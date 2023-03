Les Ulis, le 14 mars 2023 à 7H00

LEXIBOOK : MISE EN ŒUVRE D’UN CONTRAT DE LIQUIDITE AVEC CIC MARKET SOLUTIONS

La société LEXIBOOK annonce avoir confié à CIC Market Solutions la mise en œuvre d’un contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie établie par l'AMAFI

La mise en œuvre du Contrat s'effectuera conformément aux dispositions légales en vigueur, et plus particulièrement aux dispositions du Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (MAR), du règlement délégué (UE) 2016/908 de la Commission du 26 février 2016 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques réglementaires concernant les critères, la procédure et les exigences pour l'établissement d'une pratique de marché admise et les exigences pour le maintien, le retrait ou la modification des conditions d'admission, et des articles L. 22-10-62 et suivants du Code de commerce, ainsi que de la décision de l'AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise, applicable à compter du 1er juillet 2021.

Les ressources suivantes ont été affectées au compte de liquidité :

-100 000 euros

L'exécution du Contrat sera suspendue dans les conditions décrites à l'article 5 de la décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021.

Calendrier financier 2022/2023

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2022-2023 : le 15 mai 2023

Résultats annuels au 31 mars 2023 : le 30 juin 2023

Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel au 31 mars 2023 : le 30 juin 2023

A propos de Lexibook

Lexibook®, propriétaire de plus de 40 marques enregistrées telles que Powerman®, Decotech®, Karaoke Micro Star®, Chessman®, Cyber Arcade®, Lexitab®, iParty®, FlashBoom®, etc., Lexibook® est le leader des produits de loisirs électroniques intelligents pour les enfants. Ce succès est fondé sur une stratégie éprouvée consistant à marier des licences internationales fortes à des produits électroniques grand public à haute valeur ajoutée. Cette stratégie, complétée par une politique d'innovation constante, permet au groupe de s'épanouir à l'international et de développer en permanence de nouvelles gammes de produits sous les marques du Groupe. Avec plus de 35 millions de produits sur le marché, l'entreprise vend désormais un produit toutes les 10 secondes dans le monde entier ! Le capital social de Lexibook est composé de 7 763 319 actions cotées sur le marché Alternext à Paris (Euronext). ISIN : FR0000033599 – ALLEX ; ICB : 3743 – Consumer electronics. Pour en savoir plus : www.lexibook.com et www.decotech-lights.com.

