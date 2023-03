French English

ARGAN rejoint les foncières cotées les plus performantes en intégrant l’indice EPRA

ARGAN vient de se voir confirmer son intégration à l’indice EPRA Europe (FTSE EPRA NAREIT EUROPE) à compter du lundi 20 mars 2023.

Lancé en mai 2000, l’indice EPRA est composé des valeurs foncières les plus performantes et représentatives du secteur de l'immobilier coté en Europe. Les investisseurs s'appuient sur l'expertise et le professionnalisme de l'EPRA pour assurer un suivi optimal du marché européen et comparer les rendements de leur portefeuille. Avec environ 500 titres, l'indice global représente plus de 3 000 milliards d'euros de biens immobiliers de premier ordre dans le monde.

Un important travail a été mené en interne pour valider les 6 critères permettant d’intégrer l’indice : être coté sur Euronext, avoir plus de 80 % de ses revenus provenant de loyers (100 % pour ARGAN), disposer d’une capitalisation supérieure à 270 M€ (1.855 M€ au 10/03/2023), mettre à disposition ses comptes en anglais, disposer d’un flottant avec des droits de vote > à 5 % et présenter une liquidité suffisante. Le dernier critère (la liquidité) a été validé sur l’ensemble de l’année 2022. A titre d’illustration, le volume moyen journalier de titres échangés est de 20 000 (pour la période du 6 au 10 mars 2023).

Cotée depuis 2007, ARGAN n’a cessé de progresser depuis. Intégrée au compartiment A d’Euronext, l’action ARGAN fait partie des indices CAC All-Share, IEIF SIIC France et de l’EPRA à compter du 20 mars 2023. Une dynamique forte qui pourrait permettre une intégration prochaine à l’indice SBF 120.

Cette nouvelle étape dans le parcours boursier de la foncière constitue un excellent levier pour accroître la visibilité de l’action ARGAN, doper sa liquidité et impacter favorablement son cours.



A propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext. Au 31 décembre 2022, son patrimoine représente 3,5 millions de m², se décomposant en une centaine d’entrepôts implantés en France exclusivement, valorisé 4 Mds€. ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.

www.argan.fr









