Lahekalda korteriarendusprojekti V etapi ehitus (Tallinn, Eesti)

AS Merko Ehitus kontserni kuuluv AS Merko Ehitus Eesti on otsustanud edasi minna Tallinnas Maarjamäe paekaldal asuva Lahekalda korteriarendusprojekti V etapi maapealsete mahtude ehitamisega, mille raames valmib kaks kortermaja kokku 108 korteriga.

Aadressidele Paekalda 19 ja 21 kerkivate 8-korruseliste A-energiaklassiga hoonete korterite suurused jäävad vahemikku 36–125 ruutmeetrit. Koguinvesteering Lahekalda elurajooni V etapi ehitusse ületab käibemaksuta maksumuses 12 miljonit eurot.

Lahekalda kvartal ( merko.ee/lahekalda ) asub Tallinnas Kadrioru ja Pirita vahel Maarjamäe kõrgendikul. Arendusprojekti kogumahus ehitatakse mahajäetud karjääri asemel järgmise kümnekonna aasta jooksul ligikaudu 25 uut korterelamut enam kui tuhande korteriga. Hoonete sisehoovides on haljastatud puhke- ja mängualad ning lisaks on piirkonda planeeritud terviklikku elukeskkonda toetava kaubandus-teenindusfunktsiooniga hooned.



Lahekalda kvartali kaheksa esimest maja enam kui 380 korteriga on valmis. Viimati valmisid 2022 lõpus kortermajad 98 korteriga aadressidel Paekalda 23/1 ja Paekalda 23/2 ja enam kui pooled nendest korteritest on ostja leidnud.

„Merko Ehituse kontsern on nende investorite seas, kes usuvad Eestisse ning näeb siin vajadust parema elukeskkonna järele. Näeme täna Eestisse tehtud investeeringuid kindlana, kuid samuti on kindlad nii inflatsioon kui ka tõusev ehitushind. Vastavalt tegime otsuse 108 korteri ehitamiseks praegu, et mitte neid ehitada aastapäevad hiljem tõenäoliselt kallimate hindadega,“ kommenteeris otsust AS Merko Ehitus nõukogu esimees Toomas Annus.

AS Merko Ehitus Eesti ( merko.ee ) on Eesti juhtiv ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener- ja elamuehituse töid ning arendab elukondlikku kinnisvara. Parima kvaliteedi tagamiseks haldab Merko korteriarenduse kõiki etappe: kavandamine, projekteerimine, ehitamine, müük ja garantiiaegne teenindus.

Lisainfo: AS Merko Ehitus Eesti arendusdirektor Ines Prual, tel +372 680 5105.

Urmas Somelar

Finantsüksuse juht

AS Merko Ehitus

Telefon: +372 650 1250

E-post: urmas.somelar@merko.ee

AS Merko Ehitus ( group.merko.ee ) kontserni ettevõtted arendavad kinnisvara ning ehitavad hooneid ja infrastruktuuri. Loome paremat elukeskkonda ja ehitame tulevikku. Tegutseme Eestis, Lätis, Leedus ja Norras. 2022. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 661 inimesele ning ettevõtte 2022. aasta müügitulu oli 410 miljonit eurot.



