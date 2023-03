Wish, de retour sur les magasins d’applications et les moteurs de recherche en France

SAN FRANCISCO, 14 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ContextLogic Inc. (d/b/a Wish) (NASDAQ : WISH), l'une des plus grandes plateformes de commerce électronique mobile au monde, a annoncé aujourd'hui que le régulateur français DGCCRF (Direction générale de la politique de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) a levé le mesure de déréférencement de Wish, permettant à la place de marché en ligne de revenir dans les app stores et les moteurs de recherche en France.



Les utilisateurs français peuvent à nouveau télécharger et mettre à jour l'application Wish à partir de Google Play, ainsi que naviguer vers le site web directement à partir des moteurs de recherche. Wish prévoie également son retour dans l’App Store dans les prochains jours. Cette décision importante intervient plus de 15 mois après que le déréférencement ait été appliqué.

"Nous tenons à remercier la DGCCRF d'avoir engagé un dialogue constructif et nous sommes heureux d'être parvenus à une solution permettant à Wish de revenir sur le marché. La France est un marché important pour nous et nous nous réjouissons de poursuivre notre partenariat avec la DGCCRF à l'avenir", a déclaré Joanna Forster, directrice juridique par intérim et responsable de la conformité chez Wish.

“Des procédures sont en cours pour que Wish soit à nouveau référencé sur les moteurs de recherche et dans les magasins d'applications en France. Nous sommes impatients d'accueillir à nouveau les consommateurs français sur notre plateforme."

