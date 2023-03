English French

L’enseigne nord-américaine Ferguson choisit les consignes Quadient pour faciliter et sécuriser le retrait de commandes

Paris, le 13 mars 2023

Quadient (Euronext Paris : QDT), un opérateur majeur de consignes colis connectées dans le monde, et leader dans les technologies de gestion des communications clients, annonce que Ferguson, un important distributeur nord-américain de produits d’infrastructure, plomberie, électroménagers, CVC1 et plus encore, a déployé des consignes automatiques Parcel Pending by Quadient dans plusieurs de ses magasins, dont la nouvelle gamme de consignes Grand format, pour simplifier le retrait d’achats en magasin pendant et en dehors des heures d'ouverture. Ferguson compte plus de 1 500 points de vente aux États-Unis, couvrant l'ensemble des 50 États, dont un grand nombre proposant la mise à disposition des achats le jour même ou dès le lendemain.

Quadient a lancé l’an dernier la consigne colis Grand Format, face à la demande croissante de prise en charge et de livraison de produits volumineux. Ces consignes automatiques modernes et innovantes sont dotées de compartiments de grande taille, une solution à la fois pratique et en libre-service que Ferguson a choisi d'offrir à ses clients professionnels pour le retrait d’articles volumineux et encombrants dans les principaux magasins de l’enseigne. Les consignes automatiques Parcel Pending by Quadient permettent de stocker rapidement et en toute sécurité tous les articles, des petits outils de plomberie aux produits de grande taille comme des tuyaux de 3 mètres, des chauffe-eaux ou des radiateurs.

« Notre culture est entièrement dévouée à aider nos clients à réaliser leurs projets complexes de la manière la plus fluide possible », a déclaré James Golini, Vice-Président du Commerce Résidentiel chez Ferguson. « En investissant dans des innovations comme les consignes intelligentes Parcel Pending by Quadient, nous montrons à nos clients de manière concrète que nous valorisons leur temps et comprenons leurs contraintes quotidiennes. Nous avons forgé notre réputation auprès des entrepreneurs en leur offrant une qualité et un service inégalés, nous sommes donc ravis de continuer à dépasser leurs attentes ».

Les consignes situées en extérieur offrent la possibilité d’un retrait 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, donnant ainsi aux entrepreneurs plus de contrôle et de flexibilité pour récupérer rapidement leurs commande, à leur convenance. Les consignes automatiques permettent également d'améliorer l'efficacité opérationnelle, libérant du temps au personnel en magasin qui peut ainsi assurer sa mission de conseil auprès des clients.

Pour les clients de Ferguson, l'expérience est fluide, depuis la commande initiale jusqu'au retrait des produits en magasin. Les consignes intelligentes sont entièrement intégrées aux systèmes informatiques et de communication de Ferguson, pour une préparation plus efficace des produits. Dès qu'un collaborateur de Ferguson a traité la commande, le client reçoit une notification par SMS avec un code-barres à usage unique et récupère son colis à sa convenance en scannant ce code depuis son smartphone. Il n’y a plus de files d'attente, de demande d'aide en magasin, ni même d’informations à saisir sur un écran tactile. Pour Ferguson, la technologie est synchronisée avec le système d'inventaire de l'entreprise, et permet de savoir quand un article a été récupéré pour clore la transaction.

Les consignes Parcel Pending by Quadient sont des solutions automatisées conçues pour accueillir presque tous les types d’articles, même les plus volumineux. Quadient a installé plus de 18 000 consignes colis dans le monde. Des milliers d'enseignes, magasins, transporteurs, établissements universitaires ainsi que des sociétés de gestion d'immeubles résidentiels et commerciaux font confiance aux consignes colis automatiques de Quadient.

« Nous sommes ravis d'accompagner Ferguson dans sa mission de fournir une expérience client de premier plan. Nos solutions de consignes colis intelligentes sont conçues pour augmenter considérablement le confort, la satisfaction et la fidélité des clients », a déclaré Benoit Berson, Directeur des Solutions de Consignes Colis Automatiques Quadient. « Nous nous réjouissons de ce partenariat sur le long terme avec Ferguson, qui leur fera bénéficier de tous les avantages que peut apporter notre technologie, pour maximiser l'impact pour leurs employés et leurs clients ».

1 Chauffage, ventilation et climatisation

