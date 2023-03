Afsøgning af muligt salg af Lalandia afsluttes

Som tidligere oplyst har PARKEN Sport & Entertainment A/S i samarbejde med sine rådgivere gennem en periode afsøgt mulighederne for et salg af de to Lalandia Aquadomes med tilhørende centerfaciliteter beliggende i Rødby og Billund, jf. selskabsmeddelelse nr. 1/2022, alternativt et helt eller delvist frasalg af koncernens samlede Lalandia-aktiviteter bestående af Lalandia A/S, Lalandia Billund A/S, Lalandia Søndervig A/S (75% ejet), Accomodation Services A/S og Lalandia Motala AB inklusiv de tilhørende Aquadomes og centerfaciliteter, jf. selskabsmeddelelse nr. 16/2022.

På baggrund af den gennemførte afsøgning af salgsmulighederne vurderer bestyrelsen, at det ikke under de gældende vilkår på de finansielle markeder er økonomisk attraktivt at gennemføre et salg af Lalandia, men at den fortsatte drift og videreudvikling af Lalandia, herunder etablering af et badehotel i Søndervig og et muligt nyt feriecenter i Motala, Sverige, fortsat bør ske under PARKEN Sport & Entertainment A/S' ejerskab.

Bestyrelsen har derfor i dag besluttet ikke på nuværende tidspunkt at forfølge et muligt salg af Lalandia-ejendommene og/eller Lalandia-aktiviteterne yderligere, men i stedet at fokusere på at fastholde de senere års positive udvikling af Lalandia. Beslutningen ændrer ikke de udmeldte forventninger for indeværende år.

Afsøgningen af mulighederne for et helt eller delvist frasalg af Parken stadion og de fire kontortårne ved Parken fortsætter uændret.

