Aktia Pankki Oyj

Pörssitiedote

10.3.2023 klo 13.00

Kutsu Aktia Pankki Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2023

Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 5.4.2023 kello 16.00 Pörssitalossa, osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 15.00.

Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajat ja heidän edustajansa voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.

Yhtiökokousta on mahdollista seurata verkkolähetyksen välityksellä. Ohjeet verkkolähetyksen seuraamiseen ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla www.aktia.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen





2. Kokouksen järjestäytyminen





3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen





4. Kokouksen laillisuuden toteaminen





5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen





6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen





Toimitusjohtajan katsaus.

Yhtiön tilinpäätös ja vuosikertomus, sisältäen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, julkaistaan viimeistään 15.3.2023, ja ne ovat tämän jälkeen ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.aktia.com.

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen





Hallitus esittää, että yhtiökokous päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta. Yhtiön tilintarkastaja puoltaa tilinpäätöksen vahvistamista.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen





Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2022 maksetaan osinkoa 0,43 euroa osakkeelta.

Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2023 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti 18.4.2023.

9. Vastuuvapauden myöntämisestä päättäminen hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja hänen sijaiselleen



10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti vahvistetaan.

Yhtiön toimielinten vuoden 2022 palkitsemisraportti julkaistaan viimeistään 15.3.2023, ja se on tämän jälkeen saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.aktia.com.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen





Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot toimikaudelle vahvistetaan samansuuruisina kuin nykyiselle toimikaudelle, eli seuraavasti:

• puheenjohtaja, 64 300 euroa (2022: 64 300 euroa)

• varapuheenjohtaja, 43 000 euroa (2022: 43 000 euroa)

• jäsen, 35 000 euroa (2022: 35 000 euroa)

Valiokuntien puheenjohtajien vuosipalkkioiden sekä jäsenille maksettavien kokouspalkkioiden ehdotetaan säilyvän muuttumattomina, eli ehdotetaan, että kunkin valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan 8 000 euron suuruinen vuosipalkkio. Ehdotetaan, että kokouspalkkiona hallituksen ja valiokunnan kokouksista maksetaan 700 euroa/henkilö per osallistuttu kokous (500 euroa/henkilö per osallistuttu kokous vuonna 2022). Jos osallistuminen hallituksen kokoukseen edellyttää hallituksen jäseneltä matkustamista oman asuinmaansa ulkopuolelle, on kokouspalkkio 1 400 euroa/henkilö per osallistuttu kokous (500 euroa/henkilö per osallistuttu kokous vuonna 2022). Matka- ja majoittumiskustannusten korvaamisessa ja päivärahan maksamisessa noudatetaan verohallinnon ohjeita ja yhtiön matkustusohjeita.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että noin 40 prosenttia vuosipalkkiosta (brutto) maksetaan jäsenille Aktian osakkeiden muodossa. Yhtiö hankkii hallituksen jäsenten lukuun markkinoilta Aktian osakkeita julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita, ja jäljelle jäävä summa vuosipalkkiosta maksetaan käteisenä. Osakkeet hankitaan tai luovutetaan kahden viikon aikana alkaen seuraavasta päivästä sen jälkeen, kun yhtiön osavuosikatsaus kaudelta 1.1.2023–30.6.2023 julkistetaan tai mahdollisimman pian soveltuvan lainsäädännön mukaan. Jos palkkiota ei voida maksaa osakkeina, voidaan palkkio kokonaisuudessaan maksaa rahana. Yhtiö maksaa kaikki kulut ja mahdollisen varainsiirtoveron osakkeiden hankintaan tai luovutukseen liittyen.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen





Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä pidetään ennallaan ja lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8) jäsentä. Mikäli yksi tai useampi alla kohdassa 13 esitetyistä ehdokkaista on kuitenkin estynyt, hallituksen jäsenten lukumääräksi ehdotetaan vahvistettavan vastaavasti pienempi lukumäärä.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen





Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet Maria Jerhamre Engström, Harri Lauslahti, Sari Pohjonen, Johannes Schulman, Lasse Svens ja Timo Vättö suostumustensa mukaisesti valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Tarkemmat tiedot uudelleen valittaviksi ehdotettavista hallituksen jäsenistä ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.aktia.com.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Ann Grevelius ja Carl Haglund valitaan suostumustensa mukaisesti uusiksi hallituksen jäseniksi samalle toimikaudelle. Valittavaksi ehdotetuista uusista hallituksen jäsenistä löytyy lisätietoa tämän tiedotteen liitteestä ja lähempänä yhtiökokousta yhtiön verkkosivuilta www.aktia.com.

Mikäli yksi tai useampi yllä esitetyistä ehdokkaista on estynyt, valittavaksi ehdotetaan vastaavasti käytettävissä olevat henkilöt.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat hallinnointikoodin määritelmän mukaisesti riippumattomia yhtiöstä. Ainoastaan Timo Vättö ei ole riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta, sillä hän on Aktia Pankin suurimman omistajan RG Partners Oy:n (10,22 %) suurimman omistajan Rettig Group Oy Ab:n hallituksen jäsen.

Kaikki hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ovat ilmoittaneet, että mikäli he tulevat valituiksi, he valitsevat keskuudestaan Lasse Svensin hallituksen puheenjohtajaksi ja Timo Vätön varapuheenjohtajaksi.

Aktia Pankin hallituksen jäsenenä toimineet Johan Hammarén ja Olli-Petteri Lehtinen ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä hallituksen jäseneksi.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen





Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun perusteella.

15. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen





Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajien lukumääräksi vahvistetaan yksi (1).

16. Tilintarkastajan valitseminen





Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KTM, KHT Marcus Tötterman vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä alkavaksi ja vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun jatkuvaksi toimikaudeksi.

17. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen





Osakeyhtiölain 5 lukuun tehtyjen muutosten vuoksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä mahdollistaakseen etäyhtiökokouksen järjestämisen ilman kokouspaikkaa vaihtoehtona fyysiselle yhtiökokoukselle tai hybridikokoukselle. Muutoksen tarkoitus on helpottaa etäyhtiökokouksen järjestämistä odottamattomissa tai poikkeuksellisissa olosuhteissa, mutta ei kuitenkaan rajoitettuna näihin tilanteisiin. Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajan tulee etäyhtiökokouksessa pystyä käyttämään oikeuksiaan täysimääräisesti samalla tavalla kuin perinteisessä fyysisesti järjestettävässä yhtiökokouksessa. Muutokset eivät estä fyysisen tai hybridikokouksen järjestämistä. Samassa yhteydessä määritetään fyysisten yhtiökokousten kokouspaikat.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön yhtiöjärjestyksen 5 §:ää muutetaan seuraavasti:

"5 § Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja yhtiökokouksen paikka

Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää, että osakkeenomistaja ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle kokouskutsussa ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Ilmoittautumisen määräaika voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokous voidaan järjestää Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla. Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous)."

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista tai osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien annista yhdessä tai useammassa erässä





Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen laskea liikkeeseen osakkeita tai osakeyhtiölain 10 luvun mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia seuraavin ehdoin:

Tämän valtuutuksen nojalla liikkeeseen laskettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 7 238 000, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien liikkeeseenlaskun ehdoista. Valtuutus koskee uusien osakkeiden antia. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien liikkeeseenlasku voidaan toteuttaa poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti).

Hallituksella on oikeus käyttää valtuutusta muun muassa yhtiön oman pääoman vahvistamiseksi, yhtiön osakepalkkio-ohjelmaan, yritysostoihin ja/tai yritysjärjestelyihin.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 6.4.2022 antaman osakeantivaltuutuksen.

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta





Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen päättää yhteensä enintään 500 000 osakkeen, mikä vastaa noin 0,7 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista, hankkimisesta.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä käyttäen yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Omia osakkeita voidaan hankkia julkisessa kaupankäynnissä hankintapäivänä vahvistettuun hintaan tai muutoin markkinoilla määräytyvään hintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteesta poiketen (suunnattu hankinta).

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäviksi yhtiön osakepalkkio-ohjelmaan ja/tai yhtiön hallituksen jäsenten palkkioiden maksuun, luovutettaviksi edelleen, pidettäviksi yhtiössä tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 6.4.2022 antaman valtuutuksen hankkia yhtiön omia osakkeita.

20. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta





Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin.

Valtuutuksen nojalla voidaan luovuttaa enintään 500 000 osaketta.

Hallitus päättää kaikista omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), esimerkiksi yhtiön osakepalkkio-ohjelman ja palkitsemisen toteuttamiseksi, mukaan lukien yhtiön omien osakkeiden luovuttaminen hallituksen jäsenille hallituspalkkioiden maksamiseksi.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 6.4.2022 antaman valtuutuksen luovuttaa yhtiön omia osakkeita.

21. Kokouksen päättäminen





B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, on saatavilla Aktia Pankki Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.aktia.com. Aktia Pankki Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, sekä vuoden 2022 palkitsemisraportti, ovat saatavilla yllä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 15.3.2023. Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 19.4.2023.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Yhtiön osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 24.3.2023 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 13.3.2023 kello 10.00. Osakkeenomistajan, joka on merkitty yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 29.3.2023 kello 16.00, jolloin ilmoittautumisen tulee olla perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) yhtiön verkkosivuilla www.aktia.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous. Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella;

b) postitse tai sähköpostitse. Postitse tai sähköpostitse ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee toimittaa yhtiön verkkosivuilla www.aktia.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous saatavilla oleva ilmoittautumislomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Aktia Pankki Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus ja yhteystiedot mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika. Osakkeenomistajien tai heidän edustajiensa Aktia Pankki Oyj:lle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. Asiamiesten käyttämistä ja valtakirjoja koskevat lisäohjeet on kuvattu jäljempänä kohdassa C 3.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavilla puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana numerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

2. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 24.3.2023 olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon 31.3.2023 kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä ilmoittautumista ja osallistumista yhtiökokoukseen sekä ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta ennen hallintarekisteröityihin osakkeisiin liittyvän ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja halutessaan ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja halutessaan äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa Suomi.fi valtuudet -palvelua.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.aktia.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Aktia Pankki Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

4. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistaja, jonka omistamat yhtiön osakkeet on kirjattu hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, voi äänestää ennakkoon 13.3.2023–29.3.2023 välisenä aikana tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta

a) yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa www.aktia.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous. Palveluun kirjautuminen tapahtuu vastaavasti kuin ilmoittautumisen osalta edellä tämän kutsun kohdassa C.1.

b) Postitse tai sähköpostin kautta toimittamalla yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Aktia Pankki Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi. Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä. Äänten toimittaminen tällä tavoin ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.aktia.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous.

5. Lisäohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

Kokouksen virallinen kieli on ruotsi. Kokouksessa ei ole simultaanitulkkausta.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Osakkeenomistajat ovat tervetulleita kahvitarjoiluun kokouksen jälkeen.

Tämän kokouskutsun päivänä Aktia Pankki Oyj:llä on yhteensä 72 465 072 osaketta, jotka edustavat 72 465 072 ääntä. Yhtiön hallussa on kokouskutsun päivänä yhteensä 172 541 omaa osaketta. Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa olevilla osakkeilla ei voi käyttää äänivaltaa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Helsinki, 10.3.2023

AKTIA PANKKI OYJ

HALLITUS

Liite 1: Tietoja ehdotetuista uusista Aktia Pankin hallituksen jäsenistä

Lisätietoja:

Lasse Svens, hallituksen puheenjohtaja, puh. 0500 562 945

Ari Syrjäläinen, lakiasiainjohtaja, puh. 010 247 6350

