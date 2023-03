La Suite Mathématique de Maplesoft aide les professeurs à en faire plus pour leurs élèves

WATERLOO, Ontario, 14 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Maplesoft™ annonce aujourd'hui une nouvelle version de la Suite Mathématique de Maplesoft, une collection de solutions logicielles qui aident les professeurs à aider leurs élèves à comprendre et à réussir en mathématiques et dans les cours qui reposent sur les mathématiques. La suite comprend Maple 2023, la toute dernière version du logiciel mathématique puissant et facile à utiliser adopté par les mathématiciens, les professeurs, les étudiants, les ingénieurs et les scientifiques pour analyser, explorer, visualiser et résoudre des problèmes mathématiques.



Les mathématiques sont importantes

"Les professeurs savent que les mathématiques sont d'une importance vitale dans notre monde, et donc que les mathématiques sont également d'une importance vitale pour la réussite de leurs élèves, tant à l'école que dans la vie. C'est pourquoi ils s'efforcent sans cesse d'aider leurs élèves à comprendre et à utiliser les mathématiques", déclare le Dr Laurent Bernardin, président et PDG de Maplesoft. " La Suite Mathématique de Maplesoft agit comme un assistant pour l'instructeur, offrant un meilleur retour sur le temps et les efforts qu'ils consacrent à l'enseignement, et permettant aux instructeurs de rencontrer plus facilement leurs étudiants là où ils sont et de les aider à réussir au maximum de leur potentiel. "

Avec des visualisations enrichissantes, un retour d'information instantané, des exemples motivants, des explorations pratiques et bien plus encore, la Suite Mathématique Maplesoft aide les professeurs:

Susciter l'intérêt des élèves qui s'ennuient ou se laissent distraire facilement.

Motiver les élèves qui ne voient pas l'intérêt de l'exercice.

Surmonter l'anxiété liée aux mathématiques

Insuffler une véritable compréhension aux élèves qui ne font que suivre le mouvement.

Fournir des occasions suffisantes de s'exercer

Évaluer les progrès dans un monde où il est facile de chercher des réponses.

Gérer les différents niveaux de préparation au matériel de cours



De nombreuses options, le même excellent moteur mathématique

La Suite Mathématique de Maplesoft permet d'accéder au moteur de mathématiques le plus puissant du monde par le biais d'interfaces faciles à utiliser, conçues pour répondre aux besoins des étudiants à différentes phases de leur éducation. La suite comprend des solutions en ligne, de bureau, mobiles et en ligne qui couvrent les mathématiques depuis le lycée jusqu'aux études supérieures et au-delà, et convient aux cours de mathématiques ainsi qu'aux matières qui font appel aux mathématiques, telles que l'ingénierie, la physique, la chimie, le commerce et l'économie.

La Suite comprend Maple, le célèbre logiciel de Maplesoft qui offre l'environnement le plus puissant et le plus complet pour explorer, visualiser et résoudre les problèmes mathématiques les plus difficiles. La dernière version, Maple 2023, offre de nouveaux outils aux professeurset aux étudiants, notamment davantage de solutions étape par étape et des outils de type pointer-cliquer pour créer des explorations interactives personnalisées. Parmi les autres améliorations, citons des outils de programmation améliorés, des capacités mathématiques étendues, des visualisations encore meilleures, de nouvelles options de connectivité, etc.

La Suite comprend également Maple Learn, la solution en ligne pour l'enseignement et l'apprentissage, Maple Flow, l'environnement flexible pour les calculs d'ingénierie, et l'application tout-en-un Maple Calculator pour résoudre des problèmes sur votre téléphone.

Pour plus d'informations sur la Suite Mathématique de Maplesoft, visitez le site www.maplesoft.com/suite.

À propos de Maplesoft

Les mathématiques alimentent notre monde moderne. Qu'il s'agisse d'optimiser le rendement des cultures, de concevoir des produits durables ou de lancer des vaisseaux spatiaux, les mathématiques améliorent notre vie et nous rendent plus sûrs, plus efficaces et plus innovants.

La mission de Maplesoft est de fournir une technologie puissante pour explorer, dériver, capturer, résoudre et diffuser les problèmes mathématiques et leurs applications, et de rendre les mathématiques plus faciles à apprendre, à comprendre et à utiliser. Nous aidons un plus grand nombre de personnes à résoudre des problèmes complexes et nous menons des recherches qui repoussent les limites et font progresser l'état des mathématiques.

Nous sommes passionnés par l'idée d'aider les étudiants, les chercheurs, les ingénieurs et les scientifiques à tirer parti du pouvoir des mathématiques pour enrichir le monde dans lequel nous vivons. Nous pensons que les mathématiques sont importantes et nous sommes fiers d'avoir un impact réel sur le monde qui nous entoure.

Rochelle Angyal

1-800-267-6583