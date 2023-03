PharmaLedger Association เปิดตัวระบบนิเวศความเชื่อมั่นทางดิจิทัลในด้านการดูแลสุขภาพ

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

บาเซิล สวิตเซอร์แลนด์, March 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- PharmaLedger Association™ (PLA) ซึ่งเป็นสมาคมไม่แสวงหากำไรที่ตั้งอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ ได้ประกาศการสนับสนุนแผนกลยุทธ์ 3 ปีเพื่อเริ่มใช้และส่งเสริมระบบนิเวศความเชื่อมั่นทางดิจิทัลในด้านการดูแลสุขภาพ (DTE-H) ในการประชุมทั่วไปประจำปี ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองลูเซิร์น สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2023 องค์กรสมาชิกยังได้ยืนยันถึงการแต่งตั้งกรรมการแปดท่านเป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อส่งมอบค่านิยมหลักของ PLA ด้าน “ภาวะผู้นำของระบบนิเวศ”



สมาชิกผู้ก่อตั้ง PLA ประกอบด้วยบริษัทเภสัชกรรม องค์กรวิจัย องค์กรตัวแทนผู้ป่วย องค์กรไม่แสวงหากำไร เทคโนโลยี และผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ ขนาดเล็กและใหญ่จำนวนมาก ซึ่งแสดงถึงความแตกต่างหลากหลายในด้านการดูแลสุขภาพ PLA ยืนยันถึงคำสั่งของสมาคมที่ให้องค์กรร่มในแวดวงเดียวกันต้องส่งมอบโซลูชันทางดิจิทัลร่วมกันในด้านความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์, การศึกษาทดลองเชิงคลินิกแบบกระจายจากศูนย์กลาง และการตรวจสอบย้อนกลับได้ของห่วงโซ่อุปทาน

ผลิตภัณฑ์และโครงการ: ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2023 PLA จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองคุณสมบัติชุดแรก ข้อมูลผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สมาชิกนำไปใช้

ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2023 สมาคมจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อไปใน Innovation xLab ซึ่งรวมถึงการสร้างแบบจำลองเสมือนจริงของผลิตภัณฑ์ ตัวตนแบบกระจายศูนย์ และข้อมูลประจำตัวที่ยืนยันความถูกต้องได้ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการมองเห็น ความปลอดภัย การตรวจสอบย้อนกลับ และความเชื่อมั่นในทุกด้านของการดูแลสุขภาพ

ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2023 PLA จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองคุณสมบัติชุดแรก ข้อมูลผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สมาชิกนำไปใช้ ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2023 สมาคมจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อไปใน Innovation xLab ซึ่งรวมถึงการสร้างแบบจำลองเสมือนจริงของผลิตภัณฑ์ ตัวตนแบบกระจายศูนย์ และข้อมูลประจำตัวที่ยืนยันความถูกต้องได้ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการมองเห็น ความปลอดภัย การตรวจสอบย้อนกลับ และความเชื่อมั่นในทุกด้านของการดูแลสุขภาพ การควบคุมดูแลและการปฏิบัติตามข้อบังคับ: PLA จะใช้ประโยชน์จากความสามารถของสมาคม เพื่อพัฒนา ปรับคุณสมบัติ เปิดตัว และบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมสูงของการดูแลสุขภาพ โดยทำให้แน่ใจได้ว่าจะมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายป้องกันการผูกขาด ทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และแนวทางการรับประกันคุณภาพของระบบคอมพิวเตอร์

PLA จะใช้ประโยชน์จากความสามารถของสมาคม เพื่อพัฒนา ปรับคุณสมบัติ เปิดตัว และบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมสูงของการดูแลสุขภาพ โดยทำให้แน่ใจได้ว่าจะมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายป้องกันการผูกขาด ทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และแนวทางการรับประกันคุณภาพของระบบคอมพิวเตอร์ การมีส่วนร่วมและการเติบโตของระบบนิเวศ: สมาคมจะเตรียมความพร้อมให้กับสมาชิกใหม่อย่างต่อเนื่อง และจะร่วมมือกับหน่วยงานที่มีอำนาจ สมาคมการค้า องค์กรการพัฒนามาตรฐาน เพื่อให้แน่ใจได้ถึงการเติบโตและความมั่นคงทางการเงิน

สมาคมจะเตรียมความพร้อมให้กับสมาชิกใหม่อย่างต่อเนื่อง และจะร่วมมือกับหน่วยงานที่มีอำนาจ สมาคมการค้า องค์กรการพัฒนามาตรฐาน เพื่อให้แน่ใจได้ถึงการเติบโตและความมั่นคงทางการเงิน เทคโนโลยีและความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม: PLA จะมุ่งเน้นที่การเพิ่มความสะดวกในการรับโซลูชันใหม่ๆ มาใช้กับสมาชิกและผู้ใช้ และรักษาข้อได้เปรียบจากความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสถาปัตยกรรมของสมาคมไปพร้อมกัน

การสร้าง PLA และการสนับสนุนภารกิจของสมาคมโดยสร้างความแตกต่างหลากหลายของสมาชิกด้านการดูแลสุขภาพเป็นหมุดหมายที่สำคัญ สิ่งนี้จะเป็นการปูทางให้กับการส่งมอบแพลตฟอร์มระบบบล็อกเชนที่ได้รับความเชื่อมั่นอย่างกว้างขวาง พร้อมทั้งโซลูชันการดูแลสุขภาพใหม่ๆ แบบโอเพนซอร์ส ที่จะสร้างคุณค่าให้กับผู้ป่วยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของระบบนิเวศ PLA ขอแสดงความขอบคุณสมาชิกผู้ก่อตั้ง 20 องค์กรและขอเชิญชวนองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพทั้งหมดมาเรียนรู้เพิ่มเติมและมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 4.0 ที่ได้รับความเชื่อมั่น

“บล็อกเชนคือกีฬาแบบทีม PLA เริ่มต้นจากทีมที่มีความแตกต่างหลากหลายและแข็งแกร่ง เพราะมีสมาชิกที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันและเชื่อในการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง PLA ทำให้เรามียานพาหนะ ทรัพยากร และแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่จะพาผู้ป่วยไปยังสถานที่ดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น” Daniel Fritz กรรมการบริหาร PharmaLedger Association

PLA is คือผลลัพธ์จากความสำเร็จเสร็จสิ้นของโครงการวิจัย PharmaLedger มูลค่า €22 ล้าน ด้วยความร่วมมือจากสมาชิก 30 องค์กรที่ประกอบด้วยบริษัทเภสัชกรรมขนาดใหญ่ 12 บริษัทและพันธมิตรมหาชน 18 องค์กร โดยได้รับทุนจากสหภาพยุโรป (EU) และ Innovative Health Initiative ของ European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)

รูปภาพประกอบของการแถลงนี้สามารถรับชมได้ที่ http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0682572a-b8ac-4b5b-885b-8af008287cff