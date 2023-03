I dati più aggiornati dello studio di Fase 3 A DUE dimostrano che la terapia combinata di macitentan e tadalafil in una singola compressa (M/T STCT) migliora significativamente l'emodinamica polmonare rispetto alla monoterapia nei pazienti con ipertensione arteriosa polmonare (IAP)

Risultati dello studio presentati durante la 72esima Sessione Scientifica Annuale & Expo dell'American College of Cardiology insieme al Congresso Mondiale di Cardiologia della World Heart Federation



Le linee guida sull’ipertensione polmonare (IP) della Società Europea di Cardiologia / Società Europea di Respirazione (ESC/ERS) raccomandano una duplice terapia combinata iniziale con macitentan e tadalafil per i pazienti affetti da IAP senza comorbilità cardiopolmonari1

BEERSE, BELGIO, March 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le aziende farmaceutiche Janssen di Johnson & Johnson hanno annunciato in data odierna i risultati dello studio di Fase 3 A DUE (NCT03904693), che ha dimostrato che una terapia sperimentale di combinazione monodose una volta al giorno, nota anche come combinazione a dose fissa, di macitentan 10 mg e tadalafil 40 mg (M/T STCT), ha migliorato significativamente l'emodinamica polmonare (flusso sanguigno attraverso i vasi sanguigni polmonari) rispetto alle monoterapie a base di macitentan e tadalafil in pazienti affetti da ipertensione arteriosa polmonare (IAP) con classe funzionale (FC) II o III dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).2 I dati sono stati presentati in data odierna come “Late-Breaking Clinical Trial” durante la 72esima Sessione Scientifica Annuale & Expo dell'American College of Cardiology insieme al Congresso Mondiale di Cardiologia della World Heart Federation.

La IAP è una malattia dei vasi sanguigni rara, progressiva e pericolosa per la vita, caratterizzata dalla costrizione delle piccole arterie polmonari e da un'elevata pressione sanguigna nella circolazione polmonare, che alla fine porta all'insufficienza cardiaca destra.3Le linee guida sull'ipertensione polmonare della Società Europea di Cardiologia / Società Europea di Respirazione (ESC/ERS), recentemente aggiornate, hanno rafforzato le raccomandazioni sulla duplice terapia combinata iniziale con macitentan e tadalafil per i pazienti affetti da IAP senza comorbilità cardiopolmonari.1 Attualmente, ciò richiede l'assunzione di più pillole da parte dei pazienti, poiché per questi pazienti non è disponibile un'unica compressa che combini due o più percorsi specifici per la IAP.

“Agire in modo mirato su diversi pathway nell'ambito del trattamento della IAP ha dimostrato chiari benefici clinici, ma gli attuali regimi terapeutici sono impegnativi e comportano un significativo carico di pillole per i pazienti, molti dei quali assumono un gran numero di compresse ogni giorno per trattare la IAP e le varie comorbilità”, ha dichiarato Kelly Chin, M.D., Professoressa di Medicina Interna e Direttrice del Programma di Ipertensione Polmonare presso l'UT Southwestern Medical Center, nonché ricercatrice dello studio A DUE.4,5,6* “I risultati di questo studio dimostrano che una combinazione sotto forma di singola compressa ha il potenziale per supportare la doppia terapia di combinazione iniziale e una rapida escalation dalla monoterapia, cosa che può migliorare i risultati funzionali e contribuire a colmare il divario tra le raccomandazioni delle linee guida e la pratica clinica”.2

Lo studio A DUE è uno studio multicentrico a gruppi paralleli, in doppio cieco, randomizzato, controllato con farmaco attivo, progettato per confrontare l'efficacia e la sicurezza della M/T STCT in sperimentazione rispetto alle monoterapie a base di macitentan e tadalafil in pazienti con IAP.7 Nello studio sono stati arruolati 187 pazienti adulti affetti da IAP, provenienti da 148 centri in 19 Paesi del mondo, con FC II o III dell'OMS, naive al trattamento o in trattamento con una dose stabile di un antagonista del recettore dell'endotelina (ERA) o di un inibitore della fosfodiesterasi di tipo 5 (PDE5) per almeno tre mesi.7 L'endpoint primario è rappresentato dalla resistenza vascolare polmonare (RVP) misurata 16 settimane dopo l'inizio del trattamento, espressa come rapporto delle medie geometriche rispetto al basale.7

Le misurazioni secondarie di efficacia includevano la variazione rispetto al basale della capacità di esercizio fisico, misurata dalla variazione della distanza di cammino in 6 minuti (6MWD) alla fine del trattamento in doppio cieco alla settimana 16 rispetto al basale.7

Dopo il periodo di trattamento in doppio cieco, i pazienti sono passati al periodo di trattamento in aperto per 24 mesi. Le caratteristiche di partenza sono state bilanciate tra i bracci di trattamento, ad eccezione di una percentuale maggiore di pazienti con FC II dell'OMS nel braccio trattato con M/T STCT e di un tempo maggiore dalla diagnosi di IAP nel braccio trattato con macitentan.7

“Il filo conduttore della nostra ricerca sull'ipertensione polmonare è l'obiettivo di trasformare la IAP in una patologia gestibile. Siamo, quindi, costantemente alla ricerca di modi per migliorare sia i risultati clinici che l'esperienza di trattamento”, ha dichiarato James List, M.D., Ph.D., responsabile globale per area terapeutica, Cardiovascolare, Metabolismo, Retina e Ipertensione polmonare, di Janssen Research & Development, LLC. “La combinazione in una singola compressa può diventare una nuova importante opzione per aiutare i medici a ottimizzare la gestione della malattia, con il potenziale di aumentare la praticità e contribuire a migliorare l'aderenza al trattamento e i risultati”.8

Principali risultati dello studio A DUE

Lo studio A DUE ha raggiunto il suo endpoint co-primario dimostrando un netto miglioramento dell'emodinamica polmonare, come indicato dalla riduzione statisticamente molto significativa, coerente e robusta della RVP nei partecipanti trattati con M/T STCT rispetto a entrambe le monoterapie.2 La variazione della RVP con M/T STCT (n = 70) è stata significativamente maggiore rispetto a quella con macitentan (n = 35, effetto del trattamento: 29%; limite di confidenza del 95% [CL]: -18%, -39%; p <0,0001). Anche la variazione della RVP con M/T STCT (n = 86) è stata significativamente maggiore rispetto al tadalafil (n = 44, effetto del trattamento: 28%; CL del 95%: -20%, -36%; p <0,0001).2

Sebbene lo studio A DUE non sia stato disegnato per dimostrare un beneficio sulla capacità di esercizio fisico, è stato registrato un miglioramento clinicamente rilevante del test del cammino in 6 minuti (6MWD).

Alla settimana 16, l'effetto del trattamento non era statisticamente significativo; tuttavia, è stato osservato un miglioramento clinicamente rilevante del 6MWD a favore della terapia combinata M/T STCT rispetto alle monoterapie. L'effetto del trattamento aggiustato nel 6MWD, variazione dal basale, nel gruppo trattato con M/T STCT (n = 70) rispetto al gruppo trattato con macitentan (n = 35) è stato di 16,04 m (CL: -17,0, 49,08; p = 0,380) e 25,37 m nel gruppo trattato con M/T STCT (n = 86) rispetto al gruppo trattato con tadalafil (n = 44, CL: -0,93, 51,59; p = 0,059). 2

Il profilo di sicurezza della terapia combinata M/T STCT era coerente con i profili di sicurezza noti delle monoterapie a base di macitentan e tadalafil e non sono state fatte nuove osservazioni sulla sicurezza.2

*La Dott.ssa Chin ha ricevuto un pagamento per la sua partecipazione allo studio A DUE.

Informazioni sull'ipertensione arteriosa polmonare (IAP)

La IAP è una forma specifica e rara di ipertensione polmonare (IP), con circa 48-55 casi per milione di adulti, e attualmente non esiste una cura.1,3 La IAP è una malattia grave e progressiva, caratterizzata da una varietà di eziologie, che ha un forte impatto sulla vita quotidiana dei pazienti e sul loro benessere fisico, psicologico e sociale.9,10

La IAP si evolve silenziosamente nel corso degli anni, poiché sintomi come dispnea, vertigini e affaticamento sono aspecifici e possono essere confusi con quelli di patologie più comuni come l'asma e la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).3 La diagnosi di IAP richiede in media due anni dalla comparsa dei sintomi, e in alcuni casi fino a quattro anni.3,11 Ciò significa che quando un paziente riceve la diagnosi, la IAP da cui è affetto è in genere in uno stadio avanzato, con sintomi gravi e prognosi infausta.3 Tuttavia, nell'ultimo decennio si sono registrati progressi significativi nella comprensione della fisiopatologia della IAP, trasformando la prognosi dei pazienti affetti da IAP da miglioramenti sintomatici della tolleranza all'esercizio fisico 10 anni fa, a una progressione ritardata della malattia oggi.3

Informazioni sulla terapia combinata a base di macitentan / tadalafil STCT

Macitentan 10 mg e tadalafil 40 mg STCT è una terapia sperimentale che combina l'ERA, macitentan, e l'inibitore della PDE5, tadalafil.

Informazioni su OPSUMIT® (macitentan)

OPSUMIT® è indicato per il trattamento a lungo termine della IAP (Gruppo I dell'OMS) per ridurre i rischi di progressione della malattia e di ospedalizzazione per IAP. L’utilizzo di OPSUMIT® nei pazienti con IAP (Gruppo I dell'OMS), un tipo di ipertensione polmonare, è stato dimostrato nello studio pivotale SERAPHIN, il più grande studio (n = 742) a lungo termine (durata media del trattamento = 2 anni) basato sugli esiti di un ERA nella IAP.12

Per ulteriori informazioni su macitentan, consultare il Riassunto delle caratteristiche del prodotto all'indirizzo:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/opsumit-epar-product-information_en.pdf

Informazioni su tadalafil

Tadalafil è indicato negli adulti per il trattamento della IAP (ipertensione polmonare del gruppo 1 dell'OMS), classificata come classe funzionale II e III dell'OMS, per migliorare la capacità di esercizio fisico. L'efficacia è stata dimostrata nella IAP idiopatica (IAP) e nella IAP correlata alla malattia vascolare del collagene.13

Informazioni sulle aziende farmaceutiche Janssen di Johnson & Johnson

In Janssen stiamo creando un futuro in cui le malattie apparterranno al passato. Siamo le aziende farmaceutiche di Johnson & Johnson, che lavorano instancabilmente per rendere quel futuro una realtà per i pazienti di tutto il mondo, combattendo le malattie con la scienza, migliorando l'accesso con l'ingegno e curando la disperazione con il cuore. Ci concentriamo sulle aree della medicina in cui possiamo fare la differenza: Cardiovascolare, Metabolismo e Retina; Immunologia; Malattie infettive e vaccini; Neuroscienze; Oncologia; Ipertensione polmonare.

Per saperne di più, visitare www.janssen.com/emea. Seguici su www.twitter.com/janssenEMEA per le nostre ultime notizie. Janssen Pharmaceutica NV e Janssen Research & Development, LLC fanno parte delle aziende farmaceutiche Janssen di Johnson & Johnson.

Avvertenze relative alle dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene “dichiarazioni previsionali”, secondo la definizione del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, relative allo sviluppo del prodotto e ai potenziali benefici e all'impatto terapeutico della terapia combinata a base di macitentan/tadalafil STCT. Il lettore è invitato a non fare affidamento su queste dichiarazioni previsionali. Queste dichiarazioni si basano sulle attuali aspettative di eventi futuri. Se le ipotesi sottostanti si rivelassero inesatte o si concretizzassero rischi o incertezze noti o sconosciuti, i risultati effettivi potrebbero variare in modo sostanziale rispetto alle aspettative e alle proiezioni di Janssen Pharmaceutica NV, Janssen Research & Development, LLC, di qualsiasi altra azienda farmaceutica Janssen e/o di Johnson & Johnson. I rischi e le incertezze includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: le sfide e le incertezze inerenti alla ricerca e allo sviluppo dei prodotti, compresa l'incertezza del successo clinico e dell'ottenimento delle approvazioni normative; l'incertezza del successo commerciale; la concorrenza, compresi i progressi tecnologici, i nuovi prodotti e i brevetti ottenuti dai concorrenti; le sfide ai brevetti; i cambiamenti nel comportamento e nei modelli di spesa degli acquirenti di prodotti e servizi sanitari; le modifiche alle leggi e ai regolamenti vigenti, comprese le riforme sanitarie globali; le tendenze al contenimento dei costi sanitari. Per un ulteriore elenco e una descrizione di questi rischi, incertezze e altri fattori si rimanda alla Relazione annuale di Johnson & Johnson sul Modulo 10-K per l'anno fiscale conclusosi il 1 gennaio 2023, comprese le sezioni intitolate “Nota di cautela relativa alle dichiarazioni previsionali” e “Voce 1A. Fattori di rischio” e nelle successive relazioni trimestrali di Johnson & Johnson sul modulo 10-Q e in altri documenti depositati presso la Securities and Exchange Commission. Copie di questi documenti sono disponibili online su www.sec.gov, www.jnj.com o su richiesta presso Johnson & Johnson. Nessuna delle aziende farmaceutiche Janssen né Johnson & Johnson si impegna ad aggiornare alcuna dichiarazione previsionale a seguito di nuove informazioni o di eventi o sviluppi futuri.

