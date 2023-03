Bigbank AS 2023. aasta veebruari tulemused

English Estonian

2023. aasta on alanud Bigbanki jaoks edukalt. Vaatamata teatavale laenunõudluse vähenemisele on Bigbanki laenuportfell endiselt kasvamas ja selle kvaliteet püsib kõrgel tasemel. Tänu intressitulude suurenemisele on ka kasuminäitajad aastataguse võrdlusperioodiga kasvanud. Kulude poole pealt on suurima tõusu teinud intressikulud. Kasvav euribor on suurendanud konkurentsi hoiustele ja viinud üles hoiuseintressid. Bigbank pakub aga oma koduturgudel konkurentsivõimelisi hoiuseintresse, aastase tähtajaga hoiuste intressid ületavad Euroopa Keskpanga intressimäära. Sellest tulenevalt usaldavad kliendid üha enam oma sääste hoiustada just Bigbankis, kokkuvõttes kasvab hoiuseportfell veelgi kiiremini kui laenuportfell.



Bigbanki 2023. aasta veebruari majandustulemused:

Klientide hoiused ja saadud laenud kasvasid aastaga 458 miljonit eurot 1,49 miljardi euroni (+45%).

Nõuded klientidele kasvasid aastaga 391 miljonit eurot 1,35 miljardi euroni (+41%).

Neto intressitulud olid veebruaris 6,9 miljonit eurot, aasta kahe esimese kuuga kokku 14,3 miljonit eurot. Kahe esimese kuu võrdluses aasta taguse sama perioodiga oli kasv 2,2 miljonit eurot (+18%).

Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindluste maht on aasta kahe esimese kuuga 2,7 miljonit eurot, võrreldes aasta taguse ajaga on kasv 0,1 miljonit eurot ehk 5%.

Veebruari puhaskasum oli 2,9 miljonit eurot. Kahe esimese kuu kasum kokku moodustas 5,9 miljonit eurot, kasv võrreldes 2022. aastaga 2,2 miljonit eurot ehk 59%.

Omakapitali tootlus on kahe esimese kuu koondvaates 16,5%.

Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes veebr 23 YTD23 YTD22 Erinevus YoY Neto tegevustulud kokku, sh. 7 807 15 923 13 040 2 883 +22% Neto intressitulu 6 914 14 263 12 065 2 198 +18% Neto teenustasud 620 1 314 1 186 128 +11% Tegevuskulud kokku, sh. -3 408 -6 696 -6 328 -368 +6% Palgakulud -1 827 -3 725 -3 200 -524 +16% Halduskulud -1 247 -2 300 -2 508 208 -8% Kasum enne allahindluste kulu 4 398 9 227 6 712 2 515 +37% Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindlused -1 188 -2 739 -2 601 -138 +5% Tulumaks -271 -547 -386 -160 +41% Aruandeperioodi kasum 2 939 5 942 3 725 2 216 +59% Ärimahud, tuhandetes eurodes veebr 23 YTD23 YTD22 Erinevus YoY Klientide hoiused ja saadud laenud 1 487 717 1 487 717 1 029 370 458 346 +45% Nõuded klientidele 1 349 996 1 349 996 959 196 390 800 +41% Võtmenäitajad veebr 23 YTD23 YTD22 Erinevus YoY ROE 16,2% 16,5% 12,0% +4,5pp Kulu/ tulu suhe (C/I) 43,7% 42,1% 48,5% -6,5pp Soovitusindeks (NPS) 56 53 48 +5





Veebruari tähtsündmus oli Bigbanki jaoks tagamata allutatud võlakirjade programmi teise seeria emissioon, mille käigus näitasid investorid taas üles suurt usaldust Bigbanki vastu. Bigbank pakkus 5 000 tagamata allutatud võlakirja nimiväärtusega 1000 EUR, fikseeritud intressimääraga 8% aastas. Emissiooni baasmaht summas 5 miljonit eurot märgiti rohkem kui viie kordselt üle ja Bigbank kasutas õigust suurendada emissiooni kogumahtu 15 miljoni euroni. Võlakirjaemissioon kujunes kokkuvõttes üle ootuste edukaks.

Bigbank AS ( www.bigbank.ee ) on Eesti kapitalil põhinev era- ja äriklientide laenudele ja hoiustele keskendunud pank, millel on lisaks tegevusele Eestis filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Bulgaarias ning mis pakub piiriülese teenusena oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis. Bigbanki bilansimaht ületab 1,5 miljardit eurot.

