English Finnish Swedish

OP Osuuskunta

OP Yrityspankki Oyj

OP-Asuntoluottopankki Oyj

Pörssitiedote

14.3.2023 klo 13.15

OP Ryhmä siirtyy käyttämään vakavaraisuuden standardimenetelmää vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä

OP Ryhmä on päättänyt siirtyä vakavaraisuuslaskennassaan ja -raportoinnissaan standardimenetelmään vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Standardimenetelmään siirtymisellä ei arvioida olevan olennaista vaikutusta OP Ryhmän vakavaraisuuteen ja riskiprofiiliin.

Euroopan keskuspankki (EKP) antoi 13.3.2023 päätöksensä standardimenetelmän käyttämiseksi OP Ryhmän vakavaraisuuslaskennassa.

OP Ryhmä jätti 30.9.2022 hakemuksen EKP:lle standardimenetelmän käyttämiseksi vakavaraisuuslaskennassa sisäisten mallien (IRBA) ja käytössä olevan standardimenetelmään perustuvan riskipainotettujen erien lattiatason sijaan. Hakemuksen taustalla olivat lisääntyneet sääntelyn vaatimukset ja pankkivalvoja EKP:n kanssa käydyt keskustelut sisäisten luottoluokittelumenetelmien soveltamisesta. OP Ryhmä päätti 1.3.2022 ottaa käyttöön standardimenetelmään perustuvan riskipainotettujen erien lattiatason vakavaraisuuslaskennassaan vuoden 2022 toisella neljänneksellä.

OP Osuuskunta

OP Yrityspankki Oyj

OP-Asuntoluottopankki Oyj

Lisätiedot:

OP Ryhmän sijoittajasuhteet, IR@op.fi

Lisätiedot medialle:

OP Ryhmän viestintä, puh. 010 252 8719, viestinta@op.fi

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)

LSE London Stock Exchange

Keskeiset tiedotusvälineet

op.fi

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jolla on yli kaksi miljoonaa omistaja-asiakasta ja noin 13 000 työntekijää. Tarjoamme kattavan pankki- ja vakuutuspalvelujen kokonaisuuden henkilö- ja yritysasiakkaille. OP Ryhmän muodostavat osuuspankit sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Perustehtävämme on edistää omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Yhdessä omistaja-asiakkaidemme kanssa olemme rakentaneet suomalaista yhteiskuntaa ja kestävää tulevaisuutta jo 120 vuoden ajan. www.op.fi