext (compartiment B, code ISIN FR0004188670, code mnémonique : TKTT). www.tarkett-group.com

1 SBTi a validé l’approche suivante : D’ici 2030, Tarkett s'engage à réduire de 50 % les émissions absolues de GES des Scopes 1 et 2 par rapport à 2019. Tarkett s'engage également à réduire de 27,5 % les émissions absolues de Scope 3 provenant des biens et services achetés et du traitement de fin de vie des produits vendus, dans le même délai.

2 La feuille de route climatique de Tarkett pour 2030 couvre les réductions des émissions de gaz à effet de serre provenant de ses propres activités (Scope 1) et de l'énergie achetée (Scope 2) - ainsi que celles provenant du reste de sa chaîne de valeur, des fournisseurs aux clients finaux (Scope 3).

Pièce jointe