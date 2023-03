IBA recherche 100 nouveaux collaborateurs en Belgique d’ici juin 2023

English French

Louvain-la-Neuve, Belgique, 14 mars 2023 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le leader mondial de la technologie des accélérateurs de particules, souhaite engager 100 nouveaux employés durant le premier semestre 2023. Parmi les actions menées pour y parvenir, l’entreprise organise avec le Forem ne soirée spéciale recrutement, « Meet & Join IBA », à Louvain-la-Neuve, le 28 mars prochain. Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire sur le site du Forem.

Depuis plus de 35 ans, IBA conçoit, produit et commercialise des solutions innovantes destinées au diagnostic et au traitement du cancer et d'autres maladies graves, ainsi que des applications industrielles dans le domaine de la stérilisation. Leader mondial de la technologie des accélérateurs de particules, avec un carnet de commandes s’élevant à plus d’un milliard d’euros, l’entreprise équipe des milliers d’hôpitaux et d’entreprises actives dans les soins de santé à travers le monde avec ses accélérateurs, ses dispositifs médicaux et ses applications dédiés à la proton thérapie, à la médecine nucléaire, à la stérilisation et à la dosimétrie.

IBA, qui emploie aujourd’hui plus de 1800 personnes (dont 900 en Belgique) dans plus de 40 pays, souhaite recruter 100 collaborateurs supplémentaires à Louvain-la-Neuve d’ici juin 2023.

Talents recherchés ? Profils IT, scientifiques, techniques et de gestion

De nombreux profils sont recherchés pour répondre à la croissance des différentes activités de l’entreprise : développeurs software, gestionnaires de projets R&D, ingénieurs automation, ingénieurs data, acheteurs, monteurs industriels, ingénieurs système, ingénieurs électromécanique, ingénieurs hardware etc.

Soirée spéciale recrutement, le 28 mars à Louvain-la-Neuve chez IBA

Les candidats intéressés par les offres sont invités à découvrir l’entreprise et les métiers lors de l’événement « Meet & Join IBA » organisé par IBA en collaboration avec le Forem. Cette soirée spéciale sera l’occasion pour les candidats de rencontrer leurs futurs collègues en se baignant dans l’environnement et la culture uniques de cette entreprise wallonne d’envergure internationale. Pour y participer, il suffit de consulter les offres d’emploi d’IBA proposées sur le site du Forem, de vérifier les compétences demandées et de remplir le formulaire d’inscription correspondant à la (ou aux) fonction(s) sélectionnée(s). Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 26 mars et sont obligatoires.

« Meet & Join IBA » en collaboration avec le Forem

Le mardi 28 mars de 17h30 à 21h00

Chemin du Cyclotron 3, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve

Programme :

17h30 > 18h : Accueil

18h > 18h20 : Présentation d’IBA

18h20 > 18h30 : Séance de questions/réponses

18h30 > 19h15 : Visite guidée du hall d’assemblage

19h15 > 21h : Apéro et networking

Informations et inscription : Meet & join IBA | Agenda (leforem.be)

