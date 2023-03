Nextensa : Het nieuwe kantoorgebouw WHITE HOUSE gelegen in de wijk Cloche d'Or is volledig verhuurd aan een internationaal bedrijf

English Dutch French

PERSBERICHT

Brussel, 13 maart 2023 17u40

Het nieuwe kantoorgebouw WHITE HOUSE gelegen in de wijk Cloche d'Or is volledig verhuurd aan een internationaal bedrijf

Ontwikkelaars Nextensa en Promobe kondigen aan dat zij een 9-jarige huurovereenkomst hebben gesloten met een triple AAA huurder voor hun WHITE HOUSE gebouw gelegen in de nieuwe wijk Cloche d'Or. De toekomstige huurder zal het hele gebouw WHITE HOUSE en de begane grond en eerste verdieping van het gebouw ernaast, EMERALD, in gebruik nemen, voor een totale oppervlakte van 8.300 m².

Het gebouw White House

Het gebouw WHITE HOUSE, ontworpen door het architectenbureau VALENTINY, wordt in het laatste kwartaal van 2023 opgeleverd. Het gebouw zal in het eerste kwartaal van 2024 in gebruik worden genomen. Het kantoorgebouw bestaat uit 7 bovengrondse verdiepingen en wordt voorzien van een kelderverdieping met 40 parkeerplaatsen.

Het gebouw WHITE HOUSE, met een totale oppervlakte van 6.500 m², is BREEAM excellent** gecertificeerd. Last but not least is het het eerste gebouw dat gebruik maakt van de CRREM® - Carbon Risk Real Estate Monitor ***-methode, die de decarbonisatie en de bestendigheid tegen klimaatverandering van de vastgoedsector in de EU versnelt. De methode heeft tot doel de koolstofefficiëntie te integreren in investeringsbeslissingen door een duidelijke beoordeling van de financiële risico's gelinkt aan slechte energieprestaties en door de financiële kosten te kwantificeren.



Het gebouw EMERALD

Het gebouw EMERALD, ontworpen door architect Andrew Philips, wordt in het derde kwartaal van 2023 opgeleverd. De verhuur van 70% start in het eerste kwartaal van 2024 en de 2 resterende verdiepingen dienen nog te worden verhuurd.

Het kantoorgebouw bestaat uit 7 bovengrondse verdiepingen en zal worden voorzien van een kelderverdieping met 40 parkeerplaatsen. Het gebouw EMERALD, met een totale oppervlakte van 6.800 m2, is BREEAM excellent** gecertificeerd.

Bereikbaarheid

De gebouwen WHITE HOUSE en EMERALD zullen genieten van een vlotte bereikbaarheid met de auto (afrit snelweg en P+R parking op minder dan 5 minuten) en een uitstekende aansluiting tot het openbaar vervoer. De nakende komst van de tram met een halte in de directe omgeving zal de aantrekkelijkheid van het gebied verder vergroten (eind 2023).

Luxemburg

Als wereldleider in grensoverschrijdende fondsendistributie, het op één na grootste beleggingsfondsencentrum ter wereld en het grootste in Europa, blijft Luxemburg profiteren van de komst van vele grote financiële instellingen, wat bijdraagt tot de economische aantrekkingskracht van het land.

De wijk Cloche d’Or

Het gebouw is ideaal gelegen in de populaire wijk Cloche d'Or, een wijk geïnspireerd op het concept van de ¼ uur stad, die op één plaats alle elementen samenbrengt die nodig zijn voor een modern en harmonieus leven.

De ontwikkeling van deze nieuwe wijk, een van de snelste van het land, verenigt opmerkelijke gemengde architecturale gebouwen en moderne infrastructuren: buurtwinkels (kruidenierswinkels, restaurants, enz.), een winkelcentrum, een medisch centrum, evenals een Kieser-opleidingscentrum en het toekomstige grote Luxemburgse park (meer dan 12 hectare), dat in de herfst van 2023 zal worden opgeleverd.

Momenteel wonen, studeren, werken of ontspannen ongeveer 25.000 mensen in deze nieuwe wijk. In 2035 zullen dat er meer dan 45.000 zijn. De wijk Cloche d'Or heeft het DGNB Platinum* certificaat gekregen. Het project Cloche d'Or is een joint venture van de ontwikkelaars Promobe en Nextensa.

De promotors

Promobe is een belangrijke speler op het gebied van vastgoedontwikkeling in het Groothertogdom Luxemburg.

Nextensa is een gemengde vastgoedinvesteerder en -ontwikkelaar met activiteiten gericht op kantoor-, winkel- en woonprojecten in het Groothertogdom Luxemburg,België en Oostenrijk.

Voor meer informatie

NEXTENSA

Michel Van Geyte,

Chief Executive Officer

+32 3 238 98 77

michel.van.geyte@nextensa.eu

PROMOBE

Media relations : Laurence Brix

Group Marketing & Communication Manager

+352 621 892 100

laurence.brix@promobe.lu

GROSSFELD (joint venture tussen Promobe en Nextensa)

Investor Relations : Patrick Labey

Manager

+352 248393-1

patrick.labey@grossfeld.lu

Lexicon

*Het DGNB-systeem is gebaseerd op de drie kerngebieden van duurzaamheid, namelijk ecologie, economie en sociaal-culturele kwesties, die bij de beoordeling even zwaar wegen. Het DGNB-systeem beoordeelt zowel de locatie als de technische en procedurele kwaliteit volgens een holistische benadering. De prestaties van deze kwaliteiten kunnen worden beoordeeld aan de hand van certificeringscriteria. Deze zijn afgestemd op verschillende soorten gebruik en kunnen worden toegepast op nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen, renovaties en gebouwen in gebruik.

**BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) is een Brits milieucertificeringssysteem dat wordt opgesteld door de BRE (Building Research Establishment).

*** De CRREM definieert doelstellingen (trajecten) voor het koolstofarm maken van gebouwen om de opwarming van de aarde te beperken waartoe de EU zich in het kader van de overeenkomsten van Parijs heeft verbonden.

Bijlage