LHV Groupi tulemused veebruaris 2023

Ebakindla majanduskeskkonna taustal LHV laenuportfelli ja hoiuste kasv veebruaris pidurdus, kuid krediidiportfelli kvaliteet püsis heal tasemel.



AS-i LHV Group konsolideeritud hoiused vähenesid kuuga 42 miljoni euro võrra, peamiselt maksevahendajate hoiuste vähenemise tõttu. Konsolideeritud laenuportfell kahanes kuuga 57 miljoni euro võrra. Kuigi jaelaenud kasvasid 4 miljoni euro võrra, ettevõtete laenud vähenesid. LHV juhitud fondide maht jäi veebruaris sisuliselt samale tasemele, vähenedes vaid 1 miljoni euro võrra. Veebruaris töödeldi 2,8 miljonit finantsvahendajatest klientidega seotud makset.



AS LHV Group teenis veebruaris konsolideeritult 8,9 miljonit eurot puhaskasumit. AS LHV Pank teenis 11,0 miljonit eurot puhaskasumit, sellest 2,5 miljonit eurot Ühendkuningriigi filiaaliga seotud klientide teenindamisest. AS-i LHV Varahaldus puhaskasumiks kujunes 65 tuhat eurot. AS-i LHV Kindlustus puhaskahjumiks jäi veebruaris 97 tuhat eurot ja LHV UK Limitedi puhaskahjumiks 1,8 miljonit eurot.



LHV Panga jaoks iseloomustasid veebruari kasvav konkurents hoiuste osas ja laenuportfelli kasvu pidurdumine. Kliendid on liikumas nõudmiseni hoiuselt tähtajalisele hoiustamisele, millele aitas kaasa intressimäära tõstmine kuni 2,5 protsendini aastas. Veebruari lõpuks suurenes tähtajaliste hoiuste maht 69 miljoni euro võrra. Kuigi panga laenuportfelli mudelipõhised allahindlused vähenesid, moodustati ettevaatavalt sarnases mahus reserve, mis kuu finantstulemustes kajastusid kuludena.



Uuringufirma Dive kuulutas LHV Panga oma valdkonnauuringus LHV Eesti parima teeninduskvaliteediga pangaks. Ühtlasi selgus CV-online’i Top Tööandja uuringust, et LHV on Eesti inimeste jaoks kõige eelistatum tööandja. Panga klientide arv kasvas veebruaris 4100 võrra.



LHV Varahalduse tulemust mõjutas oluliselt tagasihoidlikum kuu turgudel. Pensionifondid olid veebruaris kerges miinuses, suurimate fondide M, L ja XL languseks kujunes veebruaris vastavalt 0,5%, 0,6% ja 0,8%. Pensionifond Indeks alanes 1,4%, pensionifond Roheline kaotas väärtuses 2,5%. Samas pensioniklientide arv veebruaris kasvas enam kui 600 võrra.



LHV Kindlustus jätkas lepingute mahu kasvatamist kõikides peamistes kindlustusliikides. Veebruaris sõlmiti 11 700 kindlustuslepingut mahuga 2,4 miljonit eurot. Kahjujuhtumeid hüvitati summas 0,8 miljonit eurot. Keskmiste kindlustusmaksete kasv on toetamas efektiivsusnäitajate paranemist.



Ühendkuningriigis jätkus LHV UK Limitedi aktiivne ettevõtete laenude müügitegevus maaklerite ja otsekontaktide kaudu. Samuti jätkus suhtlus järelevalvega pangalitsentsi saamiseks ning dokumentide kooskõlastamine.



Veebruaris avalikustas LHV ettevõtte uue finantsplaani ja viie aasta finantsprognoosi. Hetkel finantsplaan püsib. Ühtlasi on LHV Group kutsunud kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 22. märtsil algusega kell 13.00 Tallinnas Hilton Tallinn Park hotellis.



AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded.



LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. Grupi ettevõtetes töötab üle 910 inimese. LHV pangateenuseid kasutab veebruari lõpu seisuga 387 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 130 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 155 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 200 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.



