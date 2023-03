La société Choisir mon Groupement, 1er comparateur de groupements de pharmacies en France, lance 4 nouveaux simulateurs dédiés aux Pharmaciens d'Officine.

La société Choisir mon Groupement poursuit son développement et continue d'innover. En effet, celle-ci lance aujourd’hui de nouveaux services accessibles directement dans l’onglet « simulateurs » de son site web. Avec ces outils, les officinaux pourront avoir une meilleure vision de leurs principaux indicateurs.

L'entreprise fondée en 2019 a créé la première plateforme interactive dédiée au secteur pharmaceutique avec son comparateur Choisir mon Groupement. Celui-ci permet aux pharmaciens de sélectionner les groupements en fonction de leurs critères de choix, la typologie de leur officine et leur projet de développement et ce de manière neutre et gratuite. Avec 30 000 visites annuelles sur son site, 1 300 comparaisons par an, l'entreprise se concentre désormais sur le développement de nouveaux outils innovants pour informer davantage les pharmaciens sur leurs principaux indicateurs.

Choisir mon Groupement souhaite en effet aider les pharmaciens à réaliser leurs projets en leur permettant d'avoir la bonne information au bon moment. Pour cela, les simulateurs leur permettent de calculer leur marge brute et leurs conditions commerciales puis d'estimer la valeur d'une pharmacie ou leur capacité d'emprunt dans le cadre d'une transaction.

À propos des outils :

Via ces simulateurs, il est désormais possible pour le pharmacien d’estimer la valeur de son officine, de vérifier ses conditions commerciales, de normaliser sa marge brute (en fonction de la répartition des ventes par taux de TVA, les produits chers, la politique de prix, etc...) et d’évaluer sa capacité d’emprunt pour l’achat d'une pharmacie. Le moyen pour les pharmaciens d'avoir une vision plus éclairéede leurs indicateurs.

Les simulateurs : https://choisirmongroupement.com/simulateurs/

L'entreprise montre une nouvelle fois son savoir-faire en comprenant les problématiques des pharmaciens et en les aidant à accéder à la bonne information pour les accompagner dans leurs prises de décisions stratégiques.

"L'intelligence n'est pas la capacité de stocker des informations, mais de savoir où les trouver" - Christophe Hirth, co-fondateur de Choisir mon Groupement