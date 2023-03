EfTEN Real Estate Fund AS’i aktsia puhasväärtus seisuga 28.02.2023

English Estonian

EfTEN Real Estate Fund AS´i konsolideeritud üüritulu oli veebruaris kokku 2 495 tuhat eurot, s.o sama, mis jaanuaris. Fondi konsolideeritud puhas üüritulu (NOI) oli veebruaris 2 428 tuhat eurot, s.o 7 tuhat eurot rohkem kui jaanuaris. Fondi EBITDA oli veebruaris kokku 2 169 tuhat eurot, s.o peamiselt võrdlusperioodi auditikuludega 33 tuhat eurot rohkem kui kuu varem.

Fondi konsolideeritud raha jääk oli 28.02.2023 seisuga 24 472 tuhat eurot ning raha jääk suurenes veebruaris 578 tuhande euro võrra. Veebruaris tegi fond investeeringuid olemasolevatesse kinnistutesse kokku 445 tuhande euro ulatuses, millest 84 tuhat kaeti pangalaenuga.

Selle aasta kahe kuuga on fond teeninud konsolideeritud üüritulu kokku 4,99 miljonit eurot (2022: 2,2 miljonit eurot) ning EBITDA-d 4,3 miljonit eurot (2022: 1,9 miljonit eurot). Nende kinnisvarainvesteeringute osas, mis on fondi bilansis olnud vähemalt kahel järjestikusel aastal (Like-for-like), on EBITDA võrreldes eelmise aastaga suurenenud 3,1%.

EfTEN Real Estate Fund AS on selle aasta kahe kuuga teeninud 2,0 miljonit eurot (2022 2 kuud: 1,0 miljon eurot) korrigeeritud rahavoogu (EBITDA miinus intressikulu miinus laenumaksed miinus Leedu ettevõtete tulumaksukulu). Sealhulgas on võrreldavatel alustel arvestatud korrigeeritud rahavoog selle aasta esimesel kahel kuul kokku 851 tuhat eurot, s.o 15% vähem kui eelmisel aastal samal ajal. Korrigeeritud rahavoog on vähenenud seoses EURIBORI kasvuga.

Fondi kaalutud keskmine intressimäär oli veebruari lõpus 4,34%, s.o 1,9 korda kõrgem kui eelmise aasta suvel. Samas on fondi keskmine laenuteeninduse kattekordaja (DSCR) ka veebruaris endiselt 2,0, s.t rahaline äritegevuse kasum ületab keskmiselt kaks korda laenuportfelli annuiteetmakseid.

EfTEN Real Estate Fund AS puhasväärtus aktsia kohta (NRV) oli 28.02.2023 seisuga 21,5625 eurot ja EPRA NRV 22,2124 eurot. Nii NRV kui EPRA NRV suurenesid võrreldes jaanuariga tavapäraselt 0,7%.

Marilin Hein

Finantsjuht

Tel. 6559 515

E-mail: marilin.hein@eften.ee

