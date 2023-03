Grape Solutions finalise la rénovation du MVM Group's Employee Knowledge Centre, première entreprise énergétique de Hongrie

English French German

BUDAPEST, Hongrie, 14 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Grâce à la coopération avec Grape Solutions , l’interface du Centre de connaissances, accessible depuis le réseau interne du MVM Group, a été entièrement remaniée en vue de permettre aux employés du Groupe de recevoir instantanément des informations en lien avec le secteur énergétique, notamment des points d’actualité, des recherches, des évènements et des publications professionnelles inhérents au MVM Group.



Le MVM Group est un acteur incontournable dans le secteur énergétique hongrois et est considéré comme la deuxième plus grande entreprise énergétique du pays et la dixième parmi celles des pays de l’Europe centrale et orientale. Le Groupe est actuellement présent dans 23 pays et compte 120 filiales. D’où l’importance à ses yeux d’offrir à ses employés un accès à des connaissances et à des communications transparentes en interne. Grâce à la plateforme remaniée, les employés peuvent désormais prendre connaissance d’un large éventail d’informations — recherche, innovations et événements nationaux et internationaux dans le domaine de l’énergie — notamment les projets et réalisations du MVM Plc. et de ses filiales.

Le MVM Knowledge Centre a été créé et est exploité par le Technology Innovation Directorate (TIIG), avec l’appui du groupe de travail du Centre de connaissances. Sa principale mission consiste à fournir un outil propice aux trois piliers de la gestion de connaissances, à savoir la création, le transfert et l’exploitation des connaissances. L’une des principales fonctionnalités de la plateforme est le module Bulletin d’information, grâce auquel les visiteurs peuvent approfondir leurs connaissances sur la technologie, la règlementation, l’analyse du marché, les appels d’offres et les affaires externes en lien avec le secteur énergétique.

« Nous avions l’intention de remanier de manière substantielle la plateforme du MVM Knowledge Centre destinée aux 18 000 employés du MVM Group. Il nous tient à cœur de veiller à ce que tous les employés, indépendamment de l’entreprise pour laquelle ils travaillent, puissent consulter les contenus professionnels émanant de nos collègues. L’entreprise Grape Solutions est membre du Groupe depuis plus de cinq ans, au cours desquels nous avons ensemble mené à bien bon nombre de projets. Son savoir-faire en matière de conception, de développement et de mise en œuvre a permis un remaniement fluide des interfaces du Centre de connaissances », a déclaré Zsolt Bertalan, directeur de l’innovation technologique au sein du MVM Group.

« Le projet de développement de la plateforme du Centre de connaissances revêtait une importance capitale pour nous, en tant qu’entreprise membre du MVM Group ; notre objectif était d’apporter une valeur ajoutée à nos employés, et nous avons aujourd’hui la conviction d’y être parvenus. Le système de gestion de contenus permet à l’équipe de s’acquitter plus aisément et plus rapidement de ses tâches de communication quotidiennes, y compris l’échange d'informations avec les employés », a ajouté le PDG de Grape Solutions Plc., Szilárd Széll.

