Calibre Scientific acquiert AlphaScience, un fournisseur allemand de produits de diagnostic, en vue d'étendre son portefeuille de produits et sa portée auprès des clients dans la région DACH

LOS ANGELES, 13 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific a le plaisir d'annoncer l'acquisition d'AlphaScience GmbH (« AlphaScience » ou la « Société »), un fournisseur de produits de diagnostic basé à Francfort, en Allemagne. AlphaScience sera intégrée à BIOZOL Diagnostica GmbH, une filiale de Calibre Scientific, améliorant ainsi ses capacités de vente et sa gamme de produits pour les clients de la région DACH.



AlphaScience fournit des consommables et équipements aux laboratoires commerciaux et cliniques, universités, instituts de recherche et hôpitaux. Le portefeuille de produits de diagnostic de la Société couvre une large variété d'applications des marchés finaux, notamment les pathologies auto-immunes, les allergies, la chimie clinique, les maladies infectieuses, les fournitures générales de laboratoire, les diagnostics moléculaires et les réactifs.

Grâce à cette acquisition, BIOZOL renforce davantage sa position de leader sur le marché allemand de la recherche et du diagnostic, car AlphaScience apporte de nouvelles relations avec ses fournisseurs et son expertise produit qui complètent les capacités actuelles de BIOZOL. « Nous sommes ravis qu'AlphaScience rejoigne notre équipe », a déclaré Jonas Bäuerle, directeur général de BIOZOL. « Grâce à ce nouveau partenariat palpitant, nous sommes en mesure de maximiser notre impact dans le secteur des diagnostics et de nous appuyer sur un portefeuille de produits encore plus solide pour nos clients. »

« Je me réjouis réellement de savoir que l'avenir d'AlphaScience est désormais entre les mains de BIOZOL », a commenté Claudia Gollan, directrice générale d'AlphaScience. « Grâce à son approche professionnelle en termes de stratégie de marketing et ventes et ses connaissances approfondies des relations fournisseurs et clients, je suis totalement persuadée que rejoindre cette équipe était la meilleure option pour AlphaScience, nos clients et nos fournisseurs. »

À propos de Calibre Scientific

Calibre Scientific est un fournisseur mondial diversifié de réactifs, d'outils, d'instruments et autres consommables des sciences de la vie aux communautés des laboratoires de recherche, des diagnostics, industrielles et biopharmaceutiques. Calibre Scientific dispose d'un portefeuille de sociétés spécialisées dans les sciences de la vie et le diagnostic qui ont une capacité inégalée à relever les défis de leur clientèle sur leurs marchés respectifs. Notre présence mondiale couvre plus de 175 pays, donnant du pouvoir aux clients du monde entier. Avec son siège social à Los Angeles, en Californie, Calibre Scientific continue d'élargir son offre de produits et sa présence mondiale dans des laboratoires de toute la planète, dans un vaste ensemble de marchés verticaux et territoires.