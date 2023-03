English Danish

Selskabsmeddelelse

10. marts 2023

Meddelelse nr. 9



NKT tildelt kabelprojekt til Biscay Gulf Interconnector

NKT kan bekræfte, at virksomheden er blevet tildelt turnkey-ordren til et af to højspændingskabelsystemer til Biscay Gulf Interconnector, som projektejeren Electricity Interconnection France-Spain (INELFE) har meddelt den 10. marts 2023.

INELFE er et joint venture mellem den spanske netoperatør, Red Eléctrica, og den franske operatør, Réseau Transport d’Électricité, som er ansvarlige for etableringen af alle elforbindelser mellem de to lande.

Den endelige ordre er betinget af igangværende forhandlinger, som forventes afsluttet inden maj 2023.

