SCC France remporte l’appel d’offres « logiciel» de la Centrale d’Achat Public des Territoires

SCC France, partenaire informatique de confiance des plus grandes organisations et entreprises françaises, remporte un appel d’offres de premier plan auprès de CAP Territoires sur le volet logiciel.





La Centrale d’Achat Public des Territoires vise à mutualiser les achats pour diminuer les coûts d’équipement des utilisateurs de ses services. L'objectif de cette démarche est de permettre des économies d'achats, un gain de temps, tout en garantissant une véritable sécurité juridique dans les procédures de passation des marchés publics. Agissant sur les cinq départements des Hauts-de-France et désormais en Normandie et sur la région Grand Est, la centrale s'attache à promouvoir sa qualité de première centrale d'achat public régionale de France en proposant une offre au plus près des besoins réels des différents pouvoirs adjudicateurs. La centrale d'achat est ouverte à tous les organismes publics ou privés d’intérêt général.





Dans le cadre de sa mission, CAP Territoires permet notamment aux structures utilisant ses services de mener à bien leur transformation digitale en s’équipant de solutions de pointe. C’est dans ce contexte que le volet logiciel, et notamment celui portant sur la partie poste de travail, bureautique, virtualisation ou encore CAO, a été remporté par SCC France. Globalement, SCC France sera en charge de proposer des licences perpétuelles, des abonnements et des services en ligne, d’accompagner les clients dans le paramétrage, la mise en œuvre, la formation, la gestion des contrats de maintenance, etc.





Travaillant en proximité depuis de nombreuses années avec les structures publiques et les centrales d’achats, SCC France bénéficie d’une organisation unique qui lui permet d'accompagner au mieux ses clients dans leurs besoins. Partenaire des plus grands concepteurs de technologies, l’ESN a su bâtir une offre industrielle qui prend en charge l’ensemble de la gestion du cycle de vie des projets qui lui sont confiés.







Au-delà de son offre et des relations qualitatives que les équipes de SCC entretiennent avec les éditeurs référencés à son catalogue, l’ESN bénéficie également d’une implantation régionale forte qui lui permettra d’accompagner en proximité les clients de CAP Territoires dans les Hauts de France, en Normandie et dans la région Est. Cet élément est un réel gage de succès pour mener à bien les projets au plus près des utilisateurs finaux.