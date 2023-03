English French

TERACT et le groupe Casino signent un accord d’exclusivité en vue de créer le leader français de la distribution responsable et durable

Paris, le 9 mars 2023,

TERACT et le groupe Casino annoncent entrer en exclusivité en vue de conclure un accord engageant afin de créer le leader français de la distribution responsable et durable.

TERACT et le groupe Casino partagent une même vision des défis à relever par la grande distribution en termes d’attentes nouvelles des consommateurs et d’impact environnemental. Ils souhaitent s’associer pour y répondre et entrent aujourd’hui en discussions exclusives autour de la création de deux entités distinctes:

Une entité, contrôlée par Casino, qui regrouperait les activités de distribution en France. Le groupe Casino apporterait ainsi au nouvel ensemble plus de 9 100 magasins, son leadership incontesté dans la proximité, la force de ses enseignes, son offre digitale et ses bonnes pratiques RSE. TERACT apporterait son savoir-faire et son expertise dans l’exploitation des jardineries-animaleries et l’alimentaire ;

Une entité nouvelle, nommée TERACT Ferme France, contrôlée par InVivo, en charge de l'approvisionnement en produits agricoles, locaux et en circuit court permettant la promotion des territoires et une meilleure valorisation des productions agricoles. TERACT Ferme France bénéficiera d’une proximité forte avec le monde agricole au travers du groupe InVivo, son actionnaire majoritaire.

Ce rapprochement sera fortement créateur de valeur notamment grâce à :

La mise en place de filières communes d’approvisionnement avec les coopératives agricoles afin d’améliorer la proximité et la traçabilité des produits « de la ferme à l’assiette » ;

Le déploiement de boulangeries artisanales au sein du parc de magasins Casino et développement de la filière blé d’InVivo ;

La montée en gamme de l’offre fruits & légumes avec un positionnement axé sur le frais, porté par un approvisionnement local et une logistique favorisant les circuits courts ;

L’accompagnement de la filière agricole française dans la transition écologique et climatique et la réduction de l’empreinte carbone de l’ensemble de la chaîne du producteur au distributeur grâce à la mise en place d’un nouveau modèle agroalimentaire intégré et local.

L’opération valoriserait les activités mises en commun par le groupe Casino et TERACT à un poids relatif respectivement de 85% et 15% en valeur d’entreprise, avant prise en compte de la structure de bilan du nouvel ensemble.

Afin de pouvoir mettre en œuvre un plan de croissance ambitieux, le nouvel ensemble se doterait d’un niveau de fonds propres supplémentaires de l’ordre de 500M€. A ce titre, dans une démarche conjointe, Casino et les actionnaires de référence de TERACT ont d’ores et déjà engagé des discussions avec un certain nombre d’ investisseurs désireux de rejoindre le nouveau tour de table actionnarial.

La composition des organes de gouvernance et de direction des deux entités associerait étroitement les actionnaires de référence du groupe Casino et de TERACT, ainsi que leurs équipes.

Ce projet reste conditionné à la conclusion d’un accord engageant entre le groupe Casino et TERACT, qui pourrait être atteinte avant la fin du second trimestre de l’année en cours. Ce projet serait soumis à la consultation des instances représentatives du personnel des deux groupes ainsi qu’aux gouvernances respectives du groupe Casino, de TERACT et de InVivo. L’accord engageant ferait l’objet à sa signature d’une nouvelle communication au marché et serait soumis à l’approbation des autorités de concurrence et des actionnaires et créanciers des deux parties.

Jean-Charles Naouri - Président Directeur Général du groupe Casino déclare :

« Cet accord témoigne de l’attractivité des enseignes de Casino Distribution France et de la capacité du groupe à continuer d’innover. En nous alliant avec TERACT et avec le groupe InVivo, nous allons accélérer notre transformation stratégique visant à améliorer notre impact environnemental, à offrir des produits de qualité et à poursuivre la digitalisation de nos enseignes pour servir au mieux nos consommateurs ».

Moez-Alexandre Zouari - Directeur Général de TERACT déclare :

« Depuis la création de TERACT, nous ambitionnons de réinventer le monde de la distribution afin de faire émerger un nouveau modèle agroalimentaire intégré. Je suis heureux de l’opportunité de travailler avec le groupe Casino sur la naissance de ce modèle alternatif, tourné vers la qualité, la production responsable et le client ».

Thierry Blandinières – Directeur Général du Groupe InVivo et Président du Conseil d’administration de TERACT déclare :

« Ce projet très innovant accélère le plan stratégique 2030 du pôle retail de InVivo : TERACT, dont la mission est de mieux valoriser les revenus des agriculteurs en les reconnectant avec le consommateur responsable. La création de TERACT Ferme France, contrôlée par le groupe InVivo, assure le lien fort entre le nouvel ensemble et les filières agricoles dont InVivo est l’acteur de référence ».

A propos du groupe Casino

Le groupe Casino est un acteur clé et réputé sur le marché de la distribution en France et un leader du marché mondial de la distribution alimentaire, avec plus de 12 000 magasins dans le monde (France et Amérique Latine). Le Groupe a constitué un portefeuille d’enseignes solides, dynamiques et complémentaires grâce à un effectif de plus de 200 000 personnes mues par leur passion pour la distribution et le service client et a généré un chiffre d’affaires net de 33,6 milliards d’euros en 2022. Porteur d’une vision claire des mutations du secteur, son ambition est d’accélérer la transformation du commerce. C’est pourquoi toutes les activités de distribution du Groupe sont positionnées sur des formats d’avenir : la proximité, le premium et le e-commerce.

A propos de TERACT

TERACT est un acteur majeur de la distribution responsable dans les marchés en croissance de la jardinerie, animalerie et distribution alimentaire. Nous avons comme ambition de créer un réseau d’enseignes unique en son genre alliant tradition et modernité, savoir-faire agricoles et innovation, expérience en magasin et digitale. TERACT répond à l’envie d’une consommation nouvelle génération synonyme de qualité, de durabilité et de traçabilité. TERACT regroupe les enseignes de jardinerie/animalerie Jardiland, Gamm vert, Delbard, Jardineries du Terroir et Noa et de distribution alimentaire Boulangerie Louise, Grand Marché La Marnière, Frais d’Ici et Bio&Co. TERACT a comme actionnaire majoritaire InVivo, l’un des premiers groupes agricoles et agroalimentaires européens. TERACT est coté sur le compartiment professionnel d'Euronext Paris (code mnémonique : TRACT,

ISIN : FR001400BMH7). Plus d’informations sur www.teract.com.

A propos du groupe InVivo

Le groupe InVivo est l’un des premiers groupes agricoles et agrolalimentaires européens avec un CA de près de 12 milliards d’euros, dont plus de la moitié réalisée en France, et un effectif de plus de 14 500 salariés, dont près de 11 000 en France. Implanté dans 38 pays, il regroupe 90 sites industriels, dont 63 en France.

Ce pilier de la souveraineté alimentaire intervient sur toute la chaîne de valeur, de la fourche à la fourchette, en étant leader sur chacune de ses quatre grandes activités stratégiques : Négoce international de grains ; Agriculture ; Agroalimentaire (malterie, pôle blé, vin) ; Jardinerie et distribution alimentaire. Un pôle global transverse de solutions innovantes et digitales complète ce dispositif.

Au service de la transition agricole, l’ambition d’InVivo est d'accompagner la transformation de la ferme France et de soutenir la souveraineté alimentaire européenne.

Pour en savoir plus : invivo-group.com - @InVivoGroup

Pièce jointe