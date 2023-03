PartsBase lance sa marketplace sur la plateforme OroMarketplace

Oro inc., éditeur de plateforme digitale pour le B2B a le plaisir d’annoncer que PartsBase, le plus grand vendeur en ligne de pièces détachées pour le secteur de l’aéronautique, l'aérospatiale et la défense, lance sa marketplace PartsStore sur la plateforme OroMarketplace. Le lancement de PartsStore a été dévoilé à PBEXPO, un salon professionnel de l'aviation axé sur l'innovation qui met en relation les industriels de l'aviation, de l'aérospatiale et de la défense avec les fournisseurs de technologie.

Le réseau aéronautique en plein essor de PartsBase

PartsBase a le réseau de pièces détachées et de services aéronautiques le plus complet au monde, il regroupe plus de 5 000 fournisseurs, qu'il s'agisse de start up de l'aérospatiale ou des fabricants de premier plan à l'échelle mondiale. Chaque mois, entre 25 000 et 30 000 visiteurs accèdent à sa marketplace pour rechercher des pièces détachées, des informations sur le marché et des services de réparation aéronautique, et plus de 12 millions de pièces sont recherchées chaque année.

Avec 346 nouvelles entreprises exploitant 800 avions au troisième trimestre 2022, la communauté PartsBase se développe rapidement. Pour répondre aux exigences commerciales de ce réseau en pleine expansion - exigences qui ont considérablement changé au cours de la pandémie COVID-19 - la marketplace PartsStore vise à fournir des capacités avancées et puissantes adaptées aux besoins d'approvisionnement spécifiques de l'industrie aéronautique.

Un nouveau marché pour l'industrie aéronautique

PartsStore est une marketplace où les acheteurs peuvent entrer en contact avec des fournisseurs, discuter de leurs besoins d'approvisionnement, accéder aux informations sur les prix du marché et effectuer des transactions en toute confiance. En mettant l'accent sur la spécificité, la plateforme s'appuie sur les 25 ans d'expérience de PartsBase dans l'industrie, permettant aux utilisateurs de comparer facilement des milliers de produits et de fournisseurs différents sur la base de données spécifiques à l'aviation (y compris les "codes d'état", qui se rapportent à la navigabilité d'un composant).

Du point de vue du vendeur, les données exhaustives de PartsStore peuvent être utilisées pour suivre les tendances en matière de prix et identifier la demande. En accédant à la communauté en constante expansion de PartsBase, les vendeurs de PartsStore bénéficient également d'une base de clients importante, ce qui leur permet d'économiser en publicité, marketing et autres initiatives d'acquisition de clients.

Intégration aisée avec Oro

La nouvelle plateforme PartsStore de PartsBase s'appuie sur OroMarketplace, la solution marketplace d'Oro.

Reconnue dans le rapport Gartner 2022 "Market Guide for Marketplace Operation Applications", OroMarketplace est la seule solution de marketplace B2B du marché, permettant aux vendeurs de mettre rapidement en œuvre des marketplaces B2B, B2C et D2C ciblant plusieurs secteurs tels que l'aviation et l'aérospatiale.

Grâce à des fonctionnalités complètes prêtes à l'emploi, les marchands de PartsStore peuvent accélérer leur mise sur le marché et intégrer sans effort leurs stratégies de marketplace aux solutions e-commerce existantes. Ce haut niveau d'accessibilité est un atout majeur dans le secteur de l'aviation, la complexité des composants aéronautiques entraînant souvent des problèmes liés à la précision des descriptions de produits et, par conséquent, à la fluidité du processus d'achat. Grâce aux API robustes d'Oro, les vendeurs de PartsStore peuvent facilement déployer leurs catalogues de produits à partir de systèmes de gestion de contenu (CMS) existants et d'autres plateformes d'e-commerce, ce qui réduit considérablement le risque de voir figurer des informations incorrectes.

Répondre aux besoins de différents types d'acheteurs

Le moteur de workflow d'Oro digitalise tous les processus pour les vendeurs et les clients de PartsStore, avec des expériences d'achat personnalisées et des options d'expédition et de livraison personnalisées. Compte tenu de la grande variété de cas d'utilisation des clients dans l'industrie aéronautique, cette capacité à répondre aux différents profils d'acheteurs est essentielle. Tous les utilisateurs de PartsStore, des plus petits fabricants sur mesure aux plus grandes compagnies aériennes internationales, ont la possibilité d'explorer, de rechercher et d'acheter des composants, d'exploiter les données relatives à l'offre et à la demande, et de rechercher des informations importantes relatives à leurs classifications de marché spécifiques.

Dans un avenir proche, PartsStore ajoutera également des fonctionnalités pour aider les utilisateurs à résoudre l'un des problèmes les plus insolubles de l'industrie aéronautique : l'immobilisation des avions au sol (AOG). Un avion cloué au sol et nécessitant des réparations peut coûter jusqu'à 150 000 dollars pour un retard de quelques heures seulement ; il est donc essentiel que les pièces nécessaires soient commandées et livrées le plus rapidement possible. S'appuyant sur les capacités de personnalisation de la plateforme OroCommerce, PartsStore offrira une variété de caractéristiques d'expédition spécifiques aux AOG lors du paiement, y compris la rapidité et la fiabilité de la livraison d'un article.

"PartsStore est une révolution technologique, c’est la marketplace la plus performante et la plus complète pour le secteur de l'aéronautique et de l'aérospatial,", a déclaré Rodrigo Garcia, Chief Transformation Officer de PartsBase. "Grâce aux fonctionnalités robustes et hautement flexibles d'OroMarketplace, PartStore pourra s'adapter aux nouvelles tendances et aux exigences du marché, ce qui nous permettra de répondre aux besoins évolutifs de nos utilisateurs pendant de nombreuses années."

"Nous sommes incroyablement enthousiastes à l'idée de travailler avec PartsBase ; un véritable pionnier de l'industrie qui repousse les limites de la transformation digitale de l'aviation et de l'aérospatiale", a déclaré Yoav Kutner, PDG d'Oro. "Nous avons construit OroMarketplace comme une solution distincte pour répondre à des besoins B2B uniques, complexes et mal desservis. Je suis impatient de collaborer davantage avec PartsBase alors que nous continuons à améliorer et à mettre à l'échelle leur marketplace PartsStore."