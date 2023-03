CHEP Automotive lanza el segundo informe de la serie sobre las tendencias en la cadena de suministro

English Spanish

MADRID, Spain, March 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CHEP, líder mundial en soluciones de embalaje reutilizable, ha publicado el segundo de una serie de informes sobre las tendencias en la cadena de suministro: 6 TRENDS as we transition to a sustainable automotive industry (Seis TENDENCIAS en la transición a una industria automovilística sostenible).

El transporte por carretera genera casi el 10 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, como se explicó en la COP26, en la que unos 30 países, seis de los principales fabricantes de vehículos y el resto de implicados se comprometieron a que todas las ventas de coches y furgonetas nuevos sean cero emisiones en 2040 a nivel mundial y en 2035 para los mercados líderes.1 Teniendo en cuenta que los vehículos eléctricos (VE) contienen menos y diferentes piezas que los vehículos con un motor de combustión interna, los últimos informes de CHEP analizan la estructuración de las nuevas cadenas de suministro de baterías y su impacto en los fabricantes de coches.

Este refuerzo de la electrificación equivale a 2000 millones de vehículos eléctricos en la carretera para 2050, para llegar así a las cero emisiones netas (fuente: Agencia Internacional de la Energía). La cuestión no es solo dónde se harán las baterías, sino ver si se pueden fabricar y transportar de forma sostenible.

«Una cadena de suministro sostenible del sector del automóvil, al igual que los vehículos que fabrica, no se logra solo con la electrificación. Es un conjunto de muchas partes», afirma Jan Krukau, director financiero de CHEP Automotive de Europa y Norteamérica.

El informe de CHEP examina la yuxtaposición entre fomentar la electrificación del transporte y asegurar una transición sostenible al resaltar seis tendencias clave:

China lleva la delantera

Los fabricantes de equipos originales de Europa y América recurren a la externalización cercana (nearshoring) y a la importación

Surgen dudas ante la posibilidad de cumplir los objetivos de la electrificación

Ha emergido una nueva visión más amplia sobre la sostenibilidad

Se desarrollan innovaciones con bajas emisiones de carbono en vehículos de combustible

Se revisan las soluciones de embalajes y logística

Como pionera en la economía circular en la cadena de suministro desde el principio, CHEP ha marcado el camino con su modelo de pooling para compartir y reutilizar los pallets y contenedores, eliminando los envases de un solo uso. CHEP no solo ofrece soluciones de embalaje a través del sistema de pooling a sus clientes, sino también soluciones de transporte colaborativas que se basan en cuatro pilares: una mejora de la red de plantas, un programa de transporte, un servicio multimodal y una colaboración en el transporte.

«Nuestro concepto de pooling nunca había sido tan importante a medida que avanzamos hacia el 100 % de vehículos eléctricos en nuestras carreteras. El transporte sostenible queda solo en la teoría si su fabricación depende de una cadena de suministro con elevadas emisiones de carbono», añadió Murray Gilder, vicepresidente de CHEP Automotive.

