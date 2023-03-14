Maplesoft数学套件帮助教育工作者为学生做更多事情

加拿大滑铁卢, March 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Maplesoft™宣布推出全新版本的Maplesoft数学套件，这是一套软件解决方案，旨在帮助教育工作者协助学生理解数学和依赖数学的课程并取得成功。该套件集成了最新版本的Maple 2023，这是一款功能强大且易于使用的数学软件，广泛应用于数学家、教育工作者、学生、工程师和科学家对数学问题进行分析、探索、可视化和解决。



数学问题

"教育工作者深知数学在我们的世界中的重要性，因此数学对于学生在学校和生活中的成功也至关重要。这是教育工作者不遗余力地帮助学生理解和应用数学的原因，"Maplesoft公司总裁兼首席执行官Laurent Bernardin博士表示 "作为教师的助手，Maplesoft数学套件可以为教师提供更多的回报，使他们更容易满足学生的需求，帮助学生充分发挥潜力并取得成功。"

Maplesoft 数学套件通过丰富的功能为教育工作者提供帮助，包括启发性的可视化、即时反馈、激励性的例子、自助式内容和手动探索等。Maplesoft 数学套件拥有各种功能，可以帮助教育工作者实现以下目标：

吸引那些容易感到无聊或分心的学生

激励那些对数学缺乏理解的学生

帮助学生克服数学焦虑

向那些只停留在表面的学生传授真正的数学理解

提供丰富的实践机会

在信息丰富的世界中评估您的学习进展

编写不同难度和深度的教辅资料



多种选择，同样优秀的数学引擎

Maplesoft数学套件提供了易于使用的界面，使用户能够访问世界上最强大的数学引擎，旨在满足不同教育阶段学生的需求。Maple数学套件是一套包含在线、电脑、移动、在线解决方案的软件解决方案，涵盖了从高中到研究生及以上的数学，适用于数学课程以及利用数学的学科，例如工程、物理、化学、商业和经济学。

该套件包括Maple - Maplesoft著名的电脑软件，为探索、可视化和解决最困难的数学问题提供最强大和全面的环境。最新发布的Maple 2023为教育工作者和学生提供了更多的分步解决方案和点选工具，以建立自定义的互动探索，同时增强了编程工具、扩大的数学能力和提升了可视化效果。此外，还增加了新的连接选项，进一步提高了软件的灵活性和适用性。

该套件还包括Maple Learn - 用于在线教学和学习的解决方案；Maple Flow - 用于工程计算的灵活环境；以及一体化Maple计算器APP - 可在手机上轻松解决问题。

关于Maplesoft数学套件的更多信息，请访问www.maplesoft.com/suite。

关于Maplesoft

数学在现代社会中扮演着重要的角色，从优化农作物产量到设计可持续的产品，再到发射航天器，数学在提高我们的生活质量、安全性和创新性方面发挥着关键作用。

Maplesoft致力于提供强大的技术来探索、推导、捕获、解决和传播数学问题及其应用，并使数学更容易学习、理解和使用。我们正在帮助更多的人解决复杂的问题，推动研究和数学的发展。

我们致力于帮助学生、研究人员、工程师和科学家利用数学的力量，丰富我们生活的世界。我们深信数学的重要性，也为能够对我们周围的世界产生真正的影响而感到自豪。

公告随附图片可见以下网页: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2f1fdf61-3ece-48da-a1b6-f4e2e89102ad/zh-Hans

Rochelle Angyal

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