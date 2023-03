PharmaLedger Association Lança Ecossistema de Confiança Digital em Serviços de Saúde

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

BASILEIA, Suíça, March 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A PharmaLedger Association™ (PLA), uma organização sem fins lucrativos com sede na Suíça, anuncia a aprovação do seu plano estratégico de 3 anos para implementar e promover um Ecossistema de Confiança Digital em saúde (DTE-H) em sua Assembleia Geral Anual realizada em Lucerna, Suíça, em 1° de março de 2023. As organizações-membro também confirmaram a nomeação de oito Diretores para seu conselho, cumprindo com o valor central de “Liderança Ecossistêmica” da PLA.



Representando a diversidade na área de serviços de saúde, os membros fundadores da PLA incluem grandes e pequenas empresas farmacêuticas, organizações de pesquisa, organizações representativas dos pacientes, organizações sem fins lucrativos, tecnologia e prestadores de serviços de saúde. A PLA confirmou seu mandato como uma organização guarda-chuva pré-concorrência entregando soluções digitais comuns e interoperáveis nas áreas de: Confiança do Produto, Ensaios Clínicos Descentralizados, e Rastreabilidade da Cadeia de Suprimentos.

No primeiro trimestre de 2023, a PLA lançará o primeiro produto qualificado e Informações Eletrônicas do Produto para implementação por seus membros. No segundo trimestre de 2023, a PharmaLedger Association continuará com o desenvolvimento de novos produtos em seu xLab de inovação, incluindo um gêmeo digital de produto, identidades descentralizadas, e credenciais verificáveis para facilitar a visibilidade, segurança, rastreabilidade e confiança em todas as áreas dos serviços de saúde. Governança & Compliance: A PLA alavancará sua capacidade de desenvolver, qualificar, lançar e manter produtos no ambiente altamente regulamentado dos serviços de saúde, garantindo a adesão contínua às diretrizes antitruste, de propriedade intelectual, privacidade de dados e Garantia de Sistema Computadorizado.

Engajamento e Crescimento do Ecossistema: A PharmaLedger Association continuará a integrar novos membros e a envolver-se com autoridades, associações comerciais e organizações de desenvolvimento de normas, garantindo o seu crescimento e viabilidade financeira.

Tecnologia e Segurança da Plataforma: A PLA se concentrará em facilitar a adoção de novas soluções com seus membros e usuários, enquanto mantém os benefícios de segurança cibernética da sua arquitetura.

A formação da PLA e o endosso da sua missão por diversos membros da área de serviços de saúde constitui um marco importante. Isso prepara o caminho para a entrega de plataformas baseadas em blockchain amplamente confiáveis, com novas soluções de código aberto em serviços de saúde para criar valor para pacientes e partes interessadas do ecossistema. A PLA agradece aos seus 20 membros fundadores e convida todas as organizações relacionadas à área de serviços de saúde a aprender mais e se empenhar na realização de 'Serviços de Saúde 4.0' de confiança.

"Blockchain é um esporte em equipe. A PLA começou com uma equipe diversificada e forte de membros com uma visão comum, que acreditam em mudanças reais. Com a PLA, temos o veículo, os recursos e o roteiro certos para levar os pacientes a um lugar melhor nos cuidados de saúde”, disse Daniel Fritz, Diretor Executivo da PharmaLedger Association.

A PLA é o resultado da conclusão bem-sucedida do projeto de pesquisa PharmaLedger, um consórcio de €22 milhões, composto por 30 membros, com 12 grandes empresas farmacêuticas e 18 parceiros públicos, financiado pela União Europeia (UE) e pela Iniciativa Inovadora de Saúde da Federação Europeia de Indústrias e Associações Farmacêuticas (EFPIA).

