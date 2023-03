Saaswedo accélère sa croissance aux États-Unis et annonce une prise de participation auprès de Communication Brokers Inc. (CBI Télécommunications)

Saaswedo, société française spécialisée dans la gestion de performance durable de la Digital Workplace des entreprises, filiale du groupe EPSA, annonce un premier investissement stratégique auprès de CBI Télécommunications, un acteur de premier plan spécialisé sur le marché du TEM (Technology Expense Management).

Depuis 31 ans, CBI Télécommunications accompagne ses clients sur des projets TEM de grande ampleur. Pour ce faire, la société s’appuie sur une équipe de 32 collaborateurs, qui au-delà de prestations de conseil réalisées, utilisent des plateformes infogérées pour mener à bien les différents projets qui leur sont confiés. Sur son dernier exercice, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 5,6 millions d’Euros. CBI Télécommunications est également certifiée WBENC (Women's Business Enterprise National Council).

Dans le cadre de cette participation, Saaswedo souhaite donner un nouvel élan à son implantation aux États-Unis où l’entreprise opère depuis huit ans. De fait, Saaswedo pourra s’appuyer sur une équipe locale étendue qui aura la capacité de gérer de bout en bout de nouveaux projets. Pour ce faire, Saaswedo souhaite rationaliser ses processus et faire monter en puissance sa propre plateforme mytem360 à l’échelle locale.

De plus, cet investissement permettra également aux équipes de CBI Télécommunications de proposer à leurs clients de nouvelles offres, dont notamment celle prenant en compte la notion de bilan carbone lié à l’usage du numérique. Cette opération de croissance externe est une réelle opportunité pour Saaswedo de pouvoir s’appuyer sur un réseau de vente indirecte en cours de constitution. Enfin, au niveau organisationnel, l’ensemble des équipes et la direction de CBI Télécommunications seront conservées. Fort de ces éléments, le groupe Saaswedo réunira plus de 90 collaborateurs et dépassera dès cette année les 12 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Christian COR et Gilles MEZARI, directeurs associés chez Saaswedo « Cette annonce stratégique marque une étape centrale dans la politique d’internationalisation de nos activités. Les États-Unis sont un marché de référence particulièrement attractif où nous allons fortement investir. L’expertise des équipes de CBI Télécommunications est un élément structurant qui va nous permettre d’accélérer rapidement en nous appuyant sur des talents engagés. »

« Cette annonce étend la présence internationale de CBI Télécommunications et nous permet de mieux diffuser notre expertise à l'échelle mondiale. La combinaison des ressources de CBI Télécommunications avec la technologie et l’offre de service de Saaswedo vont améliorer l'expérience utilisateur de nos clients tout en leur fournissant les outils nécessaires pour gérer efficacement leurs dépenses technologiques », a déclaré Denise Booms-Pepin, PDG de CBI Télécommunications.