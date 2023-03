Ársreikningur Orkuveitu Reykjavíkur 2022 - Traustur rekstur og fjárhagur

English Icelandic

Rekstur er í traustum farvegi hjá samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur (OR) og afkoma góð um leið og eignir vaxa ört. Á sama tíma hefur gjaldskrá sérleyfisreksturs lækkað að raungildi. Fjárhagsstaða Orkuveitu Reykjavíkur samkvæmt ársreikningi 2022 gerir fyrirtækið því vel búið í nauðsynleg sjálfbærniverkefni íslensks samfélags næstu árin.

Innan samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur eru, auk móðurfélagsins, Veitur, Orka náttúrunnar, Ljósleiðarinn og Carbfix. Ásreikningur samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur 2022 var samþykktur af stjórn í dag en niðurstaða hans er 8,4 milljarða króna hagnaður af rekstrinum. Stjórn leggur til við aðalfund að greiddur verði arður sem nemur 5,5 milljörðum króna. Eigendur Orkuveitu Reykjavíkur eru Reykjavíkurborg, Akraneskaupstaður og Borgarbyggð.

Stendur af sér verðbólguna – enn sem komið er

Verðbólga hefur talsverð áhrif á rekstrarkostnað samstæðu OR. Það bítur talsvert þegar verðbólga eykst stórlega eftir langt lágvaxtaskeið heimsfaraldursins. Þannig jókst vaxta- og verðbótakostnaður samstæðu OR úr 8 milljörðum króna árið 2021 í 13 milljarða á síðasta ári. Hærra álverð hefur einna helst áhrif á tekjuvöxt á milli ára. Fleiri þættir sem voru rekstrinum hagkvæmari gerðu kleift að halda hækkun gjaldskráa undir verðbólguþróun sem þýðir raunlækkun til fyrirtækja og heimila. EBITDA hlutfall ársins var 62,7% og framlegð rekstursins heldur því áfram að vera mikil og traust.

Samþætt, rafræn Ársskýrsla OR 2022

Samhliða ársreikningi kemur út Ársskýrsla OR 2022. Í skýrslunni er nákvæm grein gerð fyrir umhverfisþáttum reksturs fyrirtækjanna innan samstæðunnar á síðasta ári, samfélagslegum þáttum og stjórnarháttum auk ýmissa mikilvægra fjárhagslegra mælikvarða. Kolefnisspor samstæðunnar stækkaði milli áranna 2021 og 2022 en útlit er fyrir að það smækki verulega á næstu árum með aukinni steinrenningu kolefnis frá jarðgufuvirkjunum Orku náttúrunnar.

Ársskýrslan er tekin út af óháðum aðilum og árituð af forstjóra og stjórn. Hana má finna á slóðinni arsskyrsla2022.or.is.

Jafnframt er gefin út Áhrifaskýrsla grænnar fjármögnunar OR. Hún er árituð af löggiltum endurskoðendum OR, Grant Thornton, og gerir grein fyrir ráðstöfun þess fjármagns sem OR hefur tekið að láni innan græns fjármögnunarramma fyrirtækisins.

Bjarni Bjarnason, forstjóri OR:

Það er gott að skila góðu búi. Fjárhagur Orkuveitu Reykjavíkur hefur aldrei verið traustari en nú en það veitir heldur ekki af. Verkefnin sem við blasa eru í senn stór og áríðandi. Baráttan gegn loftslagsvánni er brýn svo og aðlögun að afleiðingum loftslagsbreytinganna. Markmið Orkuveitu Reykjavíkur um kolefnishlutleysi er lykilatriði og við verðum að leggja lóð samstæðunnar á vogarskálar hringrásarhagkerfis. Forysta fyrirtækjanna innan samstæðu OR í orkuskiptum er í senn óumdeild og mun skipta verulegu máli um það hvernig þjóðinni tekst til.

Síðasta rúma áratuginn hefur orðið bylting í orku- og veitugeiranum með tilliti til jafnréttis kynja. Ég er stoltur af þætti Orkuveitu Reykjavíkur þar í og ég vona að metnaðarfullt jafnréttisstarf samstæðunnar verði stjórnendum annarra fyrirtækja hvatning.

Yfirlit yfir fjárhagslega og ófjárhagslega þætti

Hér er yfirlit yfir þróun nokkurra sjálfbærniþátta starfsemi Orkuveitu Reykjavíkur síðustu ár. Nákvæmara yfirlit yfir þessa og fleiri fjárhagslega og ófjárhagslega þætti má sjá í samþættri Ársskýrslu OR 2022.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 eining Rekstrartekjur 40.312 41.423 43.666 45.916 46.570 48.627 51.890 56.965 millj.kr. Rekstrargjöld -15.183 -16.062 -17.285 -17.299 -18.398 -19.172 -18.380 -21.220 millj.kr. EBIT 14.428 14.968 17.318 18.346 16.051 16.398 20.253 21.306 millj.kr. EBITDA 25.174 25.361 26.380 28.617 28.172 29.454 33.510 35.745 millj.kr. EBITDA-hlutfall 62,4% 61,2% 60,4% 62,3% 60,5% 60,6% 64,6% 62,7% Hlutfall Óútsk. kynb. launam. 2,30% 2,10% 0,20% 0,00% 0,10% 0,00% -0,20% 0,10% Hlutfall Starfsánægja 4,3 4,4 4,4 4,4 4,3 4,4 4,3 4,3 Einkunn 1-5 Heitt vatn 83 78 94 101 101 110 106 108 millj.m3 Rafmagnsvinnsla 3.249 3.411 3.473 3.507 3.536 3.581 3.545 3.494 GWst Kalt vatn 29 30 29 28 29 26 26 27 millj.m3 Gagnamagn 122.000 155.000 180.000 216.000 260.000 345.000 396.000 443.000 Terabæti Kolefnisspor 67.100 45.450 42.700 45.450 48.750 50.550 48.650 51.080 tn. CO 2 -ígilda CO 2 bundið í berg 5.200 9.000 12.000 12.000 10.500 11.700 13.300 12.100 tonn

