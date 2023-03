English Finnish

Harvia on saanut EOS Groupin Venäjän toimintojen omistuksen myynnin päätökseen





Harvia julkisti 7.11.2022 allekirjoittaneensa sopimuksen EOS Russian 80,0 %:n omistuksen myymisestä yhtiön toimitusjohtajalle Vasilij Sosenkoville. Kaupan toteutuminen edellytti Venäjän viranomaisten hyväksyntää. Tarvittavat hyväksynnät on nyt saatu, ja osakkeiden myynti on toteutettu. Järjestelyn toteutumisen jälkeen Sosenkov omistaa 100,0 % EOS Premium SPA Technologies -yhtiöstä, joka on vastannut EOS Groupin toiminnoista Venäjällä.

Osakekaupan myötä Venäjällä toimivan yhtiön nimestä, tuotenimistä ja vastaavista poistetaan kaikki viittaukset EOS- tai Harvia-nimiin. EOS:ään liittyvät immateriaalioikeudet säilyvät Harvian omistuksessa. Yrityksellä ei myöskään ole tällä hetkellä tai jatkossa jakelusopimuksia tai vastaavia Harvia-konsernin yhtiöiden kanssa.

Harvia keskeytti toimintansa Venäjällä maaliskuun 2022 alussa Venäjän hyökättyä Ukrainaan. EOS Russian omistuksen myynnin myötä Harvia poistui Venäjän markkinoilta täysin.

Venäjän osuus Harvia-konsernin liikevaihdosta tilikaudella 2022 oli 4,3 prosenttia (7,5 milj. euroa). EOS Russiaa ei ole konsolidoitu Harvia-konsernin lukuihin marraskuusta 2022 alkaen.





