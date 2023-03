CHEP Automotive publie le deuxième de sa série de rapports consacrés aux tendances de la supply chain

English French

PARIS, 13 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CHEP, leader mondial des solutions d’emballages réutilisables, a publié le deuxième d’une série de rapports consacrés aux perspectives de la supply chain : SIX TENDANCES dans notre transition vers une industrie automobile durable.

Le transport routier est responsable de plus de 10 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, comme cela a été souligné lors de la COP26 où plus de 30 pays, six grands constructeurs automobiles et d’autres acteurs se sont engagés à ce que toutes les ventes de voitures et de fourgonnettes neuves soient exemptes d’émissions d’ici 2040 à l’échelle mondiale, et 2035 sur les principaux marchés.1 Les véhicules électriques (VE) contiennent moins de pièces (et des pièces de nature différente) que les véhicules à moteur à combustion. Le dernier rapport de CHEP examine ainsi la structuration des nouvelles supply chains de batteries et leur impact sur les constructeurs automobiles.

Cette accélération de l’électrification implique également la mise en circulation de deux milliards de véhicules électriques d’ici 2050 pour atteindre l’objectif zéro émission nette (Source : Agence internationale de l’énergie). La question n’est pas seulement de déterminer le lieu de production des batteries, mais aussi de savoir si elles peuvent être fabriquées et transportées de manière durable.

« Une supply chain automobile durable (tout comme les véhicules qu’elle produit) ne se réduit pas à l’électrification. Elle combine de nombreux éléments », a déclaré Jan Krukau, Directeur financier de CHEP Automotive Europe et Amérique du Nord.

Le rapport de CHEP analyse la juxtaposition de la promotion de l’électrification des transports et de la garantie d’une transition durable en mettant en évidence six tendances clés :

La Chine a actuellement une longueur d’avance.

Les fabricants d’équipement d’origine européens et américains se tournent vers la délocalisation dans un pays proche et l’importation.

Des incertitudes émergent quant à la réalisation des objectifs d’électrification.

Une vision plus globale de la durabilité émerge actuellement.

Les innovations à faible émission de carbone sont actuellement en cours de développement dans les véhicules à carburant existants.

Les solutions d’emballage et de logistique sont repensées.

Depuis ses débuts, CHEP est le pionnier de la circularité dans la supply chain grâce à son modèle de location-gestion basé sur le « partage et la réutilisation » de palettes et de conteneurs qui élimine les emballages à usage unique, source de gaspillage. CHEP développe non seulement des solutions d’emballage en location-gestion, mais propose également à ses clients des solutions de transport collaboratives reposant sur quatre piliers : l’optimisation du réseau d’usines, l’organisation du transport, les services multimodaux et la collaboration en matière de transport.

« Notre concept de location-gestion n’a jamais été aussi important alors que nous nous dirigeons vers 100 % de VE. Le transport durable est tout simplement un mythe si sa fabrication repose sur une supply chain à forte intensité de carbone », a indiqué Murray Gilder, Vice-président de CHEP Automotive.

