Inspire Medical Systems, Inc. kondigt landelijke vergoeding aan in België

MINNEAPOLIS, March 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Inspire Medical Systems, Inc. (NYSE: INSP) (Inspire), een medisch technologiebedrijf dat zich richt op de ontwikkeling en commercialisering van innovatieve en minimaal invasieve oplossingen voor patiënten met obstructief slaapapneu (OSA), heeft vandaag aangekondigd goedkeuring te hebben ontvangen om met onmiddellijke ingang landelijk in België vergoedingen uit te betalen tegen dezelfde tarieven als in andere landen.



“Het zorgteam van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) in Antwerpen, België is al lange tijd onmisbaar in de ontwikkeling van de therapie van Inspire. Het is zelfs zo dat de eerste Inspire-implantatie in 1996 in Antwerpen is uitgevoerd tijdens de vroege ontwikkelingsfase van haalbaarheid. Bovendien werd de eerste implantatie als product van Inspire Medical Systems in 2009 in Antwerpen uitgevoerd”, aldus Tim Herbert, President en Chief Executive Officer van Inspire. “Het onderzoeksteam, dat bestaat uit zowel KNO-chirurgen als slaapspecialisten, hebben hier in hoge mate aan bijgedragen door middel van onderzoek en klinische evaluaties. De landelijke vergoeding is de volgende cruciale mijlpaal voor patiënten met obstructief slaapapneu in België.”

De therapie van Inspire heeft in 2010 een EU-conformiteitsverklaring voor commercialisering in Europa ontvangen. Sindsdien worden ingrepen in het UZA uitgevoerd, die door interne ziekenhuisbudgetten zijn gefinancierd. Deze recente goedkeuring voor vergoeding maakt de weg vrij om extra Inspire-implantatiecentra in België te openen (onder toeziend oog van het UZA) terwijl ook de toegang tot zorg wordt uitgebreid.

“We zijn blij dat we het aanbod van de klinisch bewezen Inspire-behandelingopties voor matige tot ernstige obstructief slaapapneu aan patiënten en artsen in België kunnen uitbreiden”, aldus Olivier Vandeveken, professor en voorzitter van de afdeling Otorinolaryngologie, hoofd- en halschirurgie bij het UZA in Antwerpen, België. “Bij het UZA ligt de focus al meer dan 25 jaar op het onderzoek en de klinische evaluatie van de therapie van Inspire. Dit omvat ook het introduceren van de therapie van Inspire als een geschikte behandelingsoptie voor patiënten met obstructief slaapapneu. Deze goedkeuring zorgt voor een verbeterde beschikbaarheid van behandeling door het hele land.”

