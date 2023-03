Harju Elekter tütarettevõtjate ühinemine

English Estonian

AS Harju Elekter avaldas 26.09.2022 börsiteate, milles teavitas grupisisese restruktureerimise läbiviimisest, mille käigus ühinevad kaks Harju Elekter kontserni Eesti tehast: tütarettevõtjad AS Harju Elekter Elektrotehnika ja AS Harju Elekter Teletehnika. Kooskõlas 26.09.2022 börsiteates avaldatuga on AS Harju Elekter Elektrotehnika (ühendav ühing) ja AS Harju Elekter Teletehnika (ühendatav ühing) ühinemisotsused vastu võetud 01.12.2022 ning ühinemine kanti äriregistrisse 13.03.2023.



Vastavalt 30.09.2022 sõlmitud ühinemislepingule on AS Harju Elekter Teletehnika õigusjärglaseks AS Harju Elekter Elektrotehnika ning kogu AS-i Harju Elekter Teletehnika vara anti ühinemise kandmisega äriregistrisse tervikuna üle AS-ile Harju Elekter Elektrotehnika. Ühinemisega seoses AS Harju Elekter Teletehnika kustutati 13.03.2023 äriregistrist.

Harju Elekter on rahvusvaheline tööstuskontsern, millel on laialdane kogemus kestlike elektrijaotuslahenduste pakkumisel. Harju Elekter Grupp projekteerib, toodab ja paigaldab elektriseadmeid energeetika-, tööstus- ja taristuettevõtetele ning avalikele ja ärihoonetele. Grupi Eesti, Soome, Rootsi ja Leedu üksustes töötab ligikaudu 900 töötajat ning kontserni 2022. aasta müügitulu oli 175,3 miljonit eurot.

