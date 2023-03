Enreach se voit décerner le prix « Enabling Technology Leadership Award » par Frost & Sullivan

Le leader européen des communications cloud est récompensé pour avoir fourni à ses clients des capacités d’IA via ses plateformes de communication unifiées (UC) et ses centres de contact basés sur le cloud (CC)

Enreach , fournisseur européen de solutions de contact convergent en plein essor, soutenu par la société de capital-investissement indépendante Waterland Private Equity (« Waterland »), a annoncé avoir reçu le prestigieux « 2023 Enabling Technology Leadership Award » décerné par l’entreprise internationale d’étude de marché Frost & Sullivan. Cette distinction récompense la vision et le leadership d’Enreach dans la fourniture de capacités d’intelligence artificielle conversationnelle aux entreprises via sa plateforme de communication cloud.

Dans son évaluation, Frost & Sullivan souligne la singularité d’Enreach par rapport aux fournisseurs européens de communications cloud, qui repose sur une intégration intelligente de l’IA conversationnelle dans ses plateformes. L’entreprise a été félicitée pour sa stratégie de « contact convergent », qui intègre les meilleures technologies (telles que l’IA) dans ses offres et permet aux clients de bénéficier d’avantages commerciaux considérables directement via sa plateforme de communication cloud. Grâce à cette technologie, Enreach propose des fonctionnalités d’IA conversationnelle à ses clients, qui peuvent ensuite l’exploiter pour optimiser leurs propres processus commerciaux et leurs flux de travail. Frost & Sullivan a notamment cité l’exemple de l’application « Taxibooker » pour Taxicentrale Amsterdam (TCA), la plus grande société de taxis d’Amsterdam, qui a su tirer parti des fonctionnalités de l’IA pour dématérialiser les réservations et le service client directement des dispositifs téléphoniques à WhatsApp, afin d’offrir une expérience client plus pratique qui concurrence les services de covoiturage toujours plus nombreux.

Une entreprise à la pointe de l’innovation et de la croissance

« Tandis que de nombreux concurrents explorent les avantages de l’IA conversationnelle sur l’interface utilisateur, l’application par Enreach de l’IA conversationnelle dans les flux de travail du back-office et son intégration dans les offres UCaaS et CCaaS standard constituent une proposition percutante qui offre aux entreprises des avantages uniques en matière de productivité, de qualité et de satisfaction des employés », souligne Alexander Michael, vice-président de Frost & Sullivan. « Pour ses offres intégrées UCaaS et CCaaS, la plateforme d’IA conversationnelle d’Enreach est plus apte à maîtriser les notions de complexité et d’évolution, et, à terme, est plus susceptible de fournir des résultats satisfaisants pour les utilisateurs finaux que les plateformes concurrentes. »

Le prix « Enabling Technology Leadership Award » décerné par Frost & Sullivan récompense les entreprises à la pointe de l’innovation et de la croissance au sein de leurs secteurs, et qui occupent une position de leader dans le domaine de la création de nouveaux produits, de solutions et de services répondant aux besoins évolutifs des clients. Cette distinction se base sur plusieurs critères, tels que l’engagement en matière d’innovation et de stratégie, la réussite de la commercialisation, la diversité des applications, la valeur client, l’aide à l’intégration des nouveaux employés, l’expérience client et l’image de marque.

Permettre aux entreprises d’améliorer leur productivité et leurs expériences clients

« C’est un immense honneur de recevoir ce prix de Frost & Sullivan, qui confirme la mission principale d’Enreach visant à fournir des solutions attractives ayant un impact positif sur les clients et les partenaires », déclare Stijn Nijhuis, PDG d’Enreach. « Outre la simple fourniture de technologie, notre ambition est de tirer parti de nos solutions de contact convergent pour proposer les meilleurs services qui soient et permettre aux entreprises d’améliorer leurs opérations, de réduire leurs coûts et d’offrir de meilleures expériences à leurs clients. Je souhaite également remercier les membres de notre équipe pour leurs efforts et leurs accomplissements. Cette récompense est le fruit de leur travail et je suis reconnaissant de leur engagement à satisfaire les besoins de nos clients ».

« Je suis particulièrement fière de recevoir ce prix qui témoigne de notre engagement continu en faveur de l’innovation, dont nous avons récemment fait la démonstration en ajoutant à notre plateforme la puissante technologie GPT-3, qui sous-entend ChatGPT. Nos récentes recherches sur les grands modèles de langage (LLM) permettront de fluidifier davantage les dialogues de nos solutions d’IA », déclare Anne Bakker, responsable d’Enreach AI. « Les cas d’utilisation des taxis comme celui de TCA, ont connu de récentes améliorations telles que l’intégration d’un autre système de pointe de gestion des taxis, des modalités de paiement d’acomptes simplifiées et de nombreuses fonctionnalités conversationnelles offrant une grande flexibilité dans les options de réservations, notamment des demandes spéciales comme la réservation de plusieurs voitures, l’ajout de bagages volumineux ou le transport d’animaux. »