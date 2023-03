Photovoltaïque : une nouvelle Gigafactory de FuturaSun va ouvrir ses portes en Italie

French Dutch Spanish Swedish

FuturaSun relance la chaîne d'approvisionnement photovoltaïque européenne grâce à un nouveau centre dédié au développement et à la production de modules photovoltaïques

PADOUE, Italie, 09 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- FuturaSun, le fabricant italien leader dans le secteur des panneaux photovoltaïques à haut rendement, s'est porté acquéreur d'un terrain couvrant 24 000 m² dans la zone industrielle de Cittadella (Padoue) pour y implanter une nouvelle Gigafactory italienne. L'installation atteindra une capacité de production de 2 gigawatts par an grâce aux modules photovoltaïques à haut rendement, fabriqués à l'aide des technologies les plus innovantes.



Grâce à cette avancée importante, la société s'engage à investir 25 millions d'euros au total au cours des prochaines années.

Le projet s'inscrit dans le plan industriel stratégique de l'entreprise et il poursuit la mission européenne de reconstruction de la chaîne d'approvisionnement en Europe, pour laquelle FuturaSun sera l'un des principaux acteurs.

Alessandro Barin, PDG de FuturaSun, déclare : « Avec ce nouveau pôle industriel, nous pensons pouvoir donner un nouveau souffle à notre ville, en lui permettant de devenir un point de référence dans le projet HORIZON IBC4EU*, un programme qui s'inscrit dans le cadre du plan REpowerEU et du Pacte vert pour l'Europe afin de relancer la chaîne d'approvisionnement industrielle photovoltaïque italienne et européenne pour soutenir les stratégies continentales en matière de de transition énergétique. »

Le nouveau siège sera conçu en fonction de critères environnementaux et de durabilité à tous les niveaux et sera doté d'un centre de R&D dédié à la recherche scientifique appliquée. Ce siège possèdera en outre un grand terrain d'essai destiné au contrôle et l'amélioration des produits, une académie spécialisée dans le photovoltaïque et un centre de formation dont la tâche sera de relancer l'expertise des professionnels du secteur.

FuturaSun a été fondée à Cittadella en 2008 et a réussi à transformer la crise photovoltaïque de 2012 en opportunité. Après 15 ans de croissance ininterrompue, avec une Gigafactory déjà active en Chine et deux autres en cours de construction, la société poursuit son projet de repositionnement de la chaîne d'approvisionnement, marquant le début d'un autre rêve de relance en Vénétie, la région du photovoltaïque en Italie.

À propos de FuturaSun

La société italienne FuturaSun est spécialisée dans la fabrication de panneaux photovoltaïques haute performance qui ont passé avec succès les tests les plus rigoureux pour obtenir des certifications prestigieuses délivrées par des laboratoires du monde entier. Les usines de FuturaSun sont situées en Chine, et d'autres viendront bientôt s'y ajouter en Italie.

*Ce projet a reçu un financement par le programme Horizon Europe pour la recherche et l'innovation (2021-2027) dans le cadre de la convention de subvention n ° 101084259

