COMMUNIQUE DE PRESSE: #NACONCONNECT 2023 : UNE ÉDITION RICHE EN GAMEPLAY

English French

#NACONCONNECT 2023 : UNE ÉDITION RICHE EN GAMEPLAY



Lesquin, le 9 mars 2023 – La première édition 2023 de la NACON Connect vient de se terminer, et avec elle son lot d’annonces, d’images de gameplay et de nouvelles informations sur le catalogue de l’année. 16 jeux ont été mis en lumière durant la conférence en ligne dont plusieurs de nos jeux de sport, de racing et d’action aventure.

Retrouvez toutes les images de la NACON Connect via le replay :

https://youtu.be/oSBzONLqVd0

Durant cette conférence, les vidéos ont dévoilé de nombreux détails sur la véritable expérience en jeu pour plusieurs titres. Certains des jeux annoncés lors de la précédente NACON Connect ont révélé leur gameplay pour la première fois. C’est notamment le cas de Ravenswatch, dont l’early access commencera le 6 avril, de Gangs of Sherwood avec son gameplay explosif ou encore de RoboCop: Rogue City, qui présente sa dimension d’investigation et confirme son expérience résolument FPS.

Plusieurs annonces de jeux de sport ont été faites et une nouvelle fenêtre de sortie pour Ad Infinitum a été partagée.

Enfin, le 9 mars, ce ne sont pas moins de quatre jeux NACON qui sont sortis : Clash : Artifacts of Chaos, Transport Fever 2: Console Edition, ainsi que Session: Skate Sim et Train Life – A Railway Simulator qui sont quant à eux disponibles sur Nintendo SwitchTM ce jour.

Les fans peuvent dès à présent retrouver du gameplay exclusif et des interviews avec les développeurs sur les pages Steam de la plupart de nos jeux.

Découvrez plus en détails ci-dessous toutes les informations sur chacun des jeux présents lors de cette NACON Connect ainsi que les images et vidéos associées.

>>>> Téléchargez les assets <<<<

Login: media

Password: TzNERvCT9XQ2

* * *

QUATRE NOUVEAUX JEUX (DE SPORT) ANNONCÉS

Revoir le Trailer d’annonce des jeux de sport / Retrouvez de nouveaux contenus sur les pages Steam des jeux



TOUR DE FRANCE 2023, PRO CYCLING MANAGER 2023

Développés par le studio Cyanide, Tour de France 2023 et Pro Cycling Manager 2023 ont été annoncés pour le 8 juin au travers de quelques images de gameplay qui dévoilent des premiers éléments sur le contenu officiel des jeux.

Rendez-vous le 8 juin sur PC pour Pro Cycling Manager 2023 et sur Playstation®5, Playstation®4, Xbox Series, Xbox One et PC pour découvrir Tour de France 2023.

RUGBY 24

Rugby 24 a également été annoncé lors de la conférence. Le jeu inclut la Coupe du Monde de Rugby 2023 ainsi que plus de 130 équipes nationales officielles, soit le plus grand nombre d’équipes jamais vu dans un jeu de rugby ! Le jeu sortira le 7 septembre 2023, la veille du coup d'envoi du premier match de la Coupe du Monde de Rugby 2023 en France.

TIEBREAK: OFFICIAL GAME OF THE ATP|WTA

NACON est également heureux d'annoncer Tiebreak: Official Game of the ATP Tour and Hologic WTA Tour. Développé par les spécialistes des jeux de sport Big Ant Studios, il offre une expérience de jeu de tennis de haut niveau qui capture l'énergie et l'action des circuits mondiaux, et s'appuie sur le succès des titres AO2 et Tennis World Tour de NACON.

Le jeu sortira en 2023 sur Playstation®5, Playstation®4, Xbox Series, Xbox One et PC.

QUATRE SORTIES DE JEU

CLASH: ARTIFACTS OF CHAOS – LA DERNIÈRE CRÉATION DU STUDIO ACE TEAM EST MAINTENANT DISPONIBLE

Clash: Artifacts of Chaos est un jeu d’action-aventure unique, aussi bien dans son gameplay que dans sa direction artistique. Les joueurs y incarnent Pseudo, un guerrier solitaire et taciturne embarqué dans une quête à travers les terres hostiles de Zénozoïk. Le jeu est disponible dès aujourd’hui sur PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation®4 et PlayStation®5.

Revoir la bande-annonce de lancement/ Retrouvez du nouveau contenu sur la page Steam du jeu

TRANSPORT FEVER 2: CONSOLE EDITION

Véritable référence du genre sur PC, Transport Fever 2 est un jeu de simulation et de gestion de type ‘Tycoon’ développé par le studio Urban Games, proposant aux joueurs de créer une entreprise de transport et de développer toutes les infrastructures nécessaires à son expansion.

Aujourd’hui, le studio invite les joueurs à (re)découvrir le jeu sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One et Xbox Series avec Transport Fever 2: Console Edition. Ces versions consoles, disponibles dès maintenant, intègrent notamment des graphismes améliorés, une refonte complète des véhicules, ainsi qu’une interface et des commandes à la manette parfaitement adaptées à ces nouvelles plateformes, afin de garantir une expérience de jeu optimale.

Revoir la bande-annonce de lancement

SESSION: SKATE SIM

Déjà disponible sur PC, PS5TM, PS4TM, Xbox Series X|S et Xbox One, Session: Skate Sim arrive aujourd’hui sur Nintendo SwitchTM en Amérique du Nord et dès le 16 mars dans le reste du monde. Un important travail d’adaptation des contrôles a été effectué sur cette version afin d’offrir les meilleures sensations de jeu possibles. Les premières heures de jeu ont également été retravaillées pour faciliter les premiers pas sur la planche.

Conçu par des skaters pour les skaters, Session: Skate Sim propose l’expérience ultime du skate. Avec un système de gameplay unique et ultra réaliste, de nombreux spots iconiques des Etats-Unis, et la possibilité d’immortaliser chaque session grâce à l’outil de montage intégré, Session: Skate Sim est le jeu de référence de la discipline.

Revoir la bande-annonce de lancement/ Retrouvez du nouveau contenu sur la page Steam du jeu

TRAIN LIFE: A RAILWAY SIMULATOR

Après avoir marqué l’arrêt sur PC, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One et Xbox Series en 2022, Train Life: A Railway Simulator est arrivé en gare sur Nintendo SwitchTM ce jour ! Sur le continent américain, la sortie Nintendo SwitchTM aura lieu le 28 mars. Le jeu, conçu par le studio Simteract, vous propose de devenir à la fois conducteur de train et chef d’entreprise : conduisez des trains emblématiques fidèlement reproduits, parcourez des milliers de kilomètres de voies, embauchez des employés, achetez de nouveaux trains et développez votre réseau ferroviaire à travers une expérience à la fois ludique et authentique.

Revoir la nouvelle vidéo

DE NOUVELLES IMAGES DE GAMEPLAY

THE LORD OF THE RINGS: GOLLUMTM

L’histoire inédite proposée par le studio Daedalic se dévoile davantage aujourd’hui, à travers un trailer mettant en scène l’épopée hors du commun de Gollum, en quête de son Précieux. Le jeu amène les joueurs dans plusieurs contrées de la Terre du Milieu, à la rencontre de personnages emblématiques de l’œuvre de J.R.R Tolkien. Le joueur devra faire preuve d’agilité et de discrétion pour éviter les dangers sur sa route. Découvrez l’histoire de Gollum en 2023 sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC.

Revoir le Story Trailer/ Retrouvez du nouveau contenu sur la page Steam du jeu

ROBOCOP: ROGUE CITY – PROTÉGER LES INNOCENTS ET FAIRE RESPECTER LA LOI

50 % homme, 50 % machine, 100 % policier : une nouvelle vidéo de gameplay de RoboCop: Rogue City a été dévoilée lors de la NACON Connect 2023. Développé par le studio Teyon à l’origine du célèbre Terminator: Resistance, le joueur y incarne Alex Murphy dans des phases de tir à la première personne, d’exploration de Détroit et de dialogues à choix multiples.

Rendez-vous en septembre 2023 sur Playstation®5, Xbox Series et PC pour découvrir le jeu.

Revoir le Trailer de gameplay / Retrouvez la page Steam du jeu

AD INFINITUM

Ce nouveau trailer de pur gameplay dévoilé à la NACON Connect invite les joueurs à entrer dans l’esprit d’un jeune homme qui semble bloqué entre 2 mondes : sa vie dans sa demeure familiale à Berlin et les tranchées de la Première Guerre Mondiale peuplées de créatures étranges. Imaginé il y a presque 10 ans lors de leurs études, les développeurs du studio Hekate ont véritablement démarré le projet il y a 3 ans. Passionnés par les jeux d’horreur psychologique, ils créent pour les joueurs un environnement unique, une histoire originale, et une atmosphère qui les plongera dans l’esprit malade du protagoniste.

Rendez-vous en septembre 2023 sur Playstation®5, Xbox Series et PC pour découvrir Ad Infinitum.

Revoir le gameplay Trailer commenté/ Retrouvez du nouveau contenu sur la page Steam du jeu

GANGS OF SHERWOOD

Annoncé lors de la précédente NACON Connect, Gangs of Sherwood révèle aujourd’hui une première vidéo de gameplay. Ce jeu d’action-aventure propose une expérience explosive, en solo ou en co-op jusqu’à 4 joueurs dans l’univers réimaginé de Robin des Bois. Il y est possible d’incarner quatre personnages emblématiques de la légende : Robin des Bois, Marianne, Frère Tuck et Petit Jean. Rendez-vous sur la page Steam du jeu pour découvrir la version longue exclusive de la vidéo, commentée par les développeurs. Gangs of Sherwood est prévu pour en automne 2023 sur Playstation®5, Xbox Series et PC.

Revoir le Gameplay Reveal Trailer/ Retrouvez du nouveau contenu sur la page Steam du jeu

RAVENSWATCH

Développé par le talentueux studio Français Passtech Games, Ravenswatch a illustré son concept au travers d’une vidéo de gameplay commentée, évoquant les bases de l’univers, de la coopération et des combats. Dans la lignée du jeu à succès Curse of the Dead Gods®, Ravenswatch propose d'incarner seul ou jusqu'à 4 joueurs les héros des contes et légendes célèbres. Ensemble, ils doivent faire équipe pour défaire les hordes du Cauchemar. Prévu pour le 6 avril 2023 en Early Access sur Steam, Ravenswatch sera également disponible sur toutes les plateformes lors de son lancement en 2024.

Revoir le gameplay Trailer commenté / Retrouvez du nouveau contenu sur la page Steam du jeu

TT ISLE OF MAN: RIDE ON THE EDGE 3

TT Isle of Man: Ride on the Edge 3, jeu officiel du Tourist Trophy, l’épreuve de moto la plus dangereuse au monde, a dévoilé lors de la NACON Connect la cinquième portion du tracé officiel disponible en jeu. On y découvre le village de Crosby, beaucoup de virages serrés et un paysage particulièrement dégagé, permettant une anticipation idéale. Cette année, les équipes RaceWard de NACON Studio Milan ont mis en place une nouvelle fonctionnalité open-road qui offre plus de 200kms de route reproduites à l’échelle 1:1. Les joueurs ont désormais la possibilité de parcourir librement le tracé officiel ainsi que les routes intérieures de l’île. TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 sera disponible sur PC, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch™ en mai 2023.

Revoir l’extrait de Gameplay / Retrouvez du nouveau contenu sur la page Steam du jeu

WAR HOSPITAL

Développé par le studio polonais Brave Lamb, War Hospital est un jeu de gestion et de survie narratif dans lequel le joueur doit faire des choix moraux difficiles. Lors de la NACON Connect, War Hospital a présenté de nouvelles images de gameplay, à travers un trailer narrant le parcours d'un soldat blessé.

Dans War Hospital, le joueur prend le contrôle d’un hôpital militaire lors de la Grande Guerre et doit tenter de soigner les blessés qui arrivent du front, tout en gérant ses équipes et ses ressources. War Hospital sortira sur PC et consoles le 31 août 2023.

Revoir le gameplay Trailer « Letter to Elisabeth » / Retrouvez du nouveau contenu sur la page Steam du jeu

* * *

Retrouvez la NACON Connect 2023 en replay au lien suivant : https://youtu.be/oSBzONLqVd0

Retrouvez plus de contenu pour chacun des jeux présents à la NACON Connect sur leur page Steam respective

>>>> Téléchargez les assets <<<<

Login: media

Password: TzNERvCT9XQ2

Tous les jeux & accessoires NACON sur nacongaming.com

Contacts presse : NACON – Marjorie Roy, mroy@nacon.fr

NACON – Lou Fortin, lfortin@nacon.fr

NACON – Rémi Demolière, rdemoliere@nacon.fr

NACON – Alice Claret, aclaret@nacon.fr

NACON – Alix Hallier, ahallier@nacon.fr

Mercure Digital – Amélie Molvinger, am@mercure-digital.com

À propos de NACON

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 30 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques. https://www.nacongaming.com/

Pièce jointe